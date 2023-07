Martial Arts Tycoon: Brazil: de las favelas a la cima del éxito

La escena de desarrollo de videojuegos en América Latina se ha enganchado con el ascenso de los juegos independientes y los AA en busca de dar ese golpe que lleve a la cima a la región. El epicentro creativo está en Brasil con una industria en crecimiento y propuestas interesantes que apelan a distintos géneros. Ser seducido por la multiculturalidad en Latinoamérica es inevitable, y para un desarrollador de videojuegos proveniente de las grandes ligas esto supuso una oportunidad muy valiosa.

Para cuando leas esto, ya se habrán publicado a escala mundial los detalles y el nuevo trailer de Martial Arts Tycoon: Brazil, un simulador inspirado en el género Tycoon, o sea, con gestión administrativa y progresión, desarrollado por Good Dog Studios y liderado por Chance Glasco. Por si no lo sabes, este Glasco es uno de los fundadores de Infinity Ward, estudio que marcó el nacimiento y ascenso vertiginoso de Call of Duty. Él estuvo ahí cuando el estudio y Activision se enfrentaron en uno de los momentos más tensos que se han vivido en torno a una compañía, un estudio y una franquicia exitosos, y su salida lo llevó por un camino que encontró destino en Río de Janeiro, Brasil.

Chance Glasco, creador de Martial Arts Tycoon: Brazil

¿Qué es Martial Arts Tycoon: Brazil y dónde surge su inspiración?

La descripción oficial de prensa Martial Arts Tycoon: Brazil refiere lo siguiente: "ofrece a los jugadores la oportunidad de construir y gestionar su propio imperio de artes marciales en Río de Janeiro, desde entrenar a aspirantes a luchadores en las favelas hasta organizar emocionantes torneos. Con una mezcla única de estrategia, simulación y, por supuesto, acción de artes marciales, Martial Arts Tycoon: Brazil promete cautivar a los aficionados de diversos géneros".

La información más reciente nos indica que, además de pensar en gestionar y hacer crecer un gimnasio de artes marciales en medio de una favela, el juego incluirá situaciones propias de los barrios brasileños. Esto se traduce en que tendrás que procurar a tus alumnos para que eviten problemas de pandillas, y también lidiar con todo tipo de contingencias que podrían arruinar tus planes en el momento menos esperado.

Video: Trailer Martial Arts Tycoon: Brazil

En ese contexto y con un claro interés en el nuevo proyecto de un desarrollador que presenció una de las historias que cambió el gaming contemporáneo, nuestra plática con Chance Glasco nos permitió conocer el origen de Martial Arts Tycoon: Brazil, así como su inspiración en la sociedad y cultura brasileñas.

Martial Arts Tycoon: Brazil nace de tu experiencia de vida en Brasil, uno de los países más importantes de América Latina, donde los contrastes evidencian las desigualdades de la región. ¿Cómo influye esto en tu idea de crear un simulador con temática de artes marciales?

Chance Glasco: desafortunadamente, hay una tendencia en los medios de enfocarse en los aspectos negativos de las favelas, a menudo pintando una imagen unidimensional de crimen, narcotráfico, violencia y policía. Esta percepción se ve alimentada por películas, juegos e incluso noticias, lo que crea un estereotipo injusto de estas comunidades. Si bien es cierto que estos desafíos existen, en las favelas hay mucho más de lo que normalmente se describe.

"... incluso hay personas ricas que construyen y viven en las favelas también. Como resultado, es posible que tengas NPC con diferentes antecedentes económicos que visiten tu gimnasio y tendrás que atender a ambos grupos"

En cuanto a cómo afecta el juego, como propietario de un gimnasio, podrás atender una amplia variedad de contenido inspirado en datos demográficos. A diferencia de muchas ciudades estadounidenses, es muy común ver áreas ricas que bordean favelas extremadamente empobrecidas. De vez en cuando, incluso hay personas ricas que construyen y viven en las favelas. Como resultado, es posible que tengas NPC con diferentes antecedentes económicos que visiten tu gimnasio y tendrás que atender a ambos grupos.

Las favelas y la relación del barrio con los deportes de contacto

Los deportes de contacto han sido una analogía sobre la manera en que los latinos nos abrimos paso en la vida y Martial Arts Tycoon: Brazil tiene lugar en medio de las favelas brasileñas con todo lo que sucede en ellas, incluyendo violencia en las calles. ¿Qué diferencias encuentras en este contexto como fuente de inspiración respecto a otros procesos creativos en los que has participado?

Chance Glasco: la mayor diferencia es que yo personalmente he estado involucrado en el tema de este juego. Al trabajar en Call of Duty, no tenía antecedentes ni experiencia militar ni provenía de una familia militar. Con Martial Arts Tycoon: Brazil estoy combinando mis pasiones personales, el jiu-jitsu brasileño y los videojuegos. Es bueno trabajar en un proyecto en el que ya sabes mucho sobre el tema.

Además, entrenar Jiu-jitsu es una excelente manera de equilibrar las largas horas en el escritorio que dedicas como desarrollador de juegos. Puedo ir a entrenar durante el almuerzo, volver al trabajo y sentir una mayor concentración y energía. Y como muchas otras formas de ejercicio, no se vuelve monótono ni aburrido. El Jiu-jitsu es casi como un videojuego en el que juegas con tu cuerpo. Las transiciones y los cambios son como un diagrama de flujo y estarás pensando como un programador para diseñar formas de salir de situaciones desventajosas o hacia situaciones mejores.

