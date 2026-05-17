Salón de la Fama 2026: FIFA, Silent Hill y más juegos fueron inducidos por The Strong National Museum of Play

Clásicos de todos los tiempos obtuvieron el reconocimiento gracias a sus aportes para la industria

Aunque se trata de una industria joven en comparación con otras del entretenimiento, la de los videojuegos cuenta con suficientes décadas para rendir homenaje a aquellos títulos que hicieron historia. Las bases del gaming se encuentran en un puñado de obras que marcaron un antes y un después y es ahí donde surgen iniciativas como el World Video Game Hall of Fame. Básicamente, se trata del Salón de la Fama de los videojuegos y recientemente se reveló la inducción de la clase 2026.

NO TE LO PIERDAS: PlayStation considera revivir y traer de regreso algunas de sus franquicias inactivas con nuevos lanzamientos para PS5, afirma filtrador confiable

¿Cuáles son los videojuegos inducidos al Salón de la Fama de los videojuegos en la clase 2026?

Por doceavo año consecutivo, The Strong National Museum of Play reveló los videojuegos que forman parte de la clase de 2026 para el Salón de la Fama de los videojuegos.

Este año, el reconocimiento fue para 4 videojuegos que ya tienen su lugar ganado en la historia. El primero de ellos es Dragon Quest, que debutó en 1986. El museo reconoció la obra de Yuji Horii, el mangaka Akira Toriyama y el compositor Koichi Sugiyama y su influencia en los juegos de rol. Este primer juego destacó por la narrativa de Yuji Horii, la música de Koichi Sugiyama que demostró lo importante que era este apartado para un videojuego y el arte de Akira Toriyama que dio una identidad que trascendió.

El segundo juego es EA Sports FIFA International Soccer, la primera entrega de la franquicia debutó en 1993. Si bien no se trata del primer juego de futbol con estilo de simulación, su lanzamiento se considera esencial para el género deportivo ya que concentró la propuesta de jugabilidad con el uso de licencias oficiales. A la postre, sería una franquicia muy exitosa hasta su final en 2023 tras la ruptura con EA Sports.

El tercer título inducido es Silent Hill, obra de terror psicológico de Konami que debutó en 1999. La obra japonesa del Team Silent llevó la propuesta del Survival Horro hacia otro nivel de tensión. No se trata de policías o militares, sino de personas comunes y corrientes a punto de entrar en un infierno desatado por un culto. Asimismo, este primer título resalta por el aprovechamiento de las limitantes para convertirlas en algo creativo. La neblina sirvió para facilitar el desempeño gráfico y se volvió un elemento esencial de la franquicia.

Finalmente, el cuarto juego es Angry Birds. El título de Rovio fue uno de los grandes éxitos para dispositivos móviles en una era de ascenso de este tipo de gaming. Millones de celulares y PC en todo el mundo se unieron a la fiebre por estas aves alocadas en 2009 y con ello dio inicio un periodo crucial y de expansión para la industria.

¿Qué otros videojuegos están en la lista del The Strong National Museum of Play por año?

2015

Doom

Pac-Man

Pong

Super Mario Bros.

Tetris

World of Warcraft

2016

Grand Theft Auto III

The Legend of Zelda

The Oregon Trail

The Sims

Sonic the Hedgehog

Space Invaders

2017

Donkey Kong

Halo: Combat Evolved

Pokémon Red and Green

Street Fighter II

2018

Final Fantasy VII

John Madden Football

Spacewar!

Tomb Raider

2019

Colossal Cave Adventure

Microsoft Solitaire

Mortal Kombat

Super Mario Kart

2020

Bejeweled

Centipede

King’s Quest

Minecraft

2021

Animal Crossing

Microsoft Flight Simulator

StarCraft

Where in the World Is Carmen Sandiego?

2022

Dance Dance Revolution

Ms. Pac-Man

Sid Meier’s Civilization

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

2023

Barbie Fashion Designer

Computer Space

The Last of Us

Wii Sports

2024

Asteroids

Myst

Resident Evil

SimCity

Ultima

2025

Defender

GoldenEye 007

Quake

Tamagotchi

2026

Angry Birds

Dragon Quest

FIFA International Soccer

Silent Hill

ENTÉRATE: Gratis: este juego de terror fascinó a los usuarios de Steam y ahora puedes conseguirlo sin costo por tiempo limitado

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente