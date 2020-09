Genshin Impact: entrevista con el equipo de desarrollo

Luego de un proceso que requirió 4 años de desarrollo, el estudio chino miHoyo, fundado en 2012 por 3 estudiantes recién graduados de la Universidad Shanghai Jiaotong y con gusto por el anime, los videojuegos y los cómics, vio el lanzamiento de Genshin Impact, JRPG de acción que hoy, 28 de septiembre, inició operaciones de forma oficial en todo el mundo para PlayStation 4, PC y dispositivos móviles. Gracias a su propuesta free-to-play, nada común en consolas para un título de este tipo, y con un estilo de arte que remite a los elementos esenciales del anime, así como a uno de los grandes juegos de este generación, Genshin Impact ha generado gran interés entre los jugadores y su historia comenzó con el registro de más de 10 millones de usuarios que en este momento ya están explorando y combatiendo en el vasto mundo de Teyvat.

Con motivo del lanzamiento oficial de Genshin Impact, en LEVEL UP tuvimos la oportunidad de platicar con el equipo de desarrollo para abordar temas como sus influencias, sus planes a presente y futuro, su disponibilidad en más plataformas y el delicado tema de las microtransacciones. Compartimos contigo lo que nos dijeron sobre su proyecto más ambicioso hasta la fecha.

Las influencias de Genshin Impact

La presentación de Genshin Impact, aun siendo atractiva, no estuvo exenta de polémica por su estilo de arte y el diseño de su mundo abierto, elementos que de inmediato llevaron a los jugadores a relacionarlos con The Legend of Zelda: Breath of the Wild, juego de Wii U y Switch que es considerado uno de los mejores en esta generación. Pese a esto, el equipo de desarrollo supo manejar de forma adecuada la comunicación con la comunidad, dejando claro que el juego de Nintendo es clara influencia, pero que Genshin Impact está pensado para brillar por sí solo y con identida propia:

"The Legend of Zelda: Breath of the Wild es un producto popular y respetado en la industria, y nuestros desarrolladores también le tienen mucho respeto. El año pasado, en la carta a los jugadores que escribió el equipo, se mencionó que fue una de las fuentes de inspiración del equipo al inicio del proyecto. No obstante, se debe mencionar que, después de experimentarlo por uno mismo, es evidente que Genshin Impact es completamente distinto de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Genshin Impact tiene sus propios personajes e historia originales, y un modo de juego donde lo esencial es jugar con varios personajes y utilizar las reacciones elementales en las batallas. En las pruebas anteriores de la Beta cerrada, invitamos a una cantidad limitada de jugadores para que experimentaran el juego, y nos brindaron muchas observaciones y sugerencias. Por lo tanto, esperamos que tras el lanzamiento del 28 de septiembre, todos los jugadores experimenten Genshin Impact por sí mismos para percatarse de su singularidad y se diviertan con él".

Dear Travelers:

Genshin Impact has already surpassed 10 million pre-registrations across all platforms and regions!



To commemorate our meeting, we have a gift for all Travelers at Adventure Rank 10 or above: Acquaint Fate ×10.



We wish you all a pleasant journey!#GenshinImpact pic.twitter.com/7YVUThasTs — Paimon (@GenshinImpact) September 28, 2020

Podríamos pensar que en la actualidad los mundos abiertos están llegando a un punto de saturación, pero siguen siendo un lienzo en blanco para hacer realidad muchas ideas, y para los desarrolladores de Genshin Impact fue la decisión adecuada para dar forma a lo que planeaban desde 2017, año en que el proyecto inició. Curiosamente, y acorde con la tendencia que popularizó Phil Spencer con Xbox ese año, miHoyo tuvo fija la idea de que su nuevo juego debía ser disfrutado por la mayor cantidad de jugadores posible, sin limites de plataforma:

"Por mucho tiempo, todos los juegos desarrollados por miHoYo han tenido un punto de partida central: algo nuevo, algo emocionante, algo fuera del alcance de la imaginación. En 2017, nuestro equipo pensó que, si pudiéramos producir un juego que le permitiera a más jugadores experimentarlo juntos sin tener restricciones de dispositivos, haría que tanto los jugadores como el equipo lo sintieran más emocionante. A la vez, el concepto de mundo abierto es suficientemente grande para integrar muchas de las ideas y puede ofrecerle a los jugadores un mayor grado de libertad. Por lo tanto, el concepto de 'aventura de mundo abierto' tomó forma gradualmente.

Por supuesto, como equipo nuevo, hay varias obras emblemáticas de la industria de los videojuegos que nos han dado mucha inspiración e ideas creativas, como los eventos aleatorios de Grand Theft Auto, las expediciones de mundo abierto de Zelda: Breath of the Wild, etc. Sin duda, desarrollar a la vez la serie Honkai Impact, nos permitió aprovechar la tecnología y recursos que resultaron en un mejor desarrollo para Genshin Impact. Dentro de la trama hemos creado personajes e historias originales, y hemos agregado la posibilidad de jugar con varios personajes y usar reacciones elementales, lo que se ha convertido en el núcleo de un estilo de juego propio. Confiamos en que les sorprenderán las novedosas modalidades de juego que hemos incorporado".

