PAYDAY 3: una nueva expresión de atracos

El crimen SÍ paga, especialmente cuando se trata del robo más grande, audaz e inmersivo de todos. ¿Dónde? En PAYDAY 3, la esperada secuela de la experiencia de robo cooperativo que promete ser un cambio positivo. Recientemente, viajamos a Brooklyn, Nueva York, para la reapertura de un banco (ficticio), donde un grupo de enmascarados nos llevó a un búnker para probar el juego antes de su lanzamiento el 21 de septiembre. A continuación, te cuento mi experiencia.

Lo que me quedó claro después de convivir con colegas y platicar con los desarrolladores es que 2023 es el momento ideal para innovar en un juego que ha perdurado durante casi una década gracias al apoyo de la comunidad. Como recordarás, la primera entrega de Payday se dio a conocer en 2011, pero no fue hasta su secuela en 2013 que se consolidó como la experiencia cooperativa que ha cautivado a más de una generación de jugadores.

Conociendo esto, pregunté a Andreas Häll-Penninger, productor de Starbreeze Entertainment, sobre el momento en el que el equipo decidió comenzar el desarrollo de la tercera entrega: “En primer lugar, fue una corazonada desde el punto de vista del desarrollo. Sentíamos esta fuerte pasión, ¿sabes? Habíamos estado trabajando en Payday 2 durante mucho tiempo y teníamos muchas ideas que queríamos implementar. Sin embargo, no pudimos ejecutarlas de la manera que imaginábamos. Entonces, en algún momento, llegamos a una etapa en la que pensamos: "Tenemos todas estas ideas, pero no podemos llevarlas a cabo en Payday 2. Es hora de una secuela".

Simultáneamente, observamos desde una perspectiva de la comunidad que a la gente le encantaba Payday 2, pero anhelaban algo más refinado. La gente empezó a extrañar el enfoque más realista de Payday: The Heist, lo que influyó en nuestra dirección para PAYDAY 3.

Creo que hubo varios factores en juego que llevaron a esta decisión. Las estrellas parecían alinearse, y la empresa también estaba atravesando un período desafiante. Casi quebramos, pero salimos de la reestructuración más fuertes. Necesitábamos algo para reavivar nuestra creatividad, y PAYDAY 3 parecía la elección natural para iniciar nuestra revitalización.”

De esta manera, PAYDAY 3 se prepara para ser una secuela épica, poniendo énfasis y cuidado en áreas importantes como el diseño de niveles, nuevas mecánicas de sigilo, sistema de progresión y combate.

Calidad sobre cantidad: atracos más profundos

El cambio radical en PAYDAY 3 implica un alejamiento de la filosofía de Payday 2 en cuanto a los mapas de atracos. En lugar de abrumar con numerosos mapas, el enfoque de Starbreeze parece estar en ofrecer menos atracos, pero mucho más profundos e intrincados. Este cambio transformará la experiencia de juego, haciéndola más inmersiva.

Cada robo será un campo de juego con dos caminos a elegir: el ruidoso o el sigiloso. Por ejemplo, nuestra primera partida fue en un banco que exploramos como cualquier cliente común y corriente, es decir, en las áreas comunes y públicas. La situación cambia al intentar ingresar a las zonas privadas donde se encuentran guardias de seguridad y cámaras de vigilancia. Lo ingenioso de esta mecánica es que las alarmas no se disparan de inmediato; todo depende de la zona en la que te encuentres. Por ejemplo, los guardias no llaman inmediatamente al equipo SWAT, sino que te escoltan de regreso a las áreas públicas si te descubren en un lugar en el que no deberías estar.

El equipo liderado por Dallas está de regreso

Para tener éxito, es fundamental prestar mucha atención a los patrones de movimiento de los guardias y a la posición de las cámaras de vigilancia para cumplir una serie de objetivos que facilitarán el atraco más adelante. Por ejemplo, es necesario accionar interruptores de energía para desactivar puertas, sistemas de seguridad, cámaras, entre otros. No obstante, esta tarea no resulta sencilla, ya que algunos objetivos requieren que tengas conocimiento de información específica que, como podrás imaginar, se encuentra en las entrañas del banco.

