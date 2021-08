Clid The Snail: jugamos una versión preliminar y te contamos los detalles

Si te gustan los juegos de acción y disparos con una buena historia te gustará la siguiente información: pudimos probar una versión preliminar de Clid The Snail, un top-down shooter que se lanzará durante el verano de 2021. Será una exclusiva temporal para PlayStation 4 y saldrá para PC durante el 4.° trimestre de 2021. A continuación, te contamos todos los detalles.

Clid The Snail surgió del programa PlayStation Talents en 2019, en donde fue galardonado como el mejor juego y por el mejor arte. Está siendo desarrollado por el estudio español Weird Beluga y será distribuido por Koch Media.

La extraña sensación de no encajar

Clid The Snail es un top-down shooter para un jugador que se enfocará en la historia de un caracol llamado Clid, quien fue expulsado de su ciudad junto con Belu, una luciérnaga y fiel acompañante. Belu fungirá un rol parecido al de Navi en The Legend of Zelda en esta oscura fábula acerca del sentimiento de no encajar en ningún lado. La historia tocará temas oscuros, aunque también tendrá su dosis de comedia.

En cuanto a por qué eligieron a un caracol como protagonista, nos comentaron que fue debido a que puede cargar su casa a todos lados, ya que no tiene un hogar al cual llegar.

¿Quién hubiera pensado que un caracol con armas sería tan poderoso?

Casi al inicio del juego, Clid se unirá a una banda de marginados llamada Alastor, cuya misión es acabar con la plaga de babosas que está destruyendo al mundo.

Hablando del mundo en el cual se desarrolla Clid The Snail, se trata de uno en donde los humanos desaparecieron y son seres míticos que las criaturas llaman Gigantes Olvidados. En este aspecto, los integrantes de Weird Beluga se enfocaron en hacerte sentir pequeño y por ello el mundo está lleno de detalles como lápices, tenedores y objetos comunes de tamaño real, gigantescos comparados con nuestro protagonista.

Inspirado en grandes obras del género

Aunque Clid The Snail tendrá un combate menos intenso que otros juegos del género, por su enfoque en la narrativa, las mecánicas están inspiradas en reconocidas obras modernas como Dead Nation, Alienation y Nex Machina. Por supuesto, lo anterior no le quita el reto al juego, ya que será importante planear bien cuál arma usar en diferentes momentos y contra diferentes enemigos. Por lo que pudimos ver, los jefes tienen una buena dificultad y exigen de una estrategia correcta para derrotarlos, no bastará con disparar sin pensar.

Durante el nivel que pudimos probar, tuvimos la oportunidad de usar varias armas y se sienten muy diferentes entre sí, algunas servirán más para acabar con hordas de enemigos cercanos, mientras que otras ayudarán a ser más precisos si no hay tanta prisa o peligro. El estudio español nos comentó que la variedad de armas tomó inspiración de la saga de Ratchet & Clank, famosa por su originalidad en este aspecto.

La variedad de armas será una de las características principales del shooter

Otras obras en las que se inspiró Weird Beluga son películas como Arthur y los Minimoys y juegos como Doom de 2016. Además, Clid The Snail incluirá referencias a obras favoritas del estudio como Dark Souls e incluso a grupos musicales como Guns N’ Roses. Por ejemplo, el grupo favorito de uno de los miembros de Alastor, Haelsy el murciélago, es Bugs N’ Roses.

Acertijos y exploración completan la experiencia

Pero no todo será combate e historia, pues Clid The Snail cuenta con elementos como acertijos e ítems que nos ayudarán en la aventura de Clid: cofres con cristales que funcionan como moneda del juego y semillas que debemos juntar para aumentar la vida del protagonista. Si bien algunos cofres se encuentran a plena vista, otros exigen una mayor exploración.

En cuanto a la duración, el estudio nos comentó que acabar Clid The Snail tomará entre 8 y 10 horas y tendrá un solo final con una historia lineal. Por el momento no se tienen planeados más modos de juego, aunque en el futuro se le podría añadir un modo de hordas o supervivencia. Esto dependerá del éxito del juego, al igual que su posterior salida en otras plataformas.

Algunos acertijos utilizaran rayos láser

Clid The Snail contará con idioma español latinoamericano y tendrá clasificación para audiencias maduras. Weird Beluga nos comentó que el objetivo será que pueda correr a 45 FPS con una resolución de 1080p, aunque en PC y PlayStation 5 correrá aún mejor.

Recuerda seguir en LEVEL UP para enterarte de todos los detalles sobre Clid The Snail.