Teyvat, un mundo invitando a la aventura

La experiencia inicial de Genshin Impact y los planes a futuro

Dada su propuesta free-to-play, un elemento a considerar durante la etapa previa al lanzamiento de Genshin Impact fue la presencia de microtransacciones, tema delicado que desde hace años es polémico. Aun con un entorno de incertidumbre, parece que el equipo de desarrollo atinó a brindar una experiencia balanceada, pues de inicio ofrece al jugador la oportunidad de vivir esta aventura con un número limitado de personajes, lo cual no impide que avance en ella, y deja la experimentación con más viajeros y sus respectivas mejoras para las operaciones de adquisición, ya sea con los créditos que otorga el mismo juego o con dinero real:

"Nuestro objetivo es crear un juego free to play amigable, que disminuya hasta lo mínimo el que los jugadores se encuentren con límites simultáneamente. Cuando los jugadores hayan entrado en el juego, podrán probarlo según su propio juicio y expectativas para decidir el nivel de pago y encontrar el punto de equilibrio que les convenga. Siguiendo la historia, los jugadores pueden desbloquear a 4 personajes esenciales para explorar el mundo y completar todo tipo de desafíos y misiones, obteniendo diferentes materiales de mejora de personaje, equipo, armas y otros personajes extra. Claro que, para los que quieran experimentar con más personajes, armas y equipo, el sistema de Gachapón del juego también ofrece opciones apropiadas".

La pintoresca ciudad de Mondstadt

Como se anunció hace tiempo, la versión inicial de Genshin Impact es sólo el inicio de una gran aventura que se desarrollará con el tiempo. De ahí que los jugadores puedan vivir esta experiencia a través de los sucesos y todo lo que rodea a las ciudades de Mondstadt y Liyue. Al tratarse del proyecto más ambicioso del equipo de desarrollo, el objetivo es sumar otras 5 ciudades para completar el mapa de Teyvat y ofrecer todo tipo de experiencia y retos nuevos:

"Genshin Impact es un RPG de acción de mundo abierto y, por tanto, una de las principales experiencias para el jugador es explorar el mundo. Aparte de la historia principal, también se pueden realizar desafíos en mazmorras, recolectar objetos, completar misiones aleatorias, etc. Entre nuestros planes de futuro se encuentran añadir más personajes y tramas, crear un modo de juego más social y conseguir una experiencia de juego más diversa, y optimizar las partes repetitivas de los dominios. A medida que se añadan más modos de juego, también se integrarán nuevas formas de conseguir los objetos relacionados en el mundo, para extender la experiencia del mundo abierto a tantos aspectos del juego como sea posible. También queremos añadir una mecánica más dinámica a los dominios para aportar más frescura y que los jugadores puedan experimentar la emoción de cada etapa y la importancia estratégica del equipo. Además, también estamos pensando em la posibilidad de personalizar las apariencias del equipo. Aparte de esto, con el lanzamiento de Genshin Impact verán la luz 2 de las 7 ciudades principales de Teyvat: Mondstadt y Liyue. Ahora estamos trabajando en la tercera. Al tratarse de un juego de largo recorrido, iremos añadiendo mucho más contenido, incluyendo otras ciudades, así que... ¡permanezcan atentos!"

La incursión de los estudios chinos en Occidente

Así como muchas compañías buscan posicionarse en China, el mercado más importante a nivel mundial, parece que los estudios de ese país están listos para incursionar en Occidente con propuestas que apuesten por consolas y PC, desprendiéndose un poco del éxito que ha tenido la escena de ese país en cuanto a los juegos para móviles. Genshin Impact, con su vasto mundo y propuesta prometedora, bien podría ser la punta de lanza de un movimiento que en los próximos años podría entregar resultados interesantes:

"Los videojuegos están siendo aceptados, amados y gradualmente adoptados por las principales culturas de todo el mundo. Además, estamos en una era de rápido desarrollo y globalización de la información donde todo cambia a una velocidad que supera nuestra imaginación. La industria de los videojuegos en China se está desarrollando velozmente y cada vez hay más desarrolladores de juegos. Creemos que en los últimos años, y en la próxima década habrá, más desarrolladores chinos que publiquen excelentes obras que lleguen a jugadores de todo el mundo".

Finalmente, nuestra plática con los creadores de Genshin Impact abordó lo que pasará con la versión de Switch, plataforma que se antoja la ideal para vivir este tipo de experiencia y lo que sucederá ahora que estamos a unas semanas de la llegada de nuevas consolas por parte de Sony y Microsoft:

"La versión para Switch de Genshin Impact todavía está en proceso de desarrollo. Cuando tengamos un avance en la fecha lanzamiento o de la Beta, anunciaremos la noticia a los jugadores y a los medios. Con respecto al tema de Genshin Impact y las consolas de la próxima generación, actualmente ya tenemos algunos planes y los comunicaremos cuando tengamos un mayor avance".