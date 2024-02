Reseña: Razer Blackshark V2 Hyperspeed, un headset con mucha calidad, pero algunos sacrificios

Encontrar unos audífonos perfectos es complicado, en especial si eres alguien que disfruta diferentes tipos de entretenimiento. Unos audífonos que son perfectos para jugar tal vez no lo sean para escuchar música o ver películas, y eso te obliga a elegir según tus prioridades. Si lo más importante para ti es jugar, tenemos una opción que te da un audio fantástico sin quedar endeudado por los próximos 5 años.

Durante las últimas semanas he estado usando el headset Razer Blackshark V2 Hyperspeed como mis audífonos principales. Por el prestigio de la marca y el precio del dispositivo (en el momento de redactar esta nota cuestan $2,893 MXN en Amazon México) esperaba una buena experiencia en materia de gaming, así que decidí utilizarlos en mi día a día escuchando música, viendo películas y atendiendo juntas para descubrir si su potencial va más allá de ser otro headset de gaming.

Razer Blackshark V2 Hyperspeed Pros

Buen audio para jugar, escuchar música y ver películas

Cómodos y ligeros

La batería dura más de 80 horas

Tiene varias preconfiguraciones de ecualización

El micrófono cumple con lo que promete

Razer Blackshark V2 Hyperspeed Cons

Necesitas usar la app de Razer para hacer una ecualización personalizada

El micrófono no es retraible ni removible

Unos audífonos con mucha calidad a un precio atractivo

Excelentes para jugar y muy buenos para todo lo demás

Los audífonos Razer Blackshark V2 Hyperspeed están diseñados para que puedas utilizarlos para jugar, y por eso voy a responder la pregunta más importante ¿sirven para eso? Obviamente, sí. En resumen, podemos decir que son unos audífonos para gaming que vas a disfrutar porque son compatibles con varios dispositivos y tienen la calidad de audio que esperas recibir por su precio.

Siendo más específico, el headset Razer Blackshark V2 Hyperspeed destaca porque su audio prioriza las frecuencias agudas y medias, y deja en segundo plano los bajos. El resultado es un audio claro que funciona para gaming, pero que puede quedar a deber en música o a quienes buscan sentir el impacto de las frecuencias bajas en su cráneo, si no se personalizan. A lo que me refiero es a que hay varios perfiles de ecualización que solucionan estos problemas, además de que puedes crear tu propio perfil de ecualización con la app Synapse de Razer.

El Razer Blackshark V2 Hyperspeed llega como un headset que te servirá muy bien para jugar, pues la mayoría de los sonidos de los videojuegos se representan de manera clara, sin saturación que haga molesta o hueca la experiencia. Si bien tienen espacio de mejora en cuestión de espacio sonoro, es suficientemente bueno para disfrutar un FPS multijugador como VALORANT o Call of Duty y que tengas una idea clara de dónde están tus rivales.

Un punto importante a considerar es que los Razer Blackshark V2 Hyperspeed funcionan de forma inalámbrica y alámbrica, pero la segunda sólo es compatible con algunos dispositivos. Puedes conectarlos a tu PC por medio de su dongle, por Bluetooth o por el cable USB-A a USB-C que viene incluido y que también usarás para cargarlo. El dongle es la mejor forma para aprovecharlos al máximo, pero el modo Bluetooth es suficientemente bueno. Así pues, no esperes tener latencia perceptible que te afecte en una partida.

En un headset de gaming también es muy importante la calidad del micrófono, y el del Razer Blackshark V2 Hyperspeed cumple. Su micrófono hace el trabajo necesario para que tus compañeros de equipo de juego o de trabajo escuchen tu voz claramente, y lo mismo ocurre en llamadas con tus amigos. Eso sí: no tienen cancelación activa de audio, así que captarán lo que esté sucediendo a tu alrededor. Por eso no está de más que lo combines con un software que se encargue de eso (como NVIDIA Broadcast o Krisp en Discord) y así tengas la mejor calidad y experiencia posibles. Hay que tener en cuenta que no es un micrófono con estándares profesionales, así que si quieres algo para crear contenido tal vez prefieras algo de mayor nivel, aunque para streams casuales son suficientes.

