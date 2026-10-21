Comprar videojuegos digitales en PlayStation es más sencillo cuando puedes consultar los precios en tu propia moneda. Desde agosto de 2026, PlayStation Store muestra sus precios en pesos mexicanos, un cambio que permite a los jugadores de nuestro país conocer cuánto cuesta cada juego sin tener que hacer conversiones desde dólares. Para aprovecharlo, HYPE Games ofrece tarjetas de regalo de PlayStation Store para México, una alternativa para añadir saldo a tu cuenta y usarlo en tus próximas compras.

La tienda digital de Sony tiene varios lanzamientos recientes y títulos esperados que pueden llamar la atención de los jugadores. Entre ellos están STAR WARS: Galactic Racer, EA Sports FC 27 y Marvel’s Wolverine, cuyos precios publicados en la PlayStation Store mexicana permiten tener una referencia del dinero necesario para agregarlos a tu colección.

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La PS Store de PlayStation 4 y PlayStation 5 en México muestra los precios en dólares (USD) en lugar de pesos mexicanos (MXN)

¿Cuánto cuestan los nuevos juegos de PlayStation en México?

Si quieres estrenar un juego en PS5, la tienda digital de Sony ya permite consultar su precio en moneda nacional. Por ejemplo, STAR WARS: Galactic Racer, la nueva propuesta de carreras ambientada en el universo de Star Wars, aparece con un precio de $1,033.62 MXN para su edición estándar. También está disponible una edición Deluxe por $1,378.45 MXN, que incluye vehículos y otros contenidos adicionales.

Por su parte, EA Sports FC 27 aparece en PlayStation Store México con un precio de $1,399 MXN. La entrega más reciente de la franquicia de fútbol es otra de las opciones para quienes quieren actualizar su equipo y seguir jugando partidos con las plantillas de la nueva temporada.

Otro lanzamiento que figura en la tienda mexicana es Marvel’s Wolverine, la aventura de Insomniac Games protagonizada por el mutante de Marvel. Su precio publicado es de $1,206.03 MXN.

Los precios corresponden a los publicados en la PlayStation Store mexicana al momento de la consulta y pueden cambiar. Además, toma en cuenta que la tienda puede agregar el IVA durante el proceso de compra, por lo que el total puede ser mayor al precio que aparece inicialmente.

HYPE Games tiene tarjetas de regalo de PlayStation Store en pesos mexicanos

Una opción para preparar tu próxima compra es HYPE Games, una tienda digital que ofrece tarjetas de regalo de PlayStation Store para México en distintas denominaciones. Su catálogo contempla opciones de $100, $200, $300, $500, $750, $1,000, $1,500, $2,000 y hasta $3,000 MXN, de modo que puedes elegir una cantidad de acuerdo con tu presupuesto.

El funcionamiento es sencillo: compras una tarjeta compatible con la región de tu cuenta, canjeas el código y el saldo queda disponible en tu cartera de PlayStation Store para adquirir juegos y otros contenidos digitales. Así puedes organizar cuánto quieres gastar y utilizar el saldo para comprar alguno de los títulos disponibles en la tienda de Sony.

HYPE Games también ofrece ventajas para quienes prefieren hacer sus compras en línea. La plataforma trabaja con productos digitales oficiales y distribuidores autorizados, cuenta con un centro de ayuda para resolver dudas o problemas con las compras y acepta tarjetas de crédito y débito Visa y Mastercard. Además, su catálogo incluye otros productos digitales y tarjetas para distintas plataformas, por lo que puedes encontrar alternativas para diferentes necesidades.

Otro punto a favor es que HYPE Games publica promociones en productos seleccionados. Si estás pensando en comprar saldo para PlayStation, vale la pena revisar las ofertas disponibles antes de pagar, ya que las condiciones y los descuentos pueden variar.

Con los precios de PlayStation Store expresados en pesos mexicanos, preparar una compra digital es más directo para los jugadores del país. Y si quieres añadir saldo a tu cuenta para adquirir STAR WARS: Galactic Racer, EA Sports FC 27 o Marvel’s Wolverine, las tarjetas de regalo de HYPE Games son una alternativa que puedes considerar.

Y tú, ¿estás listo para comprar los últimos estrenos para tu PlayStation 5? Cuéntanos en los comentarios.