"Con Martial Arts Tycoon: Brazil, estoy combinando mis pasiones personales, el jiu-jitsu brasileño y los videojuegos. Es bueno trabajar en un proyecto en el que ya sabes mucho sobre el tema"

¿El proyecto recibe asesoría o comentarios de grupos sociales pertenecientes a las favelas para

nutrirse de elementos culturales específicos?

Chance Glasco: debido a que viví en Río durante más de 3 años, pude hacer muchas conexiones dentro y cerca de mi comunidad. Vivía en Gloria, Río de Janeiro, a sólo 2 cuadras de las favelas que ves en nuestras primeras capturas de pantalla. Aprendí la mayor parte de mi portugués en la botica local, que estaba compuesto por la forma de hablar de muchas personas diferentes de mis comunidades cercanas y vecinas. Como resultado, la mayoría de mis conexiones con las favelas brasileñas son personales, así como algunas conexiones que he hecho en el mundo de MMA y en el jiu-jitsu.

También es muy útil hablar con luchadores como Charles Oliveira o Alan "Nugette" Patrick, que pasaron gran parte de su vida en favelas brasileñas. Tienen una perspectiva única y pueden hablar sobre cómo el jiu-jitsu o las MMA tuvieron un papel importante en su vida.

En un frente más oficial, soy miembro senior del Adrienne Arsht - Centro de Resiliencia de la Fundación Rockefeller (Arsht-Rock). Son una organización de resiliencia climática que forma parte del Atlantic Council. Debido a que las comunidades pobres tienden a sentir más los efectos negativos del clima, trabajamos y estamos conectados con muchas otras ONG que se enfocan en problemas de pobreza extrema.

Martial Arts Tycoon: Brazil





























La innovación no está en los AAA y América Latina tiene que aprovecharlo

Durante nuestra plática con Chance Glasco hablamos de las diferencias entre los grandes desarrollos de videojuegos y lo que sucede en una escena alejada del mainstream, donde los reflectores son propios y están alejados del brillo global. Actualmente, se piensa que queda poco espacio para la innovación en los planos más altos donde habitan los proyectos AAA y que las esperanzas de rebeldía, cambio y originalidad están en otras partes. Esto fue lo que nos comentó.

La industria de los videojuegos es dinámica y cambia constantemente. Sin embargo, hay cuestionamientos respecto a lo que pasa en el mainstream versus la escena AA o indie ¿Piensas que hay diferencias notables y, si es así, cómo afectan a nivel creativo y en los procesos de desarrollo?

Por mucho que amo la calidad y la cantidad de talento que se incluye en una producción completa de AAA, los AA y los indie suelen ser los espacios donde se produce toda la innovación. Los costos de desarrollo de AAA pueden superar los $100 MDD para un solo proyecto y cuanto mayor sea el presupuesto, es menos probable que un inversor o editor quiera correr riesgos.

"Por mucho que amo la calidad y la cantidad de talento que se incluye en una producción completa de AAA, los AA y los indie suelen ser donde se produce toda la innovación"

Además, con la evolución de las herramientas de desarrollo durante la última década, puede acercarse a la calidad AAA con un equipo relativamente pequeño, si usa sus recursos correctamente.

¿Qué diferencias notas respecto a los grandes proyectos como Call of Duty cuando estabas en

Infinity Ward y lo que haces hoy con Martial Arts Tycoon: Brazil?

En lo que respecta al proceso de desarrollo, tengo que cumplir muchos más roles como cofundador y director creativo en lugar de ser animador en Call of Duty. Estoy involucrado en el proceso de diseño del juego, las relaciones públicas, el marketing, el desarrollo comercial, la recaudación de fondos y muchos otros aspectos. Es emocionante, pero a medida que las cosas aumentan, a veces puede volverse un poco abrumador. Dicho esto, me encanta la variedad.

También estoy disfrutando al pequeño equipo. Cuando comenzamos Infinity Ward, éramos 23 haciendo Call of Duty. Cuando dejé Infinity Ward, había más de 300 personas en nuestro estudio y eso sin incluir a los otros estudios y desarrolladores involucrados en el proyecto. Una vez que hay más de 70 personas en el equipo, comienzas a no saber los nombres de las personas. En Good Dog, actualmente somos un pequeño equipo de 5 desarrolladores principales a tiempo completo y algunos a tiempo parcial, sin incluirme.

Martial Arts Tycoon: Brazil, esperemos que también haya una edición de México

Brasil es líder en el desarrollo de videojuegos en la región pero seguimos en espera del juego que trascienda a escala mundial. ¿Qué opinas sobre el crecimiento y potencial a mediano y largo plazo para América Latina?

Creo que América Latina y Brasil son 2 de los mercados de juego más subestimados del planeta. Sólo la cantidad de pasión de los jugadores en América Latina me emociona cada vez que visito un evento de juegos allí. Por eso estoy increíblemente emocionado de mostrar el estreno mundial y el trailer de Martial Arts Tycoon: Brazil en el BIG Festival en São Paulo. También espero que los editores y desarrolladores se tomen más en serio a América Latina a medida que el área se fortalece económicamente con el tiempo.

Agradecemos a Chance Glasco y a Jesús Fabre por las atenciones brindadas para la realización de esta entrevista y los detalles y material brindados para la cobertura de Martial Arts Tycoon: Brazil.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Video: Super Mario Bros. Wonder: ¡¡para crecer GRANDOTOTOTE Y FUERTOTOTE!!

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News