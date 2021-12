“¡Siempre es una locura!”, hablamos con Shawn Fonteno sobre su regreso como Franklin a GTA Online

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Grand Theft Auto Online ha crecido a pasos agigantados. Desde su accidentado debut en 2013, la experiencia online ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma que ofrece un poco para todos. Te deja cumplir el sueño de volverte un magnate de Los Santos; te permite participar en las carreras y actividades más alocadas que se han visto en GTA y hasta te da la oportunidad de crear historias dignas de una telenovela turca por medio del role play.

Es claro que Grand Theft Auto Online es enorme y variado; sin embargo, quienes se han sentido desatendidos por años son los fans de las historias de Grand Theft Auto. ¡Ellos no quieren jugar online! Lo que piden a gritos es volver a saber de Michael, Trevor y Franklin o simplemente disfrutar historias llenas de crimen y acción. Lo que estos jugadores han ignorado por años es que GTA Online sí tiene historias que contar. Claro, puede que no de la forma en la que lo hace una campaña tradicional, pero hay mucho contenido que vale la pena.

La prueba más clara la tenemos en The Contract, una nueva historia para GTA Online. En ella los jugadores pueden vivir una trama que trae de vuelta a nuestro viejo conocido, Franklin Clinton, para ver cómo le ha ido varios años después de los hechos de Grand Theft Auto V. Se trata de una expansión gratuita con nuevas misiones, más música e historia.

El regreso de Franklin Clinton a Grand Theft Auto no es poca cosa y es algo que muchos soñaron por años. Por eso Rockstar lo hizo con cuidado, contratando a Shawn Fonteno para que volviera a interpretar al emblemático personaje. En LEVEL UP tuvimos la oportunidad de entrevistar al actor sobre el trabajo para volver a ser Franklin a 8 años del estreno de GTA V.

Regresando a ser un joven de Los Santos

Han pasado varios años desde que Franklin y compañía hicieron el atraco del siglo. El tiempo no pasa en vano para nadie, en especial para aquellos que iniciaron en el fondo y ahora están en la cima. Por eso una de los elementos que más emocionan sobre The Contract es la posibilidad de ver a un Franklin más maduro y experimentado dentro del mundo del crimen.

Pero, ¿cómo ha crecido Franklin exactamente? ¿Se volvió un cínico como Michael o un loco como Trevor? Ninguna de las 2, según lo que nos dijo Fonteno. Si bien queda claro que aprendió de sus colegas, el camino que siguió Franklin fue el que lo llevó a convertirse en un “Jefazo”.

“Si lo piensas, ha cambiado mucho, porque antes era un simple seguidor. La primera vez que Franklin aparece en escena, es un ladrón de barrio que roba y recupera coches para Simeon, hasta que recupera el coche del tipo indicado que lo ayuda a conocer a la gente apropiada —Michael y, más adelante, Trevor y Lester— de la que aprende las reglas del juego.

La transición desde ese punto hasta donde está ahora, y hacia dónde se dirige, se relaciona estrechamente con su madurez. Después del gran golpe en el que consiguieron todo ese dinero, sacó provecho de lo que aprendió de los otros protagonistas en GTA V, ¡y ahora es nada más y nada menos que un jefazo!”, nos contó Fonteno.

El tiempo no sólo hizo que Franklin cambiara. Desde 2013, han pasado muchas cosas para Fonteno, quien incluso escribió un libro y una novela gráfica sobre su vida. Por todo eso, el actor temía ser incapaz de volverse a poner en la piel de Franklin, pero eso cambió rápidamente: “en cuanto comencé, el director y el resto del equipo me dijeron que estaban encantados y que era justo lo que buscaban. Además, 9 de cada 10 veces, interpretar a Franklin es básicamente ser yo mismo. No tuve que meterme demasiado en el personaje, porque Rockstar Games lo creó de forma que me resultara fácil de interpretar gracias a que me siento identificado con algunas de las cosas que le suceden a Franklin en la historia”.

