GTA 6: todos los detalles importantes que reveló su trailer

¡Se filtró el trailer de GTA 6 y Rockstar decidió lanzarlo antes de tiempo! El lanzamiento oficial del avance iba a ser el martes 5 de diciembre a las 8:00 de la mañana (hora de Ciudad de México), pero algún hacker logró leakear el video, y la compañía decidió sacarlo antes. Son 90 segundos que, aunque parezcan pocos, dan varios vistazos de lo que será la nueva entrega de esta franquicia tan aclamada.

Aquí te dejamos el avance, en caso de que no lo hayas visto, y también para que puedas observarlo con cuidado y comprobar los detalles de los que hablamos en este análisis.

Video relacionado: Grand Theft Auto VI Trailer 1



Lanzamiento

Obviamente, conocer la jugabilidad, a los protagonistas y la ciudad eran cuestiones muy importantes, pero el detalle que todos queríamos saber es: ¿cuándo sale GTA 6? El final del trailer dice que lo hará en 2025, pero se omite cualquier otro dato, así que la espera es de entre 1 y 2 años.

¿Y para cuáles consolas estará disponible? Tristemente, los usuarios de PlayStation 4 y Xbox One deberán dar el salto generacional obligatoriamente, porque el título se saltará ambas consolas. Una duda que la gente tiene es si el juego saldrá en PC desde su lanzamiento, o si los usuarios de la computadoras tendrán que esperar un poco más y todo indica que pasará esto último. ¿Qué hay de Nintendo Switch? El juego se ve tan impresionante, que parece poco viable una versión para la híbrida, aunque su sucesor podría tener una oportunidad.

Por ahora, lo único oficial es que Grand Theft Auto 6 debutará en PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S.

Prepárense para una espera larga

Filtraciones

Ésta no es la primera filtración de GTA 6. En septiembre de 2022, circularon varias imágenes y videos sobre el supuesto gameplay del título, lo que rompió por completo internet (de nuevo) por lo real que se veía. En él vimos a un par de protagonistas (una mujer y un hombre) en zonas de una ciudad que no quedó muy claro cuál era, pero que tenía playa, restaurantes, clubes nocturnos y servicios de todo tipo. Lo que supimos es que las patrullas decían “Policía de Port Gellhorn”, posiblemente en Florida.

El estado de los NPC era muy sencillo, carecían de rasgos físicos muy específicos y, básicamente, eran maniquíes con ropa y animaciones sencillas, lo que dio a entender que apenas estábamos viendo la etapa Beta. Un comunicado que sacó Rockstar confirmó que habían sufrido un ciberataque, pero nos quedaba la duda de cuánto de lo que habíamos visto era real. Un año y 3 meses después, confirmamos que todo ese material lo era.

Uno de los indicadores principales son los protagonistas. El trailer oficial muestra que los personajes principales son Lucía y Jason, una pareja que se dedica a cometer robos y que si hay algo que les interesa es el dinero. Si comparamos sus rasgos, voz, ropa y movimientos con lo que vemos en el leak, nos damos cuenta de que todo coincide, así que desde septiembre de 2022 supimos sobre el gameplay, la ciudad y el roster de GTA 6.

Todo el tiempo lo supimos

Protagonistas

Así pues, GTA 6 tiene una nueva protagonista; de hecho, es la primera vez que la franquicia es estelarizada por una mujer en casi 30 años pero, ¿quién rayos es Lucia? El trailer confirmó varias filtraciones, por lo que parece se trata de una criminal que trabaja junto a su pareja, Jason, así que cometeremos crímenes al estilo de Bonnie y Clyde. Rockstar Universe, una cuenta que suele revelar información sobre la franquicia, comentó que ella es una ciudadana de Vice City y está relacionada con una pandilla latina, y que incluso tiene un hijo pequeño. Por otra parte, se dice que Jason es un exmiembro de un cartel.

Aún falta que Rockstar confirme estos datos y la razón por la que Lucía estaba en prisión. Lo que creemos es que cumplió su sentencia y salió (aunque también pudo haber escapado), y en lugar de asumir un perfil bajo y discreto, regresó a la vida criminal con Jason. Lo que más se observa en el trailer son robos a tiendas locales, pero probablemente poco a poco escalemos y cometamos crímenes más grandes y ambiciosos.

Las filtraciones indican que podremos usar a ambos protagonistas, pero falta descubrir si podremos alternarlos en el momento que queramos, si tienen habilidades o movimientos diferentes o si habrá más personajes jugables.

Conozcan a sus protagonistas

De regreso a Vice City

Tanto por el material filtrado como por varios reportes, corrían rumores fuertes de que la nueva entrega de la franquicia de Rockstar nos llevaría de regreso a Vice City. El trailer lo confirmó y, de hecho, vemos varios detalles y ubicaciones familiares para quienes conocen la saga. El que más llamó nuestra atención fue el que se ve en el segundo 33: el Hotel Ocean View, donde se hospeda Tommy Vercetti en GTA Vice City. Eso no es todo, en ese mismo cuadro vemos al famoso auto Cheetah, mítico de la franquicia.

Los ambientes que predominan en el avance son la playa y los clubes nocturnos, pero también pudimos observar tiendas, casas y supermercados, en los que parece que podremos ingresar. En el segundo 36 hay una carretera que coincide con una parte del mapa que también se filtró hace poco. Es uno exponencialmente más grande que Los Santos, de GTA V, así que los rumores sobre su tamaño enorme parecen más reales cada vez.

