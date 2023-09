Los mejores juegos del año (hasta ahora)

No hay duda: 2023 ha sido un año maravilloso en cuanto a lanzamientos, porque han sido constantes y de muchísima calidad. Llegamos a un punto en donde perdimos la cuenta de todos los juegazos que han salido, así que hicimos una lista de los GOTY hasta el momento.

Sólo que vamos a recalcar 3 cosas: la elección de juegos y su orden está basado en su calificación en Metacritic; descartamos remakes, remasters y relanzamientos; sólo contamos títulos con más de 10 reseñas.

10: Final Fantasy XVI (PlayStation 5)

El regreso de una de las franquicias más importantes de la industria tuvo un poco de controversia, porque algunos fans piensan que traicionó a sus raíces y que reemplazó los detalles clásicos del RPG con los de los hack n’ slash y juegos de acción. Otros vieron este cambio como algo necesario para que la saga tome un nuevo aire y alcance un nuevo público. Final Fantasy XVI entra en la lista porque logró combinar lo mejor de ambos mundos.

Es, por mucho, una de las propuestas más frenéticas y llenas de adrenalina del año. Lo que hace destacar a Final Fantasy XVI es su historia profunda y más parecida a la de sus antecesores originales, su combate mucho más explosivo y dinámico y que aprovecha todo el poder del PlayStation 5. El resultado es formidable, y muchos fans lo agradecen, porque parece que esta entrega marcará el futuro de la franquicia.

La fantasía definitiva

9: ARMORED CORE VI: FIRES OF RUBICON (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y PC) (87)

Después de la obra maestra que fue ELDEN RING (que ganó el GOTY de 2022), todos nos preguntamos cuál sería la próxima entrega de FromSoftware. Para nuestra sorpresa, anunciaron que traerían de vuelta una franquicia poco conocida y muy longeva: Armored Core, con su nueva parte titulada FIRES OF RUBICON. La espera fue larga, pero por fin pudimos jugarlo, y es glorioso.

Como dijimos en nuestra reseña, es el juego de mechas que quisimos tener en nuestras manos desde que éramos niños, lo que demuestra que FromSoftware lo hizo de nuevo. Su lanzamiento fue hace poco, así que aún no hemos decidido si lo que más nos gustó es su combate, su personalización o el movimiento de las máquinas, pero de lo que estamos seguros es de que regresaremos a él múltiples veces.

Hasta esto hacen bien en FromSoftware

8: Starfield (Xbox Series X|S y PC)

El lanzamiento más reciente de esta lista y uno de los más esperados de los últimos años. Éste es el juego que Bethesda soñó durante 25 años, y por fin somos testigos de tanto trabajo. Desde los primeros minutos en que lo probamos, nos dimos cuenta de que es algo especial, pues tiene todo el ADN del estudio pero también se nota que es un salto hacia el futuro.

Es un poco abrumador todo lo que podemos hacer: desde pasar la campaña principal hasta explorar todos los planetas que queramos, hablar con los diferentes NPC, completar varias misiones secundarias, mejorar y combatir en nuestra nave, conquistar bases espaciales, farmear recursos y mil actividades más. Por más que jugamos, sentimos que aún nos falta mucho por descubrir, pero eso es justamente lo que más nos está gustando de Starfield.

25 años en el horno valieron la pena

7: Hi-Fi Rush (Xbox Series X|S y PC) (89)

En los tiempos modernos, los juegos se anuncian con 2 o 3 años de anticipación y su marketing genera todo el hype. Hi-Fi RUSH se mostró en un evento de Xbox y salió el mismo día, y la única publicidad que necesitó fue su trailer épico. Es como si Devil May Cry y Crypt of the NecroDancer tuvieran un hijo y fuera aún más rockero que sus padres; es un hack n’ slash rítmico lleno de vida y con un cast muy carismático al que aún le guardamos cariño.

Su atractivo principal es un combate muy divertido y explosivo, pero además nos da beneficios si logramos conectar combos al ritmo de la música. Estas ventajas son mayor fuerza y mejor puntaje, y lo mejor es que el juego es muy accesible para que todos, sin importar que tengamos el ritmo de una piedra, podamos agarrarle la onda. Otro detalle que nos encantó es que tiene secciones de plataformeo y exploración que lo hacen el paquete completo que todo usuario de Xbox debe jugar.

Una de las sorpresas más agradables del año

6: Dave The Diver (PC)

Hasta ahora, hemos visto pura producción enorme y con un presupuesto monstruoso, pero llegó la hora de los títulos más discretos. Una de las sorpresas del año es Dave The Diver, un juego AA con muchísimo corazón. En esta aventura, seremos los dueños de un restaurante de sushi, así que deberemos cocinar, administrar el dinero y conseguir ingredientes. Para lograrlo, debemos visitar las profundidades del mar, donde hay toda clase de tesoros.

Además de bucear por la comida de nuestro negocio, hay personajes hilarantes que nos piden algunos objetos que se encuentran en el océano, y una vez que nos adentramos en él, debemos pelear contra bestias, resolver acertijos y explorar las cuevas más oscuras y peligrosas. Dave The Diver tiene la pinta de ser un título semindependiente que nos divertirá por un par de horas y ya, pero en realidad es, por mucho, uno de los mejores juegos del año porque nunca termina de sorprendernos.

