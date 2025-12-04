Una parte del OST de Metroid Prime 4: Beyond acaba de agregarse al catálogo de Nintendo Music

Nintendo Music sigue creciendo y agregando canciones a su gran catálogo. Ahora, los responsables de la aplicación de música confirmaron que ya está disponible parte del soundtrack de un título muy esperado para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. Nos referimos a Metroid Prime 4: Beyond.
Como seguramente sabes, este servicio de música se estrenó el 30 de octubre del año pasado y desde entonces los fans con una suscripción a Nintendo Switch Online pueden disfrutar la música de algunas de las franquicias más importantes en la industria de los videojuegos.
Ahora, se acaba de confirmar que el catálogo agregó algunos temas de Metroid Prime 4: Beyond, uno de los títulos que más se esperaban en las híbridas por significar el regreso de Samus Aran.
Lo mejor de todo es que ya están disponibles 7 melodías del juego, así que es momento para que te des una idea de la música que te espera en la entrega que se acaba de estrenar este 4 de diciembre.
¿Qué es Nintendo Music?
Nintendo Music es un nuevo servicio de música que está disponible para dispositivos iOS y Android desde esta semana. Con él puedes hacer streaming de música de grandes juegos de Nintendo o descargarla para escucharla cuando no tengas conexión a Internet.
Los jugadores pueden encontrar música de varias franquicias de Nintendo, como Super Mario Bros., Animal Crossing, Star Fox, Fire Emblem y Metroid. Además, hay listas de reproducción basadas en personajes, estados de ánimo y mucho más.
¿Cuánto cuesta Nintendo Music?
Nintendo Music está disponible para todos los miembros de Nintendo Switch Online, por lo que no importa si tienes un plan regular o el Paquete de Expansión, puedes conseguirlo desde $399 MXN al año.
Lo mejor de todo es que, si no tienes Nintendo Switch Online, puedes acceder a Nintendo Music aprovechando una de las pruebas gratuitas del servicio y conocer todo lo que ofrece. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con Nintendo Music.