Por supuesto, ésta es una muy buena noticia, porque no importa cuántas veces hayas recorrido la ciudad en GTA Vice City, habrá muchos lugares que serán totalmente nuevos, y descubrirlos será una de las actividades más atractivas en la nueva entrega. En el trailer se ven zonas rurales, unas llenas de rascacielos y edificios y otras muy interesantes, como una en donde podremos luchar en lodo. Sabemos que estás pensando lo mismo que nosotros: queremos descubrir en cuáles podemos interactuar y cuáles simplemente están de fondo.

Ahí podemos observar el Hotel Ocean View y al querido Cheetah

Pónganse para una selfie

Uno de los aspectos más llamativos del avance es que parece que las redes sociales jugarán un papel muy importante. En varias ocasiones, vemos videos en formato de reels de Instagram y de TikTok, y dudamos que le hayan puesto tanto enfoque en el trailer si eso nunca sucederá en el juego.

Esos videos muestran una fiesta en un yate, a una persona de control de animales sacando a un cocodrilo de una alberca, a una mujer perreando sobre un auto en movimiento, a 2 personas bailando, una persecución, a un hombre haciendo señas obscenas en la calle, a otro saliendo de su coche mientras lo maneja, la pelea en lodo y a una vecina muy enojada.

Aún nos queda la duda de si usaremos las redes sociales para buscar información sobre lo que pasa en la ciudad, los lugares a los que podremos ir o incluso sobre crímenes, pero parece que serán muy importantes. Tal vez también podremos hacer nuestras propias publicaciones para hacernos famosos o virales.

Ni Luis Miguel le saca tanto jugo a su yate

Easter Eggs

Uno de los sellos de la casa de Rockstar es colocar easter eggs en sus títulos. Algunos hacen referencia a sucesos de la vida real y otros, a eventos ocurridos en sus entregas, sin importar que se trate de franquicias diferentes. El trailer de GTA VI está lleno de ellos y nos dimos a la tarea de identificarlos (aunque quizá no sean todos).

En el inicio del avance, notamos un camión que dice Patriot Beer, que es una marca de cerveza que ha estado presente en Grand Theft Auto IV, Grand Theft Auto: Episodes From Liberty City, Grand Theft Auto: Chinatown Wars y Grand Theft Auto V. Al parecer, está de regreso en esta nueva entrega y ya se consolidó como una de las favoritas en este universo, aunque no es la única, pues también vimos otras como Pisswasser, Logger y Pindayho.

Poco después, se ve una avioneta que despliega una lona gigantesca con el mensaje “Why sixty nine when you can nine 1 nine?” Algunos dicen que es una referencia al E11even Miami, un club muy famoso en dicha ciudad, pero otros piensan que es la fecha de la salida del título, o sea, 19 de septiembre. Nine 1 Nine es la compañía que pagó por el anuncio, así que también podría ser publicidad para su negocio de acompañantes o una aplicación de citas.

Detalles muy bien escondidos

Creemos que la aparición del Cheetah y del Hotel Ocean View puede dar a entender que esta versión de Vice City tendrá locaciones, automóviles y posiblemente negocios que hemos visto tanto en la entrega de 2002 como en la franquicia.

En otra escena vemos a una mujer que posa para una foto y usa un bikini de la marca Sessanta Nove, que apareció por primera vez en Grand Theft Auto V. Al parecer, hará un regreso triunfal para convertirse en una habitual de la saga, y también confirma que a Rockstar le encanta hacer bromas sobre el 69. Otra compañía que regresa del juego anterior es GoPostal, que podemos ver en un anuncio en una tienda.

Como era de suponer, podremos visitar otras ciudades que están dentro del estado, y ya sabemos el nombre de éste. Se trata de Leonida, que sería una parodia de Florida; lo sabemos porque unas de las cuentas que suben videos a las redes sociales del juego se llama así y hace referencia a los memes de “Only in Florida” que habitualmente vemos en Internet.



Cabe mencionar que la mayoría de las situaciones que salen en los videos de las redes sociales del trailer son hechos totalmente reales que ocurrieron en Florida, lo que le da un toque muy gracioso e interesante. Confirma que hay cosas que sólo pasan en ese lugar tan extraño y maravilloso.

Only in Florida

En una escena, vemos que Lucia muestra unos billetes con la leyenda “The United States of Paranoia”. No sabemos si es un indicador de que el dinero es falso o que en este juego ese será el nuevo nombre del país dentro del universo de GTA. Otro dato interesante es que el número de serie de uno de los billetes es 04101998, o sea 10 de abril de 1998, día que se produjo el Acuerdo del Viernes Santo en Irlanda del Norte. No sabemos si fue intencional de todo el equipo o si un desarrollador irlandés quiso añadir ese detalle.

En otra parte del trailer, vemos al noticiero Weazel News, que ha aparecido desde GTA IV y es una parodia de Fox News. Ésta es otra prueba de que cada juego está relacionado y que suceden en el mismo universo.

El último easter egg que notamos es el de Uncle Jack’s en una de las puertas de una tienda. Lo que llamó nuestra atención es la silueta que aparece junto, que nos recordó muchísimo a Simon Pearson, uno de los personajes más memorables de Red Dead Redemption 2. Puede que sea una simple coincidencia, pero también puede ser un guiño al querido y añorado carnicero.

Yo te conozco...

¿Hay algún detalle que hayas notado en el primer trailer de Grand Theft Auto 6 que hayamos omitido? Háznoslo saber en los comentarios y dinos qué tan emocionado estás porque el juego se estrene en algún momento de 2025.

