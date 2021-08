Resumen del Nintendo Indie World Showcase: todos los anuncios

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Esta mañana tuvimos una nueva edición del Nintendo Indie World Showcase, una presentación organizada por Nintendo con el propósito de mostrar los desarrollos independientes que llegarán a Switch próximamente.

Si te perdiste la presentación, no te preocupes, a continuación tenemos para ti un resumen con los anuncios más importantes que se hicieron en ella.

Bomb Rush Cyberfunk

Nintendo inició el evento con un trailer de gameplay de una obra de Team Reptile, una secuela espiritual de Jet Set Radio llamada Bomb Rush Cyberfunk. El título, que luce recién llegado de finales de los 90, nos permite recorrer grandes escenarios de una ciudad futurista al tiempo que hacemos diversos trucos aprovechando el entorno.

El juego sale en 2022 y será exclusivo de Nintendo Switch por tiempo limitado

Put your mark on a sprawling metropolis as you paint, do tricks, and dance to new music from Hideki Naganuma when Bomb Rush Cyberfunk by @ReptileGames grinds onto #NintendoSwitch in 2022! #IndieWorld pic.twitter.com/DW0CTuEdrj — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 11, 2021

TOEM

Continuamos el evento con una aventura muy peculiar que trata sobre capturar el momento y ayudar a los demás en la campiña escandinava. Resuelve rompecabezas y ayuda a personajes extravagantes en esta aventura fotográfica dibujada a mano.

Llegará a Nintendo Switch en otoño.

Unravel puzzles and help quirky characters with your camera when the hand-drawn adventure game TOEM by @SWMGames comes to #NintendoSwitch this fall! #IndieWorld pic.twitter.com/PEdCQqoqCr — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 11, 2021

Loop Hero

El tercer juego que se mostró es un RPG muy peculiar. En Loop Hero debemos seleccionar entre una clase de personajes y varias cartas de un mazo para explorar un calabozo. Este último consiste en un bucle generado de manera aleatoria. Es nuestro deber colocar cartas de terreno, construcción y de enemigos para crear un camino en cada bucle.

El juego sale este verano en Nintendo Switch de la mano de FourQuarters Team y Devolver Digital.

Fight back the Lich and wield an expanding deck of mystical cards to build your own world to traverse through when Loop Hero from @_FQteam and @devolverdigital comes to #NintendoSwitch this holiday! #IndieWorld pic.twitter.com/el4X4x1wbx — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 11, 2021

Far Changing Tides

El siguiente juego es una aventura ubicada en un mundo postapocalíptico. En él debemos navegar en un barco excepcional y explorar las áreas de un mundo lleno de misterio mientras encontramos un nuevo hogar.

El juego saldrá para Nintendo Switch a principios de 2022.

Set sail and discover the wonders of a flooded world rife with mystery when FAR: Changing Tides from @okomotive and @frontierdev comes to #NintendoSwitch in early 2022! #IndieWorld pic.twitter.com/Edd7XfXCS3 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 11, 2021

Necrobarista: Final Pour

Playism and Route 59 Games anunciaron que su novela visual en cel-shading llegará a Nintendo Switch. El juego lleva el género al 3D y presenta una narrativa cinematográfica con escenarios ramificados. Los jugadores deben explorar un café e investigarlo mientras hablan con los clientes y aprenden sobre sus asuntos pendientes.

El juego sale hoy para Nintendo Switch.

Experience the story of a café where the dead are granted one last night to mingle with the living.



Necrobarista: Final Pour from @route59games and @Coconut_Island is available now on #NintendoSwitch. #IndieWorld



☕: https://t.co/pWsAHxuISa pic.twitter.com/eQX9TXqsvY — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 11, 2021

Resumen de juegos anunciados previamente

En el evento también se mostraron avances de Garden Story, un juego sobre rescatar tu isla de una fuerza invisible; Boyfriend Dungeon, un dungeon crawler diferente que combina las mecánicas clásicas del género con las de un simulador de citas; Axiom Verge 2, una secuela a un aclamado metroidvania donde exploras 2 mundos interconectados.

Los 3 juegos llegan hoy de manera exclusiva a Nintendo Switch.

