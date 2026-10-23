Quizás Vinland Saga está lejos de ser la franquicia más reconocible dentro de la industria del entretenimiento, pero aún tiene una fanaticada muy fiel. El manga alcanzó un nuevo grado de popularidad gracias a su adaptación animada, que hizo un gran trabajo al trasladar el tono y estilo de la obra original. Pero, ¿habrá tercera temporada del anime?

Makoto Yukimura, creador de la franquicia, rompió el silencio una vez más para hablar sobre la posibilidad de que haya nuevos episodios del show de MAPPA. Lastimosamente, todo parece indicar que los fanáticos deberán esperar sentados, ya que una hipotética continuación aún tardará en llegar.

Video relacionado: El fin de la era dorada de las adaptaciones de juegos

El mangaka Makoto Yukimura da una actualización sobre la Temporada 3 de Vinland Saga

El manga original de Vinland Saga se publicó por primera vez en la Shukan Shonen Magazine en 2005, y posteriormente dio el salto a la revista Afternoon de la editorial Kodansha. Desde su estreno, ha mantenido una gran base de lectores y actualmente cuenta con 29 volúmenes que engloban un total de 220 capítulos.

Debido a su gran popularidad, Wit Studio y Production I.G se pusieron manos a la obra para producir una adaptación animada. El anime se estrenó originalmente en 2019, y en este momento tiene 2 temporadas con un total de 48 episodios. La historia de Thorfinn sigue inconclusa, y muchos fans dudan sobre el futuro de la serie de TV.

A través de una publicación en redes sociales, un fanático contactó directamente con Makoto Yukimura para preguntarle si hay alguna novedad sobre la Temporada 3 de Vinland Saga. El mangaka brindó una actualización sobre el tema, pero no es la que la comunidad esperaba.

En respuesta a ese comentario, el artista japonés se limitó a ofrecer disculpas y confirmó que los nuevos episodios aún no están en producción. Se desconoce si MAPPA, productora que se hizo cargo del anime a partir de la segunda temporada, tiene la intención de crear más episodios de la franquicia.

“Lo siento, amigo. Pero no tengo buenas noticias al respecto. El proyecto no está en marcha actualmente”, confirmó Makoto Yukimura en redes sociales. El creativo tampoco reveló si él de forma personal se ha puesto en contacto con la casa animadora para presionar que se realice la tercera temporada.

Makoto Yukimura confirma que la tercera temporada del anime de Vinland Saga sigue en pausa

El futuro del anime de Vinland Saga es más incierto que nunca

La actualización de Makoto Yukimura es muy decepcionante, pero está lejos de ser una completa sorpresa. De hecho, no es la primera vez que el mangaka de 50 años habla sobre la continuación del anime.

A principios de este año, surgió un rumor alentador que afirmaba que la producción de la tercera temporada de Vinland Saga finalmente está en marcha; sin embargo, el artista intervino y afirmó que, al menos en lo que a él concierne, la información es falsa. Eso sí, mostró esperanza de que la serie sí estuviera en desarrollo.

“A todos los fans de Vinland Saga, muchas gracias, como siempre. Acabo de enterarme hace un momento de que hay un rumor que circula sobre que la tercera temporada del anime está en producción; sin embargo, a mí no me llegó esa información todavía. Espero que esté en producción, pero vaya… animar la ballesta de Hild y cosas así va a ser complicado, ¿verdad?”, comentó el creador de la franquicia en enero de 2026.

Enseguida, Makoto Yukimura teorizó que el rumor empezó a raíz del deseo de los fanáticos por ver la temporada 3. “¡Gracias! Yo también soy uno de ellos. Ahora que tengo algo de tiempo libre, quizás pueda ayudar en la producción con algo, como ir a comprarles la comida o algo así”, comentó el mangaka.

La historia de Vinland Saga se ambienta en el siglo XI y gira alrededor de Thorfinn, quien se embarca en un viaje de venganza tras el fallecimiento de su padre. La segunda temporada da un giro significativo, pues abandona la acción y se enfoca en el drama y el desarrollo de su protagonista.

El anime terminó con Thorfinn encontrándose a sí mismo y con la meta de buscar el país llamado Vinland, donde él y sus amigos podrán vivir libres de la guerra. Si bien los fanáticos del manga sabrán qué es lo que sigue, los espectadores de la serie deberán esperar mucho tiempo para ver la continuación, si es que algún día existe la temporada 3.

El final del anime de Vinland Saga prepara el terreno para la Temporada 3

Pero cuéntanos, ¿esperas que haya más episodios del anime? Déjanos leerte en los comentarios.

Da clic aquí para encontrar más información sobre Vinland Saga.

Video relacionado: ¿Se viene la era de oro de las películas y series de videojuegos?

Fuente