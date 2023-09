Five Nights at Freddy's, del videojuego al cine: todo lo que debes saber

Five Nights at Freddy's nació como pequeño juego independiente que se convirtió en una sensación para los amantes del horror. La saga está a punto de dar el salto a la pantalla grande con una película que luce bastante prometedora.

Pero, ¿de qué trata la franquicia? ¿Qué ofrecerá su adaptación? ¿Será fiel a la creación de Scott Cawthon? A continuación, respondemos todas éstas y otras dudas sobre Five Nights at Freddy's y su salto al cine.

Five Nights at Freddy's es una franquicia de juegos de horror que nació en 2014, año en que su primera entrega debutó para PC. Scott Cawthon, su creador, ya tenía una carrera en los videojuegos y en la animación; sin embargo, ninguno de sus proyectos había tenido el éxito esperado. Estuvo a punto de tirar la toalla y abandonar el desarrollo por completo, pero todo cambió con su nueva creación.

Su juego captó de inmediato la atención de un público devoto a los títulos de terror, género que pasaba por una crisis. La idea inicial para la creación de Five Nights at Freddy's surgió de uno de sus anteriores juegos: Chipper & Sons Lumber Co., un título para móviles sobre una familia de castores. El proyecto estaba dirigido a un público infantil, pero la crítica lo rechazó por la apariencia desconcertante y perturbadora de algunos personajes.

Cawthon explicó que su intención nunca fue asustar a sus jugadores y lamentó lo ocurrido con Chipper & Sons Lumber Co.. Sin embargo, fue justamente este suceso el que lo inspiró a crear un verdadero juego de horror, con criaturas un tanto parecidas a las de su fracaso anterior.

Fue así como nacieron Five Nights at Freddy's y algunos de sus icónicos protagonistas. Desde su creación, la saga ha tenido 4 entregas numeradas y múltiples spin-offs para consolas y PC.

Five Nights at Freddy's nació del fracaso de Chipper & Sons Lumber Co.

Su primer juego se volvió viral gracias a sus mecánicas de supervivencia, jump scares, su narrativa llena de misterios y, sobre todo, a sus personajes: los horripilantes mecatrónicos. Freddy Fazbear, Bonnie the Bunny, Chica the Chicken y Foxy the Pirate Fox pronto se convirtieron en iconos de Internet y aterrorizaron a jugadores de todas las edades.

La franquicia fue un rotundo éxito por sus mecánicas sencillas que logran crear una sensación de tensión y vulnerabilidad constante. Su fórmula de éxito se complementó con una dosis de terror psicológico y una narrativa intrigante que se volvió más enigmática con cada nueva entrega.

Five Nights at Freddy's se consolidó como uno de los referentes del horror y una de las sagas favoritas de los stramers, por lo que su popularidad en sitios como YouTube y Twitch es inmensa. A pesar de su temática, tuvo una recepción muy buena entre los jugadores más jóvenes, lo que le permitió convertirse en una franquicia multimedia que se expandió con libros, juguetes, cómics y más productos de entretenimiento.

Además, fue inspiración para otros populares juegos de horror como Hello Neighbor, Poppy Playtime y Amanda the Adventurer.

Desde el lanzamiento del primer juego, Five Nights at Freddy's se destacó por la falta de una narrativa clara. Esto generó intriga y curiosidad entre los jugadores y creadores de contenido, quienes comenzaron a buscar pistas y detalles para comprender la historia detrás de su universo. La narrativa nunca fue el enfoque principal de Cawthon, así que los fans se han encargado de unir los puntos y crear una compleja historia alrededor de la franquicia.

Si prefieres conocer la narrativa por tu cuenta y disfrutar tanto los juegos como los videos hechos por fans, entonces te recomendamos saltarte esta sección, pues puede incluir spoilers.

En resumen, todo empieza cuando Henry Emily y William Afton, expertos en robótica, se hacen socios para abrir un restaurante llamado Fredbear's Family Diner, cuyo objetivo es ser un centro de entretenimiento familiar. Así, los emprendedores usan sus conocimientos y crean diversos animatrónicos para divertir a los niños.

Su proyecto fue un rotundo éxito al inicio, lo que les permitió construir un gran número de animatrónicos y expandir su negocio con la creación de Fazbear Entertainment, compañía que posteriormente fundaría Freddy Fazbear's Pizza. Sin embargo, todo se vino abajo por un oscuro secreto de William, quien era un asesino en potencia con malévolos planes para los robots.

El universo de Five Nights at Freddy's está lleno de misterios sin resolver

Las teorías dicen que William modificó en secreto las investigaciones de Henry para crear animatrónicos que saciaran su sed de sangre. Fue así como llevó a cabo una serie de asesinatos dentro de las instalaciones de Freddy Fazbear's Pizza. Incluso, algunas hipótesis aseguran que los espíritus de los niños son lo que realmente dan vida a los horripilantes robots.