Prohibido subestimar a esta joyita

5: Sea of Stars ( PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X|S y PC)

Final Fantasy XVI cambió su fórmula porque su productor piensa que al público occidental y moderno le resultan aburridos los RPG tradicionales. Seguro estará sorprendido de que uno de los mejores títulos del año es uno de este estilo. Sabotage Studios se hizo nombre con The Messenger, un metroidvania y plataformero que enamoró al mundo y nos dejó con ganas de más. Su siguiente proyecto, en lugar de ser su secuela, es algo completamente diferente.

Sea of Stars nos recuerda a clásicos como Final Fantasy VI, Chrono Trigger, Secret of Mana y Super Mario RPG porque justamente los tomó como inspiración, pero fue más allá del simple tributo. El juego agarra lo mejor de cada uno y le agrega mecánicas innovadoras para hacerlo uno de los RPG más divertidos, emocionantes e interesantes que hemos jugado en los últimos años. Es la prueba de que el género sigue más vivo que nunca y que los estudios independientes tienen ideas brillantes que vale la pena checar.

La diferencia entre los AAA y los indies está en el costo de producción, no en la calidad

4: Diablo IV (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X|S)

Okay, creemos que algunas reseñas deberían actualizarse porque envejecieron un poco mal debido a lo que sus estudios hicieron con sus juegos después. En defensa de Diablo IV, diremos que cuando salió nos recordó a los años dorados de la franquicia porque no podíamos parar de jugarlo. El combate fue altamente refinado para que cada golpe cuente, las clases ofrecían la flexibilidad necesaria para que descubramos una nueva habilidad a cada instante y la personalización y progresión eran casi perfectas.

La cereza del pastel eran las misiones secundarias, que son un complemento ideal para la campaña principal. Entre estos 2 detalles, las horas de diversión parecían interminables, pero lamentablemente, Blizzard se acordó de que es Blizzard. La compañía lanzó una actualización que nerfeó a prácticamente todas las clases y algunos ítems e hizo más tedioso y lento el progreso, entre otras cosas. Aún nos cuesta entender por qué rayos hicieron algo así, pero esperamos que levanten la reputación del juego en las siguientes temporadas.

Un ejemplo de cómo NO actualizar tu juego

3: Street Fighter 6 (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC)

Este es otro juego del que tal vez debería haber reseñas actualizadas porque también tuvo un par de cambios un poco polémicos. No son tan graves como los de Diablo IV, y sigue siendo una experiencia que recomendamos ampliamente. Es el Street Fighter más redondo que ha salido en muchísimos años, ya que tiene bastante contenido tanto single como multiplayer y es ideal para gamers competitivos y también para casuales.

Aún recordamos cuando salió su antecesor y fue señalado por tener poco contenido, pésimos servidores y un roster muy reducido. Street Fighter 6 es todo lo contrario: las peleas en línea rara vez presentan problemas, el cast es extenso, aún faltan más peleadores por entrar (a un precio cuestionable) y tiene varios modos que amplían considerablemente la experiencia. El modo World Tour es como un RPG semiabierto, y nos regaló fácilmente 20 horas de juego, así que ya seas experimentado o novato, es uno de los lanzamientos de 2023 que debes probar.

Ni las microtransacciones ensucian su imagen

2: Baldur’s Gate 3 (PC, PS5 y próximamente Xbox Series X|S)

El año ha estado lleno de sorpresas, y una que nadie vio venir es Baldur’s Gate 3. Esto no se debe a que lo haya hecho una sola persona o a que su franquicia sea desconocida, sino a que es el sueño de todo gamer, uno que hasta los mejores estudios hubieran querido desarrollar. Es la definición de lo que un RPG tiene que ser, porque va más allá de subir de nivel y mejorar estadísticas.

En Baldur’s Gate 3, cada decisión cuenta y todas pueden cambiar el rumbo de nuestra historia. RPG significa Role Playing Game (juego de rol), y en este título está mejor implementado que nunca. Podemos ser quien queramos, ir a donde nos plazca y conversar con quien sea. Vaya, incluso podemos elegir el tamaño y forma de nuestro miembro reproductor. La libertad que nos da es indescriptible, y debemos advertirte que, una vez que lo comiences, tu vida social estará en pausa durante varios meses.

(Tenemos que aclarar que elegimos su calificación de PC porque la de PlayStation 5 apenas tiene 9 reseñas para el momento en que escribimos este artículo)

Es ridículo todo lo que podemos hacer en este mundo

1: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo Switch)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y Baldur’s Gate 3 tienen la misma calificación, pero el juego de Switch con más reseñas, así que por esta razón lo ponemos en el número 1. Es todo lo que esperábamos (y más) de una continuación de Breath of the Wild. Supera a su precuela en todos los sentidos; tanto así, que tiene elementos que jamás imaginamos ni en sueños.

Mantiene el mismo mundo abierto de Breath of the Wild pero, además de agregar detalles al mapa, lo expande hacia arriba y abajo. Hyrule ahora es explorable tanto en el cielo como en el subsuelo, lo que en teoría nos da 2 mundos nuevos. De todas las mecánicas nuevas, la Ultrahand es la que hace a Tears of the Kingdom tan impresionante, porque con ella podemos construir todo tipo herramientas y moldear al mundo a nuestro gusto.

La libertad que tenemos es inaudita, y cada santuario, acertijo, misión y pelea se puede pasar como queramos y como se nos ocurra. Es de esos juegos en los que cada jugador tendrá una experiencia completamente diferente,por las variantes que regala.

¿Esta fórmula de Zelda repetirá GOTY?

Para ti, ¿cuál es el juego del año hasta ahora? ¿Qué lanzamiento restante podría colarse en la lista? Déjanos tu respuesta en los comentarios.

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp