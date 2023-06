Mortal Kombat 1: novedades que lo hacen más creativo y profundo

El lanzamiento de Mortal Kombat 1 está muy cerca y con el fin de garantizar un desempeño óptimo en sus modos en línea, NetherRealm Studios y Warner Bros. Games dio acceso a algunos jugadores a su prueba de estrés en línea. Tuve la oportunidad de probarlo y pude darme una idea de cómo funcionan sus servidores pero también aproveché para darle un vistazo previo a su lanzamiento. Aunque la prueba fue breve, note grandes cambios en Mortal Kombat 1 que compartiré contigo en este artículo. Toma en cuenta que el juego será lanzado el 19 de septiembre, así que es probable que esta versión de prueba y la versión final tengan algunas diferencias.

Medidores y recursos

En Mortal Kombat 1 hay una barra con 3 segmentos que se irán llenando con nuestras acciones en la batalla. Su funcionamiento es sencillo: los segmentos se gastan para amplificar el efecto de un ataque especial o frenar un combo con un Breaker. Este último es un movimiento de emergencia bien conocido por los fans que vuelve para salvarnos de una paliza que parecía inevitable. Para activar el Breaker tendremos que invertir la barra completa y el Kameo fighter debe estar disponible. El Breaker es muy útil pero algo costoso, ya que tendrás que sacrificar todos tus recursos para reducir el castigo de tu oponente y salir del problema temporalmente.

Como recordarás, Mortal Kombat 11 incluyó varios sistemas que trataban de balancear el juego y en el proceso afectaron la agresividad característica de Mortal Kombat X. La mayor parte de este sistema se eliminó, comenzando por las barras que controlaban las mecánicas ofensivas y defensivas.

Este nuevo sistema en Mortal Kombat 1 permite que te concentres en la batalla sin tantos distractores de medidores. También ayuda a que los combos sigan su curso sin tantas interrupciones y a que la ventaja sea más clara cuando el rival quede tendido en el piso. Esto evita tener que adivinar el siguiente movimiento del oponente y que pierdas el turno en la ofensiva por un ataque inesperado.

Usa el breaker bajo tu propio riesgo

Modificaciones y ausencias

El Breakaway que permitía caer más rápido para evitar recibir más daño, las formas de levantarte girando o con un ataque invulnerable y el minibrinco para intentar abrir la guardia por arriba se eliminaron. Creo que el cambio más drástico es la falta de Krushing Blow, esos movimientos devastadores y características de cada personaje que se activaban cuando se cumplían ciertas condiciones y eran una herramienta útil para extender combos. Estos movimientos se hicieron icónicos en Mortal Kombat, como ocurrió con los movimientos X-ray. Sin embargo, aunque no están, la magia de ver huesos crujir y órganos hacerse pedazos con un golpe se conservó.

Si dedicaste muchas horas a jugar Mortal Kombat 11, notarás que el control se siente diferente con todas estas ausencias en Mortal Kombat 1. A primera vista, este reboot parece ser más lento pero eso depende del estilo de ambos jugadores, hay muchas opciones que permiten jugar con cautela o ir directo a las agresiones.

El ritmo del juego más pausado pero depende del estilo de cada jugador

Fatal Blow: todo en uno

Para esta entrega se conservaron los Fatal Blow, que se pueden activar al tener 30% de vida o menos y son diferentes, según el Kameo Fighter que utilices. Son un arma secreta con la que puedes dar la vuelta a la pelea porque generan un daño brutal en segundos. Puedes estar tranquilo: son ataques tan exagerados y violentos como siempre; de hecho, las fracturas y los acercamientos súbitos a tejidos y chorros de sangre siguen presentes.

Es interesante ver que los Kameo Fighters usan sus ataques insignia en sucesión con el personaje que hayas elegido para pelear. Lo único que nos parece extraño es que, al momento de activarlos, su prioridad es irregular. Cuando jugamos, algunas veces el fatal blow absorbió los ataques del oponente y pudo impactar sin problemas, y otras veces simplemente fue interrumpido por el rival con un golpe.

Los Fatal Blow son retorcidos y presumen violencia extrema

Sistema defensivo reforzado

Mortal Kombat 1 trae de vuelta algunas mecánicas para reforzar la defensa. Comenzamos con el Flawless Block, que premia la precisión en el momento de bloquear. Este sistema abría una ventana para contraatacar, y ahora simplemente evita el chip damage, es decir, que el daño al bloquear un ataque se reduzca a 0.



También existe un sistema para que te levantes más despacio después de una caída; el tiempo es fijo y puede afectar la estrategia del oponente. Otra opción es levantarse con un ataque reforzado con armadura, pero eso depende de cada personaje, y pueden ser muy diferentes en cada caso. La última opción es llamar a tu Kameo Fighter para que ataque mientras te pones de pie, casi como si se tratara de un ataque sorpresa.

Además, hay un añadido llamado upblock, un sistema más técnico que permite absorber un ataque aéreo mientras presionas defensa y arriba; de esta forma, el efecto del golpe se desvanece y el oponente queda desprotegido. En caso de fallar, el oponente podrá castigarte por tu mala predicción. Esto agrega un factor de riesgo que puede ser bien recompensado si bloqueas bien o hacerte perder hasta un round por tomar una mala decisión.

