Half-Life 3 es uno de los videojuegos más esperados de la historia, lo que es una locura al considerar que el proyecto nunca se hizo oficial. Si bien muchos fanáticos perdieron la esperanza con el paso de los años, algunos aún mantienen la fe y creen que la secuela verá la luz del día tarde o temprano. Y sí, Valve acaba de reavivar el interés por el proyecto.

Un desarrollador veterano de la compañía habría cometido un grave error que parece revelar que la esperada tercera entrega de la franquicia protagonizada por Gordon Freeman está en desarrollo activo. Es un desliz muy importante, pues podría confirmar años de rumores y teorías.

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Half-Life 3 podría ser una realidad después de todo

Desde hace años, circulan rumores que sugieren que una secuela del clásico FPS de PC está en camino. Insiders y creadores de contenido como Gabe Follower y Tyler McVicker, quienes se especializan en todo lo relacionado con Valve, mantienen el dedo en el renglón y son una de las personalidades que juran que el proyecto es real.

No son afirmaciones huecas, pues las filtradores suelen compartir pruebas de las nuevas pistas que apuntan al rumoreado Half-Life 3. Si bien la compañía de Gabe Newell guarda silencio sobre todos los rumores, un pequeño desliz de un trabajador habría confirmado por accidente la existencia de uno de los títulos más esperados de la historia.

Hace un par de días, tuvo lugar la más reciente edición del GameSoundCon, una conferencia que se enfoca en audio y música de videojuegos. Uno de los máximos exponentes de la industria que estuvo presente fue Mike Morasky, quien trabajó en proyectos como Team Fortress 2, Left 4 Dead, Portal 2 y Half-Life: Alyx.

Durante una sesión de preguntas y respuestas, el diseñador musical de Valve, quien también tiene créditos en películas de Hollywood, entró en detalles sobre cómo el estudio desarrollador gestiona ciertos sistemas de sonido en sus juegos.

En ese sentido, Mike Morask mencionó que Deadlock, el nuevo shooter multijugador de la compañía que sigue en fase Beta, utiliza un tipo particular de audio de alto rango. Lo interesante es que también mencionó que un proyecto misterioso conocido simplemente como HLX usa su propia versión de la tecnología HDR.

Durante el GameSoundCon 2026, Valve habría confirmado por accidente la existencia de Half-Life 3

Se trata de un comentario sin importancia a simple vista, pero la mención a HLX podría finalmente confirmar que Half-Life 3 es real después de todo.

We have the first mention of HLX by a Valve employee.



HLX files today. I'm working as quickly as I can. pic.twitter.com/LhFBNOP1CU — Tyler "Hype Merchant" McVicker (@Tyler_McV) October 22, 2026

Trabajador de Valve habría confirmado públicamente la existencia de Half-Life 3

En un video que se compartió en redes sociales, podemos observar que, en cuanto pronuncia las palabras HLX, Mike Morask se queda prácticamente callado. ¿Acaso se dio cuenta que cometió un error o simplemente había terminado la idea que intentaba transmitir? Es imposible saberlo con total certeza.

También es posible observar que un compañero sentado junto al diseñador musical dice en voz baja “buen trabajo”, lo que algunos fanáticos interpretaron como una respuesta pasivo-agresiva al desliz del trabajador de Valve.

Pero, ¿por qué las declaraciones de Mike Morask hicieron que los fanáticos enloquecieran? Durante meses, los dataminers e insiders han dicho que el nombre clave de Half-Life 3 es HLX. Ese apodo apareció en numerosas líneas de códigos en otros proyectos de la compañía, como Dota 2, Counter-Strike 2 y el reciente Deadlock.

Debido a que es la primera vez que un empleado de Valve menciona oficialmente el nombre HLX, muchos jugadores creen que Half-Life 3 es real y que su presentación está a la vuelta de la esquina. Rumores anteriores también afirmaban que el proyecto es muy ambicioso y que está en una etapa muy avanzada.

Por supuesto, la compañía guarda silencio sobre este asunto. Anteriormente se creía que el juego iba a mostrarse durante la gala de The Game Awards 2025, lo que al final jamás sucedió. Ahora, y tras el error de Mike Morask, se espera que el anuncio tenga lugar en la edición de este año de la feria de premios, en caso de que el proyecto realmente exista.

La mención del nombre clave HLX parece confirmar que Half-Life 3 es real

Pero cuéntanos, ¿crees que la secuela es real? ¿Cuándo crees que se anunciará? Déjanos leerte en los comentarios.

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