Hablamos de capas de complejidad y rejugabilidad, donde el reto recae en la ejecución precisa de las acciones para completar un atraco de la manera más elegante y silenciosa posible. Además, existe la promesa de llegar mejor preparado al trabajo al desbloquear ayudas. Las implicaciones de esto están por verse, pero pudimos añadir paquetes adicionales de munición y armadura a los atracos.

Transición entre sigiloso y ruidoso

Una de las mejoras notables de PAYDAY 3 es la transición entre los diferentes estados de alarma. Cuando descubren a tu equipo, como mencionamos anteriormente, el SWAT no llega de inmediato; en cambio, la primera fuerza de reacción son los guardias del banco que acuden a revisar las alarmas, y es cuando confirman una amenaza mayor que llaman a la policía. Es en este momento cuando se emite la señal "hacer ruido" y es cuando te pones la máscara. Como si fuera una explosión, el sentimiento de la partida cambia rápidamente; algunos jugadores se concentran en neutralizar a los guardias, mientras que otros cumplen la función de controlar a las masas, amordazando a los desafortunados que se encuentran cerca del escuadrón de maleantes. En esta etapa, es el momento en el que los jugadores utilizan para intercambiar rehenes por tiempo, es decir, negocian con la policía.

Durante esta etapa, realmente nos sentimos como si estuviéramos en una película. De hecho, esto me llevó a preguntarle a Andreas si se habían inspirado en el cine, y él respondió: “Sí, especialmente películas como Fuego contra fuego (Michael Mann, 1995). Por ejemplo, la escena del tiroteo realmente captura esa intensa vibra de atraco de Hollywood. Hay mucho sucediendo al mismo tiempo, creando una sensación de urgencia. Esto es algo en lo que nos hemos estado enfocando para PAYDAY 3.

No solo estamos mirando la acción; también estamos explorando lo que sucede antes de ella, como las situaciones de rehenes. La gestión de rehenes es un aspecto significativo de PAYDAY 3. Ahora puedes intercambiar rehenes con la policía, negociando con ellos. Además, puedes usar a los rehenes como escudos humanos y aprovecharlos para evitar ciertas puertas y avanzar en los objetivos. Ejemplos clásicos incluyen la introducción de El Caballero de la Noche (Christopher Nolan, 2008) que sigue siendo una inspiración central para PAYDAY 3.”

Intensos tiroteos

Lo que sigue después del sigilo y las negociaciones es el pan de cada día en Payday. El combate siempre ha sido una de las fortalezas de la serie Payday, y PAYDAY 3 parece estar dispuesto a llevarlo aún más lejos. Lo fundamental del sistema de combate, por insignificante que parezca, es la movilidad de los personajes, ya que pueden saltar y escalar con relativa facilidad zonas elevadas, lo que a su vez imprime verticalidad a ciertos niveles.

Además, para aquellos que se toman en serio la idea de "hacer ruido", existen las armas Overkill. Esta categoría especial se caracteriza por infligir un daño masivo considerable, y su inclusión en PAYDAY 3 se siente equilibrada. Parece que es un arma de un solo uso durante la partida, ya que para utilizarla, es necesario llenar una barra y luego ir físicamente a buscar el arma, lo que agrega un elemento estratégico detrás de su uso.

Una fuerte dósis de adrenalina en cada partida

Asimismo, nos llamó la atención que en PAYDAY 3 las habilidades son más flexibles y menos jerárquicas que en Payday 2, lo que fomenta una mayor variedad en la construcción de personajes. Por ejemplo, pudimos seleccionar habilidades de diferentes categorías, aunque esto nos impidió especializarnos en áreas específicas.

En conclusión, PAYDAY 3 promete ser una emocionante evolución de la querida franquicia de atracos. Nos gustaron todas las novedades que introduce, especialmente el sigilo. Nuestra única observación es que las explicaciones de los sistemas emergentes de juego en las etapas tempranas del juego podrían ser mejor detalladas, ya que fue confuso sumergirse por completo en una partida, especialmente si es la primera vez que juegas o si ha pasado mucho tiempo desde tu última experiencia. Dicho todo esto, nuestra impresión es positiva y si estás interesado en probar el juego, debes saber que PAYDAY 3 tendrá una fase Beta en PC y Xbox Series X|S que se celebrará del 8 al 11 de septiembre.

