Lamentablemente, la industria del arte y el entretenimiento está de luto. Hace pocos días se reportó y confirmó el triste fallecimiento Luis de la Rosa Obregón, un talentoso y prometedor animador mexicano. Tras darse a conocer la noticia, figuras prominentes del sector se pronunciaron al respecto con mensajes de respeto y admiración.

Hoy más que nunca es evidente que México es cuna de grandes artistas y creativos que triunfan en el extranjero. Luis de la Rosa nació y se crio en Hermosillo, Sonora, pero residía en Canadá. Allí, se graduó con honores de la Vancouver Film School en 2015.

Tristemente, la prometedora carrera profesional de este talentoso artista latinoamericano llegó a su fin abrupto debido a un accidente que se registró a mediados de esta semana.

Confirman fallecimiento del animador mexicano Luis de la Rosa

El incidente ocurrió pasado miércoles 24 de junio en Francia. Los informes locales señalan que el artista, quien apenas tenía 34 años, perdió la vida en un accidente de tren.

Tras las investigaciones pertinentes, el periódico local Le Dauphine Libéré dio a conocer el pasado viernes 26 de junio que Luis de la Rosa fue atropellado por el vehículo, cuando se alejó demasiado de las vías que discurren junto a una circunvalación en las afueras de Annecy.

A pesar de que se contactó a los servicios de emergencia alrededor de las 8:00 PM, poco después del incidente, los paramédicos no pudieron salvarle la vida a la víctima. El artista mexicano se encontraba en el país para asistir al Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy.

Las autoridades confirmaron que el animador tenía su acreditación del festival cuando ocurrió el accidente. La organización del evento cinéfilo confirmó el fallecimiento del artista oriundo de México al portal Deadline, y dio a conocer que Marcel jean, director artístico, daría el pésame durante la ceremonia de clausura del sábado.

La noticia conmocionó a la industria del cine y el entretenimiento. El director Guillermo del Toro se pronunció al respecto con un mensaje en redes sociales: “descanse en paz, un talentoso animador. No lo conocí, pero su capacidad era muy reconocida en el medio”.

El también animador Miguel Montañez, quien colaboró con Luis de la Rosa Obregón, lamentó el incidente en una carta muy emotiva: “Me alegro de haber podido conocerlo durante todo este tiempo. Tenía tanto arte por crear que esto no es justo. Su pasión y su visión eran, sinceramente, una gran fuente de inspiración. Era tan amable y generoso, ¡además de ser un artista increíble!”

Luis de la Rosa Obregón trabajaba en Ash Raider World, una serie totalmente original

Luis de la Rosa Obregón dejó un gran legado en la animación

Luis de la Rosa Obregón mostró un gran interés por el arte desde una edad temprana. Además de su formación como animador, estudió arquitectura, carrera que ejerció hasta que decidió enfocarse en la ilustración y la industria cinematográfica.

El talentoso artista mexicano de 34 años trabajó en grandes producciones extranjeras, incluidas la premiada cinta animada Spider-Man: Across the Spider-Verse de Sony. También participó en Lluvia de hamburguesas: la serie, Animaniacs, Space Jam: Una nueva era y My Little Pony: la película.

En el terreno de los videojuegos, Luis de la Rosa Obregón fue uno de los animadores que colaboró en el corto animado Overwatch x LE SSERAFIM, uno de los crossovers más icónicos entre el FPS de Blizzard y la banda de K-pop. El artista compartía su trabajo a través de sus redes personales.

El dibujante también fue uno de los principales responsables de Ash Raider World, un proyecto totalmente original; pretendía presentar la serie en el festival antes de su fallecimiento.

En Level Up, lamentamos profundamente el triste deceso de Luis de la Rosa y deseamos una pronta resignación a sus amigos, familiares y allegados. Descanse en paz.

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