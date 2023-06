Xbox sacudirá PlayStation y sus exclusivos con Starfield

Xbox y PlayStation son rivales desde hace décadas, pero nunca se habían enfrentado de forma tan directa como ahora. Durante la generación anterior, vimos un PlayStation muy confiado y sumamente arrogante, que usó la exclusividad como principal arma para aventajar y debilitar al máximo a su competidor.

Ahora, Xbox quiere devolver todos esos golpes a PlayStation, y lo interesante es que lo hará dándole un poco de su propia medicina. De ahí que la exclusividad de Starfield y otros juegos sea tan importante para el futuro de Xbox y para la rivalidad entre estos 2 gigantes.

Las exclusividades de PlayStation hartaron a Xbox

El 21 de septiembre de 2020 publicamos una noticia que en PlayStation preferirían olvidar: Sony estaba negociando con Bethesda por la exclusividad de Starfield. Esto salió a la luz horas después de que Microsoft anunció la compra de ZeniMax Media y se convirtió en el dueño de Bethesda Softworks.

Gracias a las audiencias sobre la compra de Activision Blizzard, sabemos que Xbox temía que el RPG espacial fuera un exclusivo más para PlayStation 5, así que decidió adquirir todo el conglomerado de estudios para evitarlo. ¿Fue un movimiento exagerado? No para Xbox, que tenía varios motivos para actuar cuanto antes: PlayStation ya había pagado por las exclusividades de DEATHLOOP y Ghostwire: Tokyo, juegos que llegaron a Xbox luego de que acabaron los respectivos acuerdos.

Así pues, Starfield fue la gota que derramó el vaso para Xbox, que ya había sufrido durante años las consecuencias de las exclusividades de PlayStation con terceros. Basta con recordar que juegos del calibre de Street Fighter V, Detroit: Become Human, Nioh, Final Fantasy XIV y Final Fantasy VII Remake se quedaron fuera de Xbox por una u otra razón. Lo mismo sucedió durante un tiempo con sagas como Persona, Yakuza, entre muchas otras.

PlayStation y Xbox pelearon por tener Starfield en sus manos

Por supuesto, PlayStation no fue el único culpable de esto, pues Xbox claramente no estaba en su mejor momento con Xbox One. Así que probablemente más de un desarrollador decidió no estar en la plataforma por razones comerciales. Pese a esto, Xbox decidió dar varios golpes sobre la mesa para cambiar la situación.

Como seguramente recuerdas, el tema de la exclusividad fue muy discutido cuando se anunció la compra de Bethesda. En cuestión de meses supimos que Redfall y Starfield iban a ser exclusivos de Xbox. Además, hubo sorpresas como Hi-Fi Rush, título de Tango Gameworks que llegó de la nada para darle un buen inicio de año a Xbox.

Si bien el shooter de Arkane fue un fracaso, Xbox dejó claro que seguirá el juego de PlayStation en cuanto a exclusivas, pero con una diferencia fundamental: no pagará simplemente por ellas, sino que comprará estudios enteros para tener los juegos en su poder. Sin duda, este tema será muy discutido en el futuro, pues Microsoft no planea dejar de invertir millones, igual que Sony, para nutrir su ecosistema de gaming con contenido único.

En días recientes, se confirmó que el juego de Indiana Jones, desarrollado por MachineGames y Bethesda, será exclusivo de Xbox y no llegará a PlayStation 5. La cuestión es que hay una lista larga de juegos en camino, entre ellos The Elder Scrolls VI, que podrían tener el mismo destino. Además, está pendiente la aprobación de la compra de Activision Blizzard, compañía que tiene algunas de las franquicias más reconocidas de toda la industria.

Xbox aprovechará al máximo a Bethesda para tener exclusivas

Por supuesto, a PlayStation y algunos de sus jugadores les desagrada la idea de quedarse sin juegos importantes como Starfield. Se trata de un duro golpe porque es uno de los juegos más ambiciosos de Bethesda y, además, es su nueva IP en décadas. Los seguidores de la marca están acostumbrados a recibir casi todo lo que la industria tiene para dar en su consola, pero es evidente que en los próximos años ya no sucederá así.

Como era de esperar, PlayStation no se quedó con los brazos cruzados y cerró exclusivas importantes como Final Fantasy XVI, Final Fantasy VII Rebirth, Death Stranding 2, Silent Hill 2 Remake, Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, Foamstars y Stellar Blade. Todo indica que la lucha en el terreno de las exclusividades será cada vez más feroz, sobre todo si las compañías siguen lanzando fajos de billetes para comprar estudios.

En cuestión de meses, Xbox tendrá juegos exclusivos importantes para hacer frente a potenciales acuerdos con terceros que haga PlayStation y también para plantarle cara a las producciones de PlayStation Studios. Por supuesto, Starfield será la primera gran carta de la compañía, de ahí la importancia de que el juego debute en condiciones adecuadas y sea un éxito.

Starfield tiene el poder de cambiar el rumbo de Xbox

Durante años, Phil Spencer y su equipo han luchado para acabar con la narrativa que dice que Xbox no tiene juegos, que no puede ofrecer grandes exclusivos como los de PlayStation y que, por tanto, ni siquiera puede estar nominado al GOTY.

Claramente, Starfield tiene el poder para cambiar todo esto. Se trata de unos de los títulos más esperados del año y promete ser ese gran juego que Xbox ha querido ofrecer a su comunidad durante ya mucho tiempo.

Spencer lo sabe. No en vano se retractó de sus comentarios derrotistas sobre que Xbox no puede competir con PlayStation y Nintendo sólo con grandes juegos. Starfield ha generado una expectativa enorme, se ha posicionado en la lista de juegos más vendidos de Steam e hizo que Xbox tuviera el mejor evento de la temporada.

El Starfield Showcase dejó muy buenas impresiones, al grado de que muchos creen que el RPG tiene el potencial para ser uno de los nominados a Juego del Año en The Game Awards. Esto significaría que Xbox por fin podría estar en la terna y, por su lado, Bethesda podría repetir las hazañas que logró con Fallout 4 en ésta y otras premiaciones.

¿Starfield podría darle su primer GOTY a Xbox?

Dicho esto, Starfield también puede inaugurar una nueva era competitiva entre Xbox y PlayStation, tanto fuera como dentro de las premiaciones. El título se perfila para ser ese gran éxito que Xbox necesita y, por qué no, ese vende consolas que le faltó a Xbox Series X|S durante su lanzamiento. Asimismo, podría ser la clave para atraer muchos más suscriptores a servicios como Xbox Game Pass y Xbox Cloud Gaming.

Por supuesto, para que todo lo anterior suceda, Starfield debe estar a la altura de las expectativas. Tenemos el antecedente de Fallout 76 y Redfall que, desde su revelación, ya olían mal. Sin embargo, la situación es distinta con Starfield y las cosas lucen mucho más favorables, pese a que no todos están contentos con sus 30 fps y otros detalles que se han confirmado en días recientes.

En este sentido, no es raro saber que Starfield ya pasa por ese ciclo de críticas que sufre cada exclusivo de la industria: alguien logró ponerle un 0 en Metacritic a meses de su estreno, también hay propuestas para boicotear su lanzamiento y peticiones para que llegue a PlayStation 5 como exclusivo, pues los jugadores de Xbox supuestamente no se lo merecen.

En conclusión, Starfield será un paso más para la industria, pero puede ser ese gran salto que Xbox y sus jugadores han estado esperando. El juego tiene la capacidad de cambiar ese discurso derrotista alrededor de la marca y ser esa sacudida que Xbox ha buscado dar a PlayStation y a sus exclusivos durante años.