El sistema defensivo es más simple, pero funciona bien

Kameo Fighters: tus mejores aliados

Ahora vayamos a las estrellas de Mortal Kombat 1: los Kameo Fighters, que llegan con una carga de nostalgia para los fans más veteranos. Son piezas clave en toda la pelea y su función es similar a la de otros juegos con asistencias, pero con detalles interesantes.

Lo primero es que tienen varias formas de ataque y puedes elegirlas dependiendo del botón de dirección que presiones. Por ejemplo, Sonya puede lanzarse por el aire con un puñetazo, cargar su anillo de energía y lanzarlo directamente o hacer su famoso agarre de tijera. Cada personaje es muy distinto y es clave para que los combos sean más largos. Con el agarre de Jax puedes amplificar su daño si presionas un botón en el momento correcto cuando azota al enemigo contra el piso.

La prueba incluía a Kano, Sonya y Jax, todos con ataques diferentes y divertidos que invitan a experimentarlos. Su apariencia, ataques y fatalities nos remontan al pasado con referencias de los primeros juegos de la saga.

Los Kameo Fighters estarán presentes todo el tiempo, y cuando hagas un agarre hacia enfrente tu ayudante lo hará por ti. El Fatal Blow será diferente para cada uno y hasta tienen su propio Fatality. Sus usos serán muy variados y nos emociona pensar en todo lo que podremos hacer con ellos en la versión final del juego. Si algo nos queda claro es que Mortal Kombat 1 volará tu imaginación.

Los Kameo Fighter tienen cualidades únicas

Juego aéreo y combos más creativos

El sistema de combos cambió mucho. Por ejemplo, aunque conserva el enfoque de mantener al oponente en una lluvia de golpes hasta que toque el piso, ahora hay más opciones aéreas. Cada personaje está armado con combos preestablecidos para seguir tus cadenas una vez que el oponente esté en el aire. Esto permite rebotar al oponente una y otra vez o terminar con una ráfaga de bolas de fuego, en el caso de Liu Kang. Además, puedes llamar un Kameo Fighter para ampliar el número de golpes.

Esta nueva estructura es buena, pero si no estás acostumbrado a los juegos tipo tag puedes tardar un poco en asimilarlo. El cambio viene bien a la franquicia después de intentar agregar opciones defensivas en Mortal Kombat 11 que afectaron el ritmo del juego. Los jugadores valoramos que un juego nos dé libertad para explorar y usar la imaginación para crear combos o rutas de ataque.

La mejor parte es que parece que algunos personajes también tendrán propiedades especiales. Por ejemplo, Kenshi, el espadachín con habilidades místicas, podrá invocar a un ancestro con su espada Sento y usarlo como una extensión de él mismo. Algo así como Zato-1 en Guilty Gear -Strive- que pelea al lado de Eddie de forma separada. Espero que haya más personajes que ofrezcan algo diferente a lo que estamos acostumbrados.

Tendrás libertad de experimentar y encontrar nuevas rutas de combos

Fatalities a domicilio

Esta versión de prueba incluyó un modo para un jugador con las clásicas torres que me dejó conocer un poco de los personajes, sin embargo, la intención original era poner a prueba el juego en línea. Después de un rato de práctica, decidí enfrentar a otros jugadores en línea y el primer día tuve una experiencia irregular; en la mayoría de los casos, pude pelear sin problemas pero en otros, las batallas se detuvieron de tajo. En una ocasión pude jugar contra SonicFox, el mejor jugador de Mortal Kombat y muchos otros juegos de pelea. Lamentablemente, el sistema nos desconectó después del primer round.

Los siguientes días la experiencia mejoró y, aunque noté problemas sutiles como elementos fantasma en el fondo, las desconexiones no volvieron a ocurrir. Esto me hace tener fe en que NetherRealm Studios y su equipo darán soporte constante a sus servidores. Fue una buena decisión incluir rollback netcode para asegurar la mejor experiencia de juego. Por cierto, si eres un jugador competitivo y te preocupa jugar en las condiciones adecuadas, el sistema te mostrará si los jugadores están conectados por Wi-Fi o Ethernet, así que puedes decidir si tomar la pelea o no.

También regresaron los Quitality, una forma de humillar al oponente al dejar la partida. Además, si terminas con el golpe adecuado podrás acabar con el oponente de un Brutality; estos finishers son parte de la magia de Mortal Kombat y esperamos ver muchas formas extremas de acabar con el enemigo.

Habrá finishers de todo tipo para humillar a tu oponente más allá de la derrota

Borrón y cuenta nueva

En conclusión, Mortal Kombat 1 es una fiesta de hemoglobina que ha puesto mucha atención en los detalles para complacer a sus fans y, de paso, implementar un sistema más limpio y versátil. Su apariencia realista muestra situaciones que van de lo grotesco al humor negro, siempre teniendo en mente que se trata de pura ficción. Nos gusta que, a pesar de que la violencia y el universo creado por Ed Boon son la carta de presentación, Mortal Kombat 1 se esfuerza por experimentar con nuevos elementos como los Kameo Fighters. Es claro que la intención es que el control sea más accesible y esté lleno de opciones para que explotes tu creatividad.