Franklin está de vuelta y es más maduro

Conectando con Lamar y con Dr. Dre

Todo aquel que haya tocado Grand Theft Auto V sabe muy bien que Franklin no es nadie sin Lamar. La sinergia entre estos personajes es especial, y resulta imposible pensar en uno sin el otro. Esta química entre personajes fue posible gracias al guion y a “la conexión real” entre Fonteno y Gerald “Slink” Johnson, actor que da vida a Lamar.

La oportunidad de volver a trabajar con Slink fue algo que alegró a Fonteno. No sólo porque la pasa genial con su colega, sino porque su actuación ―tanto al ponerle voz al personaje, como hacer la captura de movimiento― se enriquece gracias a esta colaboración.

“¡Siempre es una locura! No bebo ni fumo, pero ambos son necesarios para reconectar con Gerald “Slink” Johnson. Slink es tremendo, pero no podría hacerlo sin él. Lo necesito tanto como él a mí: Franklin y Lamar se complementan y uno no puede existir sin el otro. Y esa es la pura verdad. Él es parte de mí y yo soy parte de él. Así que me puse muy feliz cuando escuché que él también volvería, porque enriquece mi actuación gracias a que puedo identificarme con él. Si me pones con un actor que no conozco en el estudio, sería mucho más complicado meterme en el personaje, pero con “Slink” (Lamar) fue muy fácil debido a que me siento identificado con él”, nos dijo el actor.

Franklin y Lamar no son los únicos personajes importantes de The Contract. Al centro de la historia se encuentra Dr. Dre, legendario productor de rap y hip hop. En esta nueva historia de GTA, el músico contrata a Franklin para que lo ayude a recuperar los archivos de su próximo disco, los cuales corren el peligro de ser filtrados.

Fontano es un enorme fanático de la música, por lo que trabajar con Dr. Dre para esta expansión no fue poca cosa. El actor destaca que la experiencia le pareció “muy distinta” ya que le hizo sentir que alcanzó el éxito al estar con alguien de la altura de Samuel L. Jackson o Denzel Washington.

“¡Dr. Dre es todo un ícono y eso nadie lo puede negar! Quizá no habrá actuado en muchas películas, pero este hombre es un ícono, un magnate y uno de los más grandes productores de rap (tal vez el número 1), y su historia se extiende más allá de N.W.A. y de la costa Oeste de Estados Unidos.

Trabajar con él, simplemente saber que iba a trabajar con él, hizo que me entusiasmara mucho. ¡Estaba muy muy muy emocionado y me moría de ganas de que llegara el día!”, explicó.

Fonteno trabajó con una leyenda de la música

La reacción de los fans

Si hubo algo diferente en la revelación de The Contract en comparación con otras expansiones de GTA Online es que llamó la atención de esos fans de Grand Theft Auto V que han ignorado la modalidad online. Esto es gracias a la presencia de Franklin como uno de sus protagonistas.

Fontano sabía que el regreso de Franklin le encantaría a los fans. De hecho, cree que el la respuesta hubiera sido la misma si el regreso hubiera sido el de Michael o Trevor, esto debido al enorme cariño que los fans tienen por los protagonistas de GTA V.

Eso sí, también reconoce que volver al personaje tiene una responsabilidad importante: “Espero estar a la altura y que lo disfruten tanto como yo, porque esa era mi intención: hacer algo de lo que me enorgullezca y que le guste a todo el mundo. Y realmente deseo haber hecho un buen trabajo, ¡porque hay millones de fans que complacer!”.

Para finalizar, Fontano invitó a los fans de GTA Online a que prueben The Contract, asegurando que será una aventura que los mantendrá enganchados por un buen rato.

“Adoro compartir cosas con los fans y mi mensaje es el siguiente: descarguen el juego y el paquete de GTA Online, ¡les aseguro que no se arrepentirán! Les aconsejo tener preparadas las palomitas y todo lo que necesiten a la mano para no tener que salir de casa, ¡porque no podrán despegarse de la pantalla! Será un viaje inolvidable y estoy seguro de que disfrutarán en grande. Rockstar jamás decepciona, y espero que yo tampoco lo haga. ¡Así que prepárense para esta aventura!”, dijo.

The Contract ya está disponible

The Contract llegó el 15 de diciembre a Grand Theft Auto Online. Te recordamos que el modo online se puede disfrutar en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

