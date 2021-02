20 Regalos Gamer en Claro Shop para triunfar este San Valentín

Se acerca San Valentín, día del amor y la amistad. Es una fecha muy especial que nos da la oportunidad perfecta para demostrar el cariño que le tenemos a nuestro Player 2. No importa si se trata de nuestra pareja; de nuestro mejor amigo o incluso de nuestro crush: es momento de consentirlo con algo especial.

Elegir un regalo nunca es sencillo, ¡las opciones parecen ser infinitas! Para ahorrarte el dolor de cabeza, seleccionamos 20 productos de Claro Shop que son regalos perfectos para cualquier gamer. Lo mejor es que hay promociones especiales como envío gratis, facilidades de pago, un gran servicio y mucho más.

¿Por qué no comenzamos a revisar los geniales regalos que puedes encontrar en Claro Shop?

Silla Gamer Esport PC Ergonómica

Una buena postura es un tema de salud extremadamente importante, ¿por qué no regalar una silla que nos permita tenerla y además se vea genial?

Una silla gamer permitirá que tu ser querido pueda disfrutar largas jornadas de gaming muy cómodo y tú te olvidarás de escuchar quejas de dolor de espalda. ¡Todos ganan!

Silla Gamer Ergonomica Reclinable disponible en Claro Shop

Taza Game Over Control PlayStation

Si tu enamorado es gamer, dale una taza que lo refleje. Nos encontramos esta con un diseño muy divertido inspirado en los controles de PlayStation y con una frase que de seguro has leído muchas veces: GAME OVER.

Taza Game Over Control PlayStation disponible en Claro Shop

Volante Logitech G920 para Xbox One y PC

Regala toda la emoción de sentirse al mando de un Ferrari o un Lamborghini con este volante Logitech para Xbox One y PC. Está diseñado con materiales de calidad y cuenta con un par de motores que ofrecerán resistencia para que se sienta casi como un auto de verdad.

Volante Logitech G920 para Xbox One y PC disponible en Claro Shop

Consola Game & Watch Mario

Si tu pareja ama los clásicos, consiéntelo con el nuevo Game & Watch de Super Mario Bros. Trae juegos clásicos y hasta un reloj digital. Un clásico que se volverá un producto de colección ya que sólo se venderá por tiempo limitado.

Consola Game & Watch Mario disponible en Claro Shop

Consola Nintendo Switch Lite

No hay mejor manera de consentir a tu Player 2 que con una consola bonita, que puede llevar a cualquier lugar y con la que podrá disfrutar joyas como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey y Mario Kart 8 Deluxe.No seas celoso y deja que se enamore del Nintendo Switch Lite.

Consola Nintendo Switch Lite disponible en Claro Shop

Control Bluetooth ACTECK G200 para PC, celulares y Switch

Regala unas buenas retas de gaming con el control ACTECK G200, compatible con Nintendo Switch, PC y celulares con iOS y Android. Te lo resumimos como un mando bueno, bonito y barato que trae un clip integrado para montar un celular.

Control Bluetooth ACTECK G200 para PC, celulares y Switch disponible en Claro Shop.

Teclado Gamer Mecánico GAME FACTOR

¿Cupido te flechó y te enamoraste de una PC gamer? Gánate el corazón de tu crush con este teclado mecánico con switches azules y equipado con retroiluminación blanca. Bonito, cómodo y funcional.

Teclado Gamer Mecánico GAME FACTOR disponible en Claro Shop

Mini Consola Retro con Galaga

Todos hemos soñado con tener un arcade en casa. Cúmplele este deseo a tu gamer favorito con la mini consola de MY ARCADE. Es pequeña con forma de maquinita y con ella puedes jugar partidas ilimitadas del clásico Galaga.

Mini Consola Retro Modelo Galaga Marca MY ARCADE disponible en Claro Shop

Mochila de Pac-Man

Los regalos útiles siempre caen bien. Para que tu pareja pueda ir a la escuela o gimnasio con estilo gamer, dale esta mochila de Pac-Man. Tiene un increíble diseño con sublimado que presenta el laberinto del emblemático título retro.

