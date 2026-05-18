Super Mario Galaxy: La Película supera a uno de los peores filmes de 2025 y se convierte en la segunda adaptación de un juego más taquillera de la historia

El largometraje Illumination es un éxito comercial pese a las críticas negativas, pero es poco probable que supere a su predecesor

Hace un par de años, las adaptaciones de videojuegos para cine y televisión eran sinónimo de fracaso y mala calidad. Si bien aún debutan proyectos que dejan mucho que desear o se estrellan en la taquilla pese a sus buenas intenciones, hoy más que nunca es común ver producciones que cautivan a los fans y son un éxito comercial. Ese es precisamente el caso con Super Mario Galaxy: La Película.

Sí, lo sabemos: el largometraje animado de Illumination y Nintendo tiene muchas fallas y fácilmente es uno de los estrenos más irregulares de la primera mitad de 2026, pero aun así logró resonar con su público objetivo.

Su buena recepción entre los fanáticos y la audiencia general le permitió convertirse en una de las adaptaciones de un videojuego más lucrativas de toda la historia. Eso sí, a este ritmo parece muy poco probable que alcance el primer lugar.

Video relacionado: ¿Se viene la era de oro de las películas y series de videojuegos?

Super Mario Galaxy: La Película la rompe y supera la taquilla de Minecraft

La cinta inspirada en los videojuegos de la compañía japonesa llegó a las salas de los cines a principios de abril con el pie derecho. Pese a recibir calificaciones extremadamente negativas y colarse de inmediato en la lista de los peores estrenos del año, tuvo un buen inicio en taquilla.

Super Mario Galaxy: La Película recaudó $34.5 millones de dólares en Estados Unidos y otros $33.9 millones de dólares en el resto del mundo sólo en su primer día oficial en cartelera, y desde entonces ha mantenido el buen ritmo pese al estreno de nuevas producciones que acapararon la atención del público.

Más de un mes después de su lanzamiento, la cinta de Illumination acaba de hacer historia. Los reportes más recientes señalan que la cinta protagonizada por Chris Pratt, Jack Black, Brie Larson, Donald Glover, Anya Taylor-Joy y Charlie Day ya recaudó la impresionante cifra de $964 millones de dólares en todo el mundo.

En mes y medio, Super Mario Galaxy: La Película superó la taquilla total de la adaptación live-action de Minecraft

De esta manera, Super Mario Galaxy: La Película ya superó la ganancia total de fácilmente uno de los peores filmes de 2025: Minecraft, que generó ingresos de $961 millones de dólares por su paso en cartelera pese a recibir críticas muy negativas por parte de la prensa especializada.

El filme basado en el videojuego de Mojang y Microsoft fue un fenómeno cultural a principios del año pasado, pues popularizó la desastrosa moda de Chicken Jockey en los cines de Estados Unidos y otros países. Así pues, lo hecho por la cinta de Nintendo es toda una hazaña.

¿Cuáles son las adaptaciones de videojuegos más taquilleras de la historia?

Tras superar a Minecraft, Super Mario Galaxy: La Película se convirtió automáticamente en la segunda adaptación de un videojuego más taquillera de toda la historia. Eso sí, aún está muy lejos de alcanzar el primer puesto. Hablamos de la cinta animada de Super Mario Bros. de 2023, que consiguió una recaudación global de más de $1300 millones de dólares.

Actualmente, el filme inspirado en el juego de Wii está alrededor de $400 millones de dólares detrás del primer lugar. Aun así, seguramente Nintendo está feliz de tener 2 producciones en el podio. Sonic 3 se encuentra en el puesto número 4, mientras que Warcraft completa el top 5.

Las películas de Super Mario Bros. superan la taquilla del cine de videojuegos

A continuación, compartimos la lista completa de las adaptaciones de gaming más taquilleras de todos los tiempos:

Super Mario Bros. La Película ― $1360,650,924 USD

Super Mario Galaxy: La Película ― $964,148,000 USD

Minecraft ― $961,187,780 USD

Sonic 3: La Película ― $492,162,604 USD

Warcraft ― $439,048,914 USD

Detective Pikachu ― $433,305,346 USD

Rampage ― $428,028,233 USD

Uncharted ― $407,141,258 USD

Sonic 2: La Película ― $405,421,518 USD

Angry Birds ― $352,333,929 USD

Pero cuéntanos, ¿cuál es tu adaptación favorita? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para encontrar más información sobre Super Mario Galaxy: La Película.

Video relacionado: ¡Todo cambia con Super Mario Bros. La Película!

Fuente