The long-awaited Axiom Verge 2 is available now on #NintendoSwitch!



Empowered by the same microscopic machines that are gradually consuming her humanity, Indra must navigate a dangerous world that blurs the virtual and the real. #IndieWorld



🏔️: https://t.co/PRnlfXQvDU pic.twitter.com/RdDTB9FbM3 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 11, 2021

Shovel Knight Poker Dungeon

Pudimos dar un nuevo vistazo a esta aventura de Shovel Knight. Ahora, 7 años después de que apareciera el juego original, nos sorprenden con un híbrido entre un juego de puzzle y un dungeon crawler. Si tienes todos los amiibo de la serie, puedes invocar a un acompañante especial con habilidades únicas.

El juego sale este verano en Nintendo Switch.

Dig in with your favorite heroes from the Shovel Knight universe when the action-packed puzzle adventure mashup Shovel Knight Pocket Dungeon by @YachtClubGames drops onto #NintendoSwitch this holiday! #IndieWorld pic.twitter.com/e6DnfIRX8q — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 11, 2021

Islanders

Un juego minimalista de estrategia en el cual puedes construir ciudades sobre islas coloridas. Se trata de un gestor de ciudades donde, con el manejo adecuado de los recursos, puedes crear la ciudad de tus sueños.

El juego sale hoy en Nintendo Switch como un lanzamiento exclusivo para consolas.

Relax and create your ideal city on colorful islands with the minimalist city builder ISLANDERS: Console Edition from @_Grizzlygames and @coatsink, available now on #NintendoSwitch! #IndieWorld



🏝️: https://t.co/fhRcqIfB5G pic.twitter.com/yKBn4v1yoe — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 11, 2021

Metal Slug Tactics

Durante la presentación pudimos dar un nuevo vistazo al próximo juego de estrategia de Metal Slug, una de las franquicias más memorables de SNK. El juego cuenta con todos los elementos típicos de la serie: personajes clásicos como Marco, Tarma y Fio, vehículos poderosos y el pixel art que todos amamos.

Esta nueva aventura llegará a Nintendo Switch en algún momento de 2022

It’s time for a new kind of mission!



Enjoy a brand-new tactical RPG based in the Metal Slug universe when Metal Slug Tactics from @LeikirStudio and @Dotemu comes to #NintendoSwitch in 2022! #IndieWorld pic.twitter.com/lORTIC179q — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 11, 2021

Tetris Effect: Connected

Tetris es un clásico que ya tiene presencia en Nintendo Switch. En esta ocasión, los usuarios de la consola podrán disfrutar una de las entregas más originales y llamativas de la serie.

El juego llegará a Nintendo Switch el 8 de octubre de 2021

Experience Tetris like you’ve never seen, heard, or felt before in the innovative Tetris Effect: Connected by @enhance_exp. Play solo and take on your friends in online or local multiplayer! Coming to #NintendoSwitch on Oct. 8! #IndieWorld pic.twitter.com/MaaUQZ7w3Y — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 11, 2021

Resumen de títulos que llegarán pronto

Casi al final del evento, se anunció que estos títulos llegarán próximamente a Nintendo Switch:

Astroneer

Hundred Days - Winemaking Simulator

Slime Rancher: Portable Edition

LimbearJack

Curious Expedition 2

Gang Beasts

Eastward

La cereza del evento fue Eastward, un título inspirado en Earthbound con un tono apocalíptico, donde las sociedades y la raza humana están a punto de desaparecer. Debemos iniciar un viaje para comprender el pasado de una joven llamada Sam y, al mismo tiempo, resolver el misterio de las criaturas que comienzan a arrasar todas las ciudades.

Por fin tenemos fecha de lanzamiento: el próximo 16 de septiembre para Nintendo Switch y PC.

Journey through a society on the brink of collapse and adventure into the unknown when Eastward from @pixpilgames and @ChucklefishLTD launches for #NintendoSwitch on Sept. 16! #IndieWorld



Pre-order later today: https://t.co/YwUM9QpTNO pic.twitter.com/1HDQ8fYRTn — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 11, 2021

Y a ti ¿qué te pareció el Nintendo Indie Showcase? ¿Cuál juego te emociona más?