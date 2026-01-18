SEGA lanzará su juego de gestión de fútbol para PS5, PC y móviles en Occidente por primera vez: Football Club Champions 2026 tendrá al Manchester City

El juego cuenta con licencia FIFPro; promete más de 10 mil futbolistas reales y equipos licenciados como el Manchester City

Aunque las franquicias deportivas que dominan el mercado tienen fórmulas definidas que difícilmente cambiarán, el sector es tan próspero que da pie a la diversificación con propuestas distintas. En el caso del fútbol, es de sobra conocido quien lidera, pero una de las compañías que está creciendo por una ruta alterna es SEGA. La compañía japonesa dio impulso a la IP Football Manager hasta llevarla a lo más alto. La tendencia parece ser tan favorable que este año hará lo propio con el debut en Occidente de una franquicia exclusiva de Japón: SEGA Football Club Champions 2026.

La franquicia de SEGA tendrá licencia oficial del Manchester City

Hay buenas noticias para los fans de los simuladores de administración de equipos de fútbol. En unos días se lanzará SEGA Football Club Champions 2026 en PS5, PS4, PC, iOS y Android.

De acuerdo con la presentación oficial, el juego de gestión futbolera tendrá su lanzamiento global el próximo 22 de enero en las plataformas señaladas.

Se trata del debut de la IP en Occidente, pues desde su estreno en 1996 para el SEGA Saturn se mantuvo como exclusiva de Japón. Esto tuvo que ver con el apoyo que dio el mercado japonés a su liga local, la J.LEAGUE. De hecho, el torneo japonés ha sido esquivo para franquicias de fútbol como FIFA y hoy EA Sports FC. Al contrario, sí ha estado disponible en las IP de Konami, como Pro Evolution Soccer y actualmente eFootball.

En cuanto a contenido, el avance refiere que SEGA Football Club Champions 2026 tendrá las 3 divisiones de la J.LEAGUE y la K League de Corea del Sur completamente licenciadas.

Por otra parte, el juego tendrá la licencia oficial de FIFPro, así que contará con más de 10,000 jugadores reales. En cuanto a equipos de otras partes del mundo, se confirmó la presencia con licencia oficial del Manchester City de la Premier League de Inglaterra.

¿De qué trata esta franquicia japonesa de fútbol?

En Japón, se le conoce como Pro Soccer Club o Tsukurou, y se distingue por su propuesta de gestión de fútbol que invita a los jugadores a crear un equipo, administrarlo y llevarlo a la cima de cada división.

Aunque es posible seleccionar equipos reales, el concepto del juego va más por la creatividad y lo original. El usuario puede crear su propio equipo, uniforme, imagen, estadio y tomar control de cada detalle. Iniciará en las divisiones más bajas en busca de ascender y cada torneo tiene retos particulares.

La experiencia de juego está enfocada hacia lo administrativo, pero es posible ver los partidos de forma tradicional y tomar decisiones. No se trata de un simulador de fútbol donde actúes en la cancha en control de los jugadores.

SEGA Football Club Champions 2026

Al mismo tiempo, la escuadra se convertirá en formadora de talentos, así que el juego de transferencias se convierte en un aliciente al negociar con otros equipos.

A diferencia de Football Manager, se apuesta por una experiencia más personal. Fundar un equipo local y triunfar hasta el máximo circuito, básicamente la historia de la mayoría de los equipos de fútbol que se crearon hace casi (o más de) 100 años.