Mochila de Pac-Man “Chop” disponible en Claro Shop

Funko Pop Halo Spartan Commando Rifle Deco

Parece que ya hay un Funko ideal para cualquiera. El del fan de Halo es este Funko Pop de la armadura Mark VII con un diseño super cool en azul y amarillo. La cereza en el pastel es que incluye un código de descarga que podrás canjear por un skin en Halo Infinite.

Funko Pop Halo Spartan Commando Rifle Deco disponible en Claro Shop

Base de Carga Powerstand Xbox Series

Ahórrale la pena a tu pareja de ir cada semana a la tiendita por pilas con unas baterías recargables y una base de carga. Este modelo es compatible con controles de las nuevas consolas Xbox e incluye 2 baterías recargables de alta capacidad.

Base de Carga Powerstand Xbox Series disponible en Claro Shop

Monitor LED NACEB Gamer de 24"

A los amantes del PC gaming nunca les cae mal un nuevo monitor. En especial cuando es uno con resolución 1080p y que ofrece la posibilidad de jugar en hasta 144 fps con un tiempo de respuesta 1 ms.

Monitor LED NACEB Gamer de 24" disponible en Claro Shop

Audífonos Diadema Gamer GAME FACTOR HSG500

¿El headset de tu pareja ya da pena y sus amigos no le entienden nada en las partidas? No seas mala onda y regálale uno nuevo. Estos audífonos son cómodos, compatibles con cualquier dispositivo con entrada 3.5mm y tienen la calidad de audio para hacerlo sentir dentro del juego.

Audífonos Diadema Gamer GAME FACTOR HSG500 disponible en Claro Shop

Volante Ferrari THRUSTMASATER

Para los adictos a la velocidad, ¿qué mejor que un volante para gaming tan elegante que parece sacado de un Ferrari? Tiene force feeedback que te hará sentir cada detalle e incluye un juego de pedales para mayor inmersión.

Volante Ferrari THRUSTMASATER disponible en Claro Shop

Sudadera Super Mario Bros. para bebé

¿Ya tuviste un hijo con tú pareja? Regálale algo que haga que su descendencia inicie en el camino gamer. La manera ideal es con esta linda sudadera de Super Mario Bros con adornos de estrellas, flores, monedas y hongos. Disponible en tallas de la 2 a la 4.

Sudadera Super Mario Bros. para bebé disponible en Claro Shop con 20%

Monitor Gamer 21.5 BENQ GW2283

Tal vez tu pareja no sea un gamer competitivo y prefiera calidad de imagen sobre otras características. En este caso te recomendamos este monitor BenQ con increíble calidad de imagen, resolución 1080p y bocinas integradas. Perfecto para usarse en consolas o en PC

.

Monitor Gamer 21.5 BENQ GW2283 disponible en Claro Shop

Tablero Arcade Pandora Box

Pocos regalos tan buenos como poder pasar un buen rato con amigos. Dale esto a tu enamorado con este tablero arcade que incluye un montón de títulos clásicos y se conecta directo al televisor. Fácil de usar y muy divertido.

Tablero Arcade Pandora Box 11s disponible en Claro Shop

Game Pad Bluetooth Smartphone Saitake Geartek

Logra que tu pareja consigua más victorias que nunca con este control con el que su celular se sentirá como una consola portátil. Se conecta por medio de Bluetooth y entrega un montón de comodidad.

Game Pad Bluetooth Smartphone Saitake Geartek disponible en Claro Shop

Disco Duro Seagate 4TB para Xbox

No dejes que tu personita especial vuelva a sufrir por quedarse sin espacio para instalar juegos. Con este disco duro para Xbox tendrá 4 TB de espacio disponible para instalar casi un centenar de títulos digitales.

Disco Duro Seagate 4TB para Xbox disponible en Claro Shop