El microfono permitirá que te escuchen claramente

Especificaciones técnicas

Diafragmas ― Diafragmas de titanio Razer TriForce de 50 mm

Micrófono ― Micrófono de gran banda ancha plegable Razer™ HyperClear

Sonido envolvente ― THX Spatial Audio

Conexión inalámbrica ― Tecnología Razer HyperSpeed Wireless (2,4 GHz) + Bluetooth 5.2

Conexión alámbrica ― USB tipo A

Duración de batería ― Hasta 70 horas

Peso ― 280 gramos

Si para gaming son buenos, ¿cómo están para todo lo demás? Cumplen, en especial si aprovechas sus diferentes configuraciones de ecualización para encontrar la opción perfecta para lo que necesitas en ese momento. Es algo que resulta crucial, si te gustan estilos musicales particulares, y también puedes usar la preconfiguración de música para que el espectro auditivo esté balanceado y sientas los graves. Si aprovechas la ecualización, encontrarás que los Razer Blackshark V2 Hyperspeed son unos audífonos todoterreno, siempre y cuando te mantengas en un contexto hogareño.

Es aquí donde quiero expresar otra queja: la app Synapse. Sí, es fácil de usar y configurar; sin embargo, es un paso extra entre tú y el audio de tus sueños porque necesitas una cuenta Razer para poder utilizarla. Es un problema que comparten muchos periféricos actuales, y es una pesadilla.

Un diseño cómodo que puedes utilizar durante horas

Aunque los Razer Blackshark V2 Hyperspeed suenen bien, en realidad esto significaría muy poco si fallaran en comodidad. Razer decidió usar materiales de construcción que le permitieran recortar gastos y mantener un precio agresivo, y eso no resta comodidad y durabilidad para el Razer Blackshark V2 Hyperspeed.

Los Razer Blackshark V2 Hyperspeed son unos audífonos con diseño de piloto que destacan positivamente por ser ligeros, así que puedes usarlos durante horas sin sentir incomodidad o un peso innecesario en tu cabeza. Las almohadillas de cuero en los auriculares y la banda para la cabeza inevitablemente resultan más calurosas que las de tela, lo que quizá represente un problema en los meses más calurosos, cuando el calor y el sudor son inevitables con este tipo de materiales.

El diseño también presenta varios elementos que hacen que la experiencia de uso sea más cómoda. Por ejemplo, en el auricular izquierdo hay botones para control de volumen y silenciar el micrófono, lo que te permite estar lejos de tu móvil, PC o consola para modificar el nivel de volumen o silenciarlo. También tiene un botón para cambiar fácilmente el modo de ecualización (Juego, Cine, Música o Personalizado), lo triste es que está ubicado en un sitio donde es muy fácil presionarlo cuando te quitas los audífonos y entonces puedes cambiar la configuración sin querer. No es el fin del mundo, pero sí una pequeña incomodidad.

Otro detalle del diseño es que el micrófono no es removible ni retraible; sólo puedes levantarlo para hacerlo a un costado cuando no vas a utilizarlo, pero está lejos de ser una opción elegante. Es una decisión que seguramente tiene que ver con mantener bajo el costo de Razer Blackshark V2 Hyperspeed y, al final, agradezco que se destinaran recursos a usar materiales sólidos y ofrecer buena calidad de sonido.

Algo importante es que puedes usarlos durante horas no sólo porque son cómodos y ligeros: resulta que tienen una autonomía que me dejó con la boca abierta. Su sitio oficial promete hasta 70 horas de vida por carga, pero estoy seguro de que me dieron más que eso. Durante 3 semanas los utilicé de lunes a viernes por entre 6 y 10 horas diarias. Para mi sorpresa, fue mientras escribía esta reseña cuando tuve que cargarlos por primera vez. De este modo, puedes estar seguro de que serán muy pocas veces las que tengas que preocuparte por cargarlos.

Veredicto final sobre los Razer Blackshark V2 Hyperspeed

El headset Razer Blackshark V2 Hyperspeed es una opción sólida para los jugadores que están en búsqueda de unos audífonos inalámbricos para jugar y disfrutar otras formas de entretenimiento. Ya sea que quieras jugar con tus amigos, hacer llamadas en Discord o simplemente escuchar música y ver películas, estos audífonos te servirán y entregarán buena calidad de sonido . Además, son ligeros, tienen una batería que dura una inmensidad y son compatibles con cualquier dispositivo con Bluetooth. Ampliamente recomendados, en especial en su rango de precio.

Una buena opción para jugar

