El plan de Microsoft: gastar su camino hacia el éxito

Los documentos del juicio entre Microsoft y Sony continúan siendo publicados, revelando información importante sobre la industria, como la posible fecha de lanzamiento de las consolas de próxima generación, la opinión de los desarrolladores sobre Xbox Game Pass, las quejas de Bethesda sobre las exclusividades y la estrategia general de Microsoft en relación con toda la industria. Sin embargo, abordemos estos puntos uno por uno, ya que cada uno de ellos merece un análisis detallado.

Empecemos con Xbox Game Pass. Según el jefe de PlayStation, Jim Ryan, los estudios no son muy fanáticos de Xbox Game Pass. En un testimonio pregrabado, Ryan declaró: "Hablé con todos los desarrolladores y de manera unánime no les gusta Xbox Game Pass porque devalúa los juegos". Además, Ryan asegura que "El modelo de Game Pass parece enfrentar varios desafíos y Microsoft parece estar perdiendo dinero con él". Es importante destacar que las estrategias de distribución digital de Microsoft y Sony difieren en aspectos clave. Sony siempre se ha opuesto a lanzar sus títulos de alto perfil en PlayStation Plus, y Ryan mismo afirma que ese modelo no es sostenible para el tipo de juegos que ellos producen, generalmente centrados en experiencias de un solo jugador con una historia sólida. Esto está relacionado con la visión que Microsoft tiene sobre la industria, la cual explicaremos más adelante. Sin embargo, es relevante mencionar que algunos desarrolladores, como Bohemia Interactive, han contradicho a Ryan y han defendido a Xbox Game Pass.

En cuanto a la posible fecha de lanzamiento de las nuevas consolas, es posible que ya estés al tanto. Microsoft ha afirmado que el acuerdo de no exclusividad de Call of Duty, con una duración de 10 años, se extenderá más allá del lanzamiento previsto para la próxima generación de consolas, programado para el año 2028. Esto significa que la generación actual tendrá otros 5 años en el mercado, lo cual sería una de las más largas si se cumple. Sin embargo, esto es comprensible debido a las repercusiones de la pandemia, que han generado ciertos retrasos en el ciclo industrial. También implica que Nintendo Switch tiene un amplio margen de tiempo para superar las ventas totales de PlayStation 2, siempre y cuando mantenga su ritmo de ventas actual.

En cuanto a Bethesda, los documentos legales indican que la compañía está algo confundida o posiblemente frustrada por la exclusividad forzada de Starfield. El ejecutivo de Bethesda, Pete Hines, escribió a otros ejecutivos expresando su franca frustración con las políticas de Microsoft: "Estoy confundido, ¿esto no va en contra de lo que nos dijeron que haríamos con nuestros juegos? ¿Alguien de Microsoft planeaba informarnos sobre esto? Todd Howard asistirá a la conferencia DICE en un par de semanas, ¿no creen que un periodista le preguntará por qué es aceptable que Call of Duty u otros juegos de Activision Blizzard no sean exclusivos, pero The Elder Scrolls VI o Starfield sí lo son?". Esto plantea preocupaciones y genera dudas sobre la sostenibilidad del éxito de Bethesda si gran parte del mercado de consolas está excluido de antemano.

Finalmente, hablemos de la estrategia de Microsoft en el mercado de los videojuegos. Este testimonio proviene de un correo electrónico encontrado en los documentos legales y fue escrito por Matt Booty, jefe de Xbox Game Studios, en 2019. El correo dice lo siguiente: "Nosotros (Microsoft) estamos en una posición única para eliminar a Sony del mercado simplemente gastando mucho dinero. Si creemos que el contenido de los videojuegos será importante en 10 años, podremos mirar hacia atrás y decir que valió la pena perder entre 2 y 3 mil millones de dólares en 2020 para evitar una situación en la que Tencent, Google, Amazon o incluso Sony se hayan convertido en el Disney de los videojuegos y sean dueños del contenido más valioso (...) El contenido es nuestra barrera defensiva, en términos de tener un catálogo que funcione en dispositivos actuales y la capacidad de crear más. Sony es la única otra compañía que puede competir con Xbox Game Pass, pero tenemos una ventaja de 2 años y 10 millones de suscripciones".

VIDEO: Se acabó la guerra de consolas



Aquí está, señores. El plan de Microsoft: gastar su camino hacia el éxito. Esto no debería sorprendernos, ya que todas sus acciones lo indican. Sin embargo, lo interesante es el motivo detrás de esto. Microsoft comprende que los videojuegos son un contenido de gran importancia y con un potencial de alto impacto en la industria tecnológica, más allá del entretenimiento. Observen cómo se menciona a Tencent, Google y Amazon como posibles competidores, empresas fuertemente involucradas en tecnología. El objetivo es evitar el surgimiento de un monopolio al estilo de Disney que pueda controlar todo el contenido clave. Pero Xbox no tiene realmente como principal objetivo ganar o estar en la cima. Es una consola defensiva que busca principalmente contener el éxito de sus competidores en lugar de ser ella misma la mejor o la líder del mercado. Es por eso que han invertido tanto dinero sin ganar una sola generación. Se trata de un modelo de negocios defensivo que busca prevenir el surgimiento de un gigante absoluto en la industria de los videojuegos.

Es interesante, sin duda. Microsoft ha adoptado un enfoque estratégico al posicionar a Xbox como una cuña en el mercado para frenar el avance de Sony y evitar que se vuelva demasiado poderoso. Es notable la ausencia de menciones a Nintendo en el correo citado. Esto se debe a que Microsoft percibe que su competencia no radica solo en las compañías puras de videojuegos, sino en los gigantes tecnológicos que podrían convertirse en dominantes en el ámbito del contenido de videojuegos. Es una diferencia importante a tener en cuenta. En definitiva, esto confirma la percepción de varios analistas sobre el verdadero papel de Xbox en la industria, más como una medida defensiva que como un innovador o disruptor. Esperemos el veredicto que, según parece, se emitirá la próxima semana, ya que sin duda influirá en el futuro de la industria de los videojuegos.