Los juegos nos pone usualmente en el papel de un guardia de seguridad nocturno que, con un sistema de cámaras y puertas, tiene que vigilar las instalaciones de la pizzería por 5 noches. Sin embargo, la tarea no será sencilla, pues será acechado por los animatrónicos, que son máquinas sin control que destruyen todo a su paso. Ahora, Five Nights at Freddy's dará el salto al cine y sumará un capítulo más a su intrincada historia.

Las teorías de fans y las creepypastas en torno a Five Nights at Freddy's llamaron la atención de Blumhouse Productions, compañía especializada en películas de horror que se encarga de la adaptación de la franquicia.

La cinta está en buenas manos, pues la productora fue responsable de cintas como The Black Phone, M3GAN, Paranormal Activity, Insidious, The Purge, entre muchas otras.

En realidad, el proyecto estaba inicialmente en manos de Warner Bros. Pictures, pero desde 2015 pasó por diversos problemas hasta que Blumhouse decidió rescatarlo y trabajar de cerca con Scott Cawthon.

La producción de la cinta está a cargo de Emma Tammi, conocida por cintas como The Wind (2018) y The Left Right Game (2020). La creativa trabajó con Cawthon y Seth Cuddeback en la escritura del guion, así que se apegará al material original. Jason Blum, jefe de Blumhouse Productions, y Cawthon fueron los productores de la película.

Los personajes estelares de la cinta serán los animatrónicos, que fueron creados a detalle por Jim Henson's Creature Shop, compañía especializada en la creación de marionetas y animatrónicos para Hollywood. Así, Freddy Fazbear, Bonnie, Chica y Foxy no serán generados por CGI u otra técnica de animación.

La película nos contará la historia de Mike, quien ha vivido atormentado por una década debido a la desaparición de su hermano menor. El joven tiene bajo su cuidado a Abby, su hermana de 10 años, así que pasa por un momento difícil que se complica aún más cuando lo despiden.

Como no encuentra otra opción, Mike decide alistarse como guardia de seguridad nocturno en Freddy Fazbear's Pizza y, en poco tiempo, se dará cuenta de que está en su peor pesadilla. Así pues, la cinta se apegará bastante a la obra original de Cawthon. Si bien se basará en el primer juego de la saga, se especula que podría tener elementos o referencias a la trilogía original.

En cuanto al reparto, veremos a Josh Hutcherson (Los juegos del hambre) como Mike, a Piper Rubio (Cráter) como Abby y a Matthew Lillard (Scream) como William Afton. También contará con la aparición especial de Cory DeVante William, youtuber mejor conocido como CoryxKenshin, quien ha disfrutado los juegos de la franquicia en su canal. Abajo te dejo el reparto revelado hasta ahora:

Josh Hutcherson como Mike Schmidt

Elizabeth Lail como Vanessa Monroe

Piper Rubio como Abby Schmidt

Matthew Lillard como Steve Raglan

Kat Conner Sterling como Max

Mary Stuart Masterson como Tía Jane

Lucas Grant como Garret

Jessica Blackmore como Madre de Mike

Kevin Foster como Freddy Fazbear

Jade Kindar-Martin como Bonnie

Jess Weiss como Chica

Ryan Reinike como Guardia de Seguridad de Freddy's

Christian Stokes como Hank

Joseph Poliquin como Carl

Theodorus Crane como Jeremiah

Wyatt Parker como Mike Joven

Ethan Jamieson como Conserje

Bailey Winston como Kim

Después de múltiples retrasos, la película de Five Nights at Freddy's estará disponible para algunos justo para Halloween. Su lanzamiento en los cines de Estados Unidos está programado para el 27 de octubre, mismo día que se estrenará en el servicio Peackock.

Para México estará disponible en las celebraciones de Día de Muertos, pues debutará en cines el 2 de noviembre. En cuanto a su debut para el resto de Latinoamérica, se espera que esté disponible el 26 de octubre en la mayoría de los países con una cuantas excepciones, que también tendrán que esperar a la primera semana de noviembre para disfrutarla. Abajo está la lista con las fechas de lanzamiento, pero puede sufrir cambios en los próximos días

26 de octubre:

Brasil

Paraguay

Venezuela

Perú

Panamá

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

27 de octubre:

Canadá

Estados Unidos

Reino Unido

1 de noviembre:

España

2 de noviembre:

Argentina

Belice

Bolivia

Chile

Colombia

Ecuador

México

Uruguay

Para nadie es un secreto que la franquicia es muy popular entre niños y adolescentes, así que muchos se preguntan si la película será apta para todo el público. Después de todo, se trata de una cinta de horror que seguramente tendrá una que otra escena bastante escalofriante.

Según los reportes, la cinta será clasificación PG13 de acuerdo con el sistema de la Motion Picture Association. Si revisamos las equivalencias, en México tendría una clasificación B, lo que implica que tendrá material que puede ser inapropiado para menores de 13 años.

En cuanto a su duración será accesible para todas las edades, pues recientemente se reveló que Five Nights at Freddy's durará 1 hora con 50 minutos.

