ViernesRetro: Final Fantasy VI

Te doy la bienvenida a este primer #ViernesRetro de octubre. Hoy es un día que no se olvida, por lo que vengo a hablarte de un título que encaja a la perfección con esa idea. Cuando se trata de Final Fantasy, difícilmente podemos enfocarnos en una sola de sus entregas. Se trata de una de las sagas RPG más famosas y veneradas de los videojuegos. No es para menos, ya que Hironobu Sakaguchi creó un magnífico universo como último recurso después de haber estado a punto de bajar la cortina en Square, en esos momentos en los que, en su mente, aquella fantasía final se dibujaba como el canto del cisne para su carrera.

Todos sabemos lo que pasó. Final Fantasy se perfiló como un clásico desde su primera edición en 1987, en la que la portada nos invitaba a entrar a un reino totalmente nuevo de desafíos y aventuras. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta de lo cierta que era esa frase. También en la portada se especificaba que el paquete no traía sólo el cartucho, sino una guía de 84 páginas, además de mapas y otras monadas para echarnos la mano.

Todos éramos inexpertos en los RPG, así que era de gran ayuda

En esos años comenzó a fraguarse una épica confusión relacionada con las secuelas de aquella joya que, además de salvar a Sakaguchi, lo posicionó como una de las mentes más grandes y prolíficas de la industria. Resulta que las primeras entregas de la serie no salieron al mismo tiempo en Oriente y en Occidente, y por eso la continuidad de la numeración se vio afectada en nuestra región. Aquí una breve lista para que quede más claro:

Final Fantasy - NES y Famicom

Final Fantasy II - Famicom

Final Fantasy III - Famicom

Final Fantasy IV - SNES (Final Fantasy II) y Super Famicom

Final Fantasy V - Super Famicom

Final Fantasy VI - SNES (Final Fantasy III) y Super Famicom

Cuando en el SNES nos llegó Final Fantasy II (IV), ni idea teníamos de que nos habíamos quedado sin 2 títulos intermedios, pero ahí no acabó todo, sino que todavía se dieron el lujo de privarnos de otro más antes de mandarnos el que, para mí, es el mejor Final Fantasy de la era del cartucho: la tercera/sexta parte. Apareció en 1994 y tiene detrás al flamante equipo que puso en el mapa a los RPG para muchos gamers: Sakaguchi en la producción y como guionista, Amano en el diseño de arte y el legendario Nobuo Uematsu en la música. Fueron muchas manos las que aportaron su creatividad y esfuerzo para dar forma a esta obra de arte de 16 bits.

Final Fantasy VI se sale un poco del molde respecto a la narrativa de sus antecesores. Preparó el terreno para el estilo steampunk que la saga adquirió y conservó en los años siguientes. Esto no afecta la calidad del guión, sino que simplemente le da un giro interesante que nos permite ver con otros ojos el universo de la saga. En esencia, se nos habla de una rebelión contra un imperio opresor que pretende revivir la magia y con ella construir distintos tipos de armas. Como normalmente sucede en este tipo de historias, el grupo rebelde está encabezado por personas idealistas y valientes que están dispuestas a dar todo por su causa. Terra, en este caso, es el personaje alrededor del cual se desarrollan las acciones a lo largo del juego.

Una característica interesante de Final Fantasy VI es que tiene 14 personajes jugables. La historia se va desenvolviendo y los reflectores van moviéndose, lo cual le da mucha frescura al desarrollo de la trama, aunque las mecánicas de juego se mantienen prácticamente iguales sin importar a quién uses. La columna vertebral del argumento tiene varios clichés y lugares comunes, pero es un deleite ver cómo se nos van revelando las motivaciones y secretos más profundos de los personajes.

Las líneas que intercambian los personajes como Edgar, Locke y Terra están muy bien escritas. Títulos de este estilo se apoyan mucho en la historia para atrapar al jugador, de modo que tener este tipo de interacción con los protagonistas enriquece mucho la experiencia. Por ejemplo, cuando Terra le dice a Locke que no recuerda nada y él le responde: “¡No te voy a dejar hasta que recuperes la memoria! Por cierto, esta entrada secreta puede ser útil algún día. No la olvides.” En ocasiones, tener tanta batalla me estorba porque quiero saber qué sigue en la historia, cuál es el siguiente paso en el drama que caracteriza a estas aventuras.

Personajes entrañables que le ponen sal y pimienta a la historia

Me gusta mucho la forma de navegar en el mapa. Las texturas fueron mejoradas con respecto a las entregas anteriores y se percibe un avance importante. Puedes moverte a pie, sobre un Chocobo o en una nave, con lo que puedes llegar a un punto del mapa con mayor rapidez. Los efectos de neblina y viento, por poner un ejemplo, están muy bien logrados. Los entornos han envejecido muy bien, por lo que jugar Final Fantasy VI sigue causando impacto por su manufactura tan detallada y cuidada al extremo.

La música es un manjar para los oídos. Goza de una variedad impresionante, con arreglos impecables que suenan muy bien a pesar de las limitantes técnicas. Fue un reto importante, ya que tener más personajes se tradujo en componer más melodías. Sí, sé lo que estás pensando: la escena de la ópera. Esa voz simulada, a pesar de lo rudimentaria que se escucha actualmente, sigue siendo un logro técnico impresionante. Se han hecho muchos arreglos y álbumes con la música de Final Fantasy VI. Entre ellos, está Balance and Ruin, realizado por OverClocked Remix. Es gratuito y puedes descargarlo de su sitio web o puedes escucharlo completo aquí. También te comparto esta versión de la Aria di Mezzo Carattere que combina la animación del juego con voces reales. Toda una joya.

Uno de los momentos más emotivos del juego

¿Dónde puedo jugarlo actualmente?

Cartucho original

SNES Classic Edition

PlayStation

Game Boy Advance

Android ($279 MXN)

iOS ($379 MXN)

Steam - Windows ($97.49 MXN sólo hasta el 7 de octubre de 2020)

Final Fantasy VI ha sido catalogado como uno de los mejores RPG de la historia. IGN, por ejemplo, lo colocó en segundo lugar, sólo por debajo de Chrono Trigger. Se trata de una obra maestra, y uno de los títulos más sobresalientes del género y de la industria entera. Si no lo has jugado, hazte un favor y consíguelo.

