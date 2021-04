ViernesRetro: StarTropics

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Que un juego se parezca a otro no necesariamente es algo negativo. En ocasiones puede servir como gancho para que más y más gente tome el control y se anime a probarlo. El éxito de la propuesta depende de lo que ofrece en términos de jugabilidad, reto, historia y diversión en general. De modo que, aunque nos remita a trabajos anteriores, puede conquistarnos si se desarrolla de forma adecuada y muestra una personalidad particular.

StarTropics es un caso muy especial en el que los guiños a otro título son de lo más obvio, pero logra distinguirse por su narrativa y estructura. Antes de entrar de lleno a lo que te encuentras una vez que arrancas el juego, es importante mencionar que fue desarrollado para el mercado americano y nunca vio la luz en Japón (al menos no oficialmente). Ya era hora de que llegara un caso en el que nosotros tuviéramos un juego y ellos no, ¿no te parece? 2 años después de su aparición en nuestro continente también apareció en Europa.

Después de la pantalla del título, la cual se asemeja mucho a la de Metroid, debes ingresar tu nombre o elegir entre 3 archivos de guardado en una interfaz idéntica a la que vimos en los Zeldas de NES. Ahí no terminan las referencias, ya que la forma en la que navegas en el mapa nos lleva a recordar irremediablemente a The Adventure of Link y a algunos RPG de la época como Final Fantasy o Dragon Warrior. Controlas a Mike Jones, quien se traslada a la Isla C (cuya forma es la de una C, por supuesto) para visitar a su tío, Steven Jones. Al llegar a la aldea de Coralcola, Mike se entera de que su tío ha sido secuestrado por extraterrestres, por lo que su misión principal es encontrarlo. Además, el jefe de la aldea le entrega un yoyo, que resulta ser el arma principal del héroe. En el camino es posible encontrar otras, como un bat de beisbol, una resortera o un par de boleadoras.

El movimiento en el mapa es la parte pasiva, mientras que al entrar en algún calabozo se hace un acercamiento y la acción se lleva a cabo como en el mencionado The Legend of Zelda, cambiando entre pantallas activando algunos mecanismos y derrotando a varios enemigos para finalmente enfrentarse al jefe final. La forma de desplazarte en cada cuarto es por medio de una rejilla o cuadrícula. Si saltas, sólo puedes hacerlo hacia espacios adyacentes (por lo menos en un principio), así que es muy importante calcular cada movimiento y analizar bien la situación antes de presionar un botón. En este apartado debo decir que la jugabilidad se siente un poco rígida; es decir, de ninguna manera el personaje se controla de la misma manera que en The Legend of Zelda, sino que se percibe cierto retraso. Aunque no es algo que te impida disfrutar la experiencia, sí es un detalle que puede ser un poco molesto por momentos.

Otro detalle que llama la atención y que me parece que está adelantado a su época es la función de autoguardado. En ciertos puntos aparecerá una pantalla negra con letras blancas que te indicará que se está guardando tu progreso y que por ningún motivo debes reiniciar o apagar la consola, esto si no quieres que tu archivo se dañe. Si juegas StarTropics en la actualidad, especialmente en las plataformas vigentes, tal vez esta característica no te parezca trascendente, pero para los que crecimos con el poco ergonómico pero maravilloso control de NES, fue algo sorprendente.

Hoy conocemos muchos ejemplos de títulos que han roto la cuarta pared o que nos han brindado experiencias de realidad aumentada o virtual. El llamado metajuego es común hoy en día, pero al inicio de la década de los 90 era un atrevimiento que pocos tenían. StarTropics no fue el primer proyecto que incorporó algo así, pero sin duda lo hizo de una manera legendaria. En la caja, además del cartucho y el manual, venía una carta. Su importancia se revela en un punto del juego en el que uno de los personajes le dice a Mike que su tío le dejó la instrucción de que esa carta se mojara para descubrir una clave secreta. Así era: al mojar la carta aparecía un mensaje especial de Steven Jones junto con una frecuencia que se debe introducir en el navegador que usa Mike para transportarse.

Gracias a la magia de Internet, hoy estamos a un clic de distancia de conocer el código sin necesidad de tener o mojar la carta, pero me parece muy curioso que Nintendo haya incluido ese “candado”, ya que en aquellos tiempos, si hubieras rentado el juego, por ejemplo, al llegar al punto mencionado antes, hubieras estado totalmente bloqueado. Estoy seguro de que fue el caso de más de uno. Tal vez esta estrategia haya ido de la mano con la creación del famoso chip que tenía que incluirse en todos los cartuchos de NES para que la consola pudiera correrlos. Sea cual sea el caso, esa enigmática carta indudablemente forma parte del anecdotario de la industria de los videojuegos.

Un aspecto que aporta mucho a dar forma al juego y consolidar su personalidad tiene que ver con las claras referencias a la cultura estadounidense. Particularmente me refiero al beisbol y a los refrescos de cola. En una época en la que los videojugadores estábamos acostumbrados a que casi 100 % de los títulos que llegaban a nuestras manos provenían del país del sol naciente, la variedad era más que bienvenida, tal como lo es ahora. Cabe señalar que, a pesar de la intencionalidad del juego, fue desarrollado por mentes niponas, entre las que sobresale la de Genyo Takeda, cuyo nombre no puede ser más adecuado considerando sus invaluables aportaciones y los largos años de servicio dentro de Nintendo. Además de StarTropics, fue el creador de Punch Out!! y trabajó con la gran N de 1972 a 2017.

Curiosidades

En la versión original, el arma que te da el jefe de la villa Coralcola se llama yoyo, pero después se cambió por Star, especialmente porque la palabra yoyo tiene derechos reservados en Canadá.

El apellido de Mike y Steven, con base en el contexto del juego, puede relacionarse fácilmente con Indiana Jones.

En la versión de Wii Virtual Console, al no poder incluir la carta física, se incorporó una animación de la carta sumergiéndose en una cubeta y revelando el código.

Existe una secuela llamada Zoda’s Revenge: StarTropics II, la cual sólo salió en América en 1994 y fue el último juego desarrollado de forma exclusiva para el NES.

¿Dónde puedo jugarlo actualmente?

NES

WiiU ($61.99 MXN)

NES Classic Edition

Nintendo Switch Online

Aunque en muchos sentidos StarTropics salió de moldes que Nintendo ya tenía muy bien estudiados, se convirtió en un clásico por méritos propios. Además del juego como tal, creo que haberlo acotado al mercado americano y haber incluido el detalle de la carta ayudaron a darle más empuje a la aventura de Mike Jones. Si no lo conoces, te recomiendo que lo pruebes y me cuentes qué te pareció. Nos leemos en el próximo #ViernesRetro.