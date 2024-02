La historia de Gundam, de la pantalla a tu guardarropa

Gundam es una franquicia legendaria de otro nivel. Hay muy pocas series que mantienen su relevancia durante más de 10 años, ¡ahora imagina que estamos hablando de una que tiene más de 40 años de historia!

Durante estas más de 4 décadas, Gundam nos ha emocionado con grandes narrativas de ciencia ficción. Nos ha dejado marca gracias a personajes entrañables y también indicó el camino para toda una rama del género mecha. No es exagerado decir que sin Mobile Suit Gundam, el mundo del anime, los videojuegos, la cultura y hasta la moda no serían lo mismo.

Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuál es su origen? Acompáñanos a conocer de dónde surgió Gundam y descubrir cómo se convirtió en una línea de ropa fantástica con piezas que no pueden faltar en tu guardarropa, ahora que viene de la mano de Levi’s®. Súbete a tu mecha, abróchate el cinturón y conoce los orígenes de Gundam.

El origen de Gundam

Si has escuchado hablar sobre Mobile Suit Gundam es muy probable que sepas que fue desarrollado por Hajime Yatate, quien también fue el creador de producciones como Cowboy Bebop, Sacred Seven e Infinite Ryvius. Debe ser un sujeto sumamente talentoso, ¿verdad? Pues más o menos... ¡Lo que pasa es que en realidad no es una sola persona! Se trata de un seudónimo con el que firma un grupo de empleados muy talentosos de los estudios Sunrise.

Entonces, Yatate no fue el único responsable de la creación de Gundam. El talentoso equipo fue dirigido por Yoshiyuki Tomino, quien para sus entonces 38 años ya había dejado escrito su nombre en el mundo del anime gracias a su trabajo en la dirección de proyectos como: Wandering Sun, Triton of the Sea, The Adventures of Pepero y Brave Raiden. Sobre esta base, el equipo creativo se puso a idear una nueva serie animada que resultó un éxito de magnitudes que seguramente nunca imaginaron.

Inspirado por la novela Starship Troopers y sus trajes mecanizados, Yoshiyuki Tomino decidió crear una nueva serie anime diferente. En lugar de estar dirigida únicamente a niños, la producción tendría un matiz oscuro que mostraría las horripilantes consecuencias de la guerra. Si bien, este concepto fue modificado en Mobile Suit Gundam y se exploró posteriormente en otros medios, fue la chispa que inició un fenómeno que marcó historia.

Ahora veamos de dónde surgió el nombre. En uno de los conceptos iniciales, se proponía el nombre Gunboy o Freedom Fighter Gunboy. Este último es importante, puesto que varios elementos de la serie estaban relacionados con la palabra Freedom (libertad, en español). Si bien algunas de esas características se fueron abandonando, el nombre permaneció en el corazón del equipo. Así pues, tomaron la palabra Gun (pistola en español) y las reunieron con el término “dom”, o sea, las últimas 3 letras de Freedom. Cuando se dieron cuenta de que el nombre Gundom sonaba un poco extraño, Tomino decidió cambiarlo a Gundam. La justificación era que los robots tenían una pistola (Gun) y que eran suficientemente poderosos para resistir ataques de un enemigo, de la misma manera en la que una presa (Dam, en inglés) detiene el agua.

Parecía que todo saldría bien, pero la serie no tuvo el éxito esperado y estuvo a punto de ser cancelada. Dicho esto, las figuras de la serie fueron una sensación en tiendas, lo que inyectó vida a la serie y la convirtió en una de las más populares en sus repeticiones. Con esto, se volvió una franquicia con más de 50 series y películas, así como novelas, libros, videojuegos y manga. Todo eso sin contar un montón de mercancía que va más allá de los modelos de plástico de Bandai.

Gundam como parte de tu guardarropa

Ahora que sabes que la mercancía de Gundam es una de las piezas clave para que la marca sea no sólo rentable en un sentido monetario, sino que sea realmente icónica y puedas verla en cualquier parte. Gundam ha roto tantas fronteras, que incluso llegó a tu guardarropa gracias a una épica colección de Levi’s® que estará disponible en levi.com.mx y en varias de sus tiendas en México.

Recientemente, Levi’s® anunció el lanzamiento de una nueva línea de ropa inspirada en Mobile Suit Gundam SEED, historia que debutó en 2002 y que ya es una de las más icónicas de la franquicia. Se trata de una colección de 10 prendas con diseños supercool basados en algunos de los elementos más impresionantes que nos dejó el anime dirigido por Mitsuo Fukuda.

La colección incluye chamarras, camisas, sudaderas, Accesorios, playeras y hasta jeans con referencias al legendario ZGMF-X10A FREEDOM que todo fan de Gundam necesita en su clóset. Otras piezas geniales son gorros, monederos e incluso prendas con referencias menos obvias a Mobile Suit Gundam SEED, y tienen un diseño inspirado en el futuro de la narrativa.

