El origen de la inesperada colaboración entre Apex Legends y Final Fantasy VII - Entrevista

Una de las noticias más inesperadas con las que terminó 2023 fue que Apex Legends, el popular Battle Royale, tendría una colaboración con Final Fantasy VII, el legendario JRPG de Square Enix. Esto por medio de un evento con skins que consistió a toda la comunidad de Apex Legends.

Eventos como éste son encantadores, pero no llegan de la nada. Detrás hay esfuerzo, dedicación y pasión que los hace posible. ¿Qué tuvo que pasar para que Electronic Arts y Square Enix trabajaran juntos para combinar estas franquicias? Platicamos con David Doung, director de administración de producto de Respawn Entertainment y con Yuma Watanabe, productor de colaboraciones de Final Fantasy VII para saber más al respecto.

LEVEL UP: Creo que ni siquiera el fanático más apasionado de Apex Legends podría haber imaginado una colaboración con Final Fantasy VII. ¿De dónde surge este proyecto? ¿Quién tomó la iniciativa para que sucediera?

Duong: Como muchos en Respawn somos gamers de toda la vida, somos enormes fans de Final Fantasy. Muchos de nosotros crecimos jugando FFVII una y otra vez en nuestros PlayStation y son personajes con los que estamos íntimamente familiarizados desde la perspectiva de los fanáticos.

Al buscar integraciones y asociaciones potenciales, queríamos trabajar con personas que compartieran los mismos valores que nosotros con respecto a nuestros personajes y la narración de historias. Square Enix es una de esas compañías que tiene valores similares y realmente pensamos que podríamos dar vida a su marca de nuevas y divertidas maneras para que ambas audiencias la experimenten.

La industria de los videojuegos es pequeña y muchos de nosotros nos conocemos. Así que lo que comenzó como una conversación divertida de "¿no sería genial si hiciéramos algo juntos?" evolucionó lentamente desde ambos equipos, convirtiéndose en una propuesta oficial que luego llevamos a nuestros respectivos equipos para obtener más opiniones. La idea realmente surgió mutuamente de nuestros equipos, considerando cuánto éramos fanáticos de los juegos del otro.

Cuando comenzamos a hablar de esto juntos, tenía mucho sentido dado cuánto podíamos combinar ciertos aspectos de nuestros juegos para ofrecer una nueva experiencia para la próxima generación tanto de jugadores de Apex como de Final Fantasy. ¡Estamos emocionados de que los jugadores se sumerjan y experimenten todo en lo que hemos estado trabajando durante el último año!

Yuma: Todo comenzó cuando el equipo de Apex se acercó a nosotros. Cuando escuché por primera vez la idea, pensé: "¿Apex realmente se acerca a nosotros? ¿Apex, el juego con muchos fanáticos apasionados entre el equipo de desarrollo de FINAL FANTASY VII REBIRTH?!" No pude ocultar mi sorpresa.

Me sorprendió de una buena manera, pero por supuesto, también estaba un poco ansioso por la colaboración. Tanto Apex como FINAL FANTASY VII tienen muchos fanáticos, y me preguntaba si los fanáticos correspondientes disfrutarían de la colaboración resultante y qué tipo de colaboración sería la mejor para llevar a cabo con Apex, que es de un género y demografía de jugadores diferentes.

Sin embargo, estas preocupaciones se disiparon rápidamente una vez que hablamos con el equipo de Apex. Pude sentir el entusiasmo del equipo de Apex por la colaboración y su respeto por FINAL FANTASY VII y sus fanáticos, y estaba convencido de que si trabajábamos juntos, podríamos crear algo grandioso, así que decidimos unir fuerzas.

Es una colaboración única, ¡pero esperamos que disfruten de la experiencia única que solo se puede lograr a través de esta combinación!

LEVEL UP: Final Fantasy VII no es ajeno a los Battle Royales. Recientemente, hubo FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER, un título que cerró sus servidores. ¿Fue de alguna manera ese Battle Royale una inspiración para la colaboración? ¿Hay algún elemento específico de este juego que buscaron capturar?

Duong: Estábamos al tanto del juego, pero no puedo decir que fue la inspiración detrás de por qué queríamos hacer esto. Las conversaciones sobre la colaboración comenzaron entre amigos de la industria que trabajaban en cada compañía y eran fanáticos de estas franquicias. Se convirtió en algo que sonaba divertido para nuestros jugadores y decidimos perseguirlo más para ver si podíamos hacerlo realidad.

Yuma: No creo que haya ninguna inspiración particular que hayamos tomado de FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER. Estuvimos supervisando esta colaboración con la intención de aprovechar las ideas del equipo de Apex para este proyecto, por lo que SQUARE ENIX no solicitó incluir elementos específicos de FIRST SOLDIER.

LEVELUP: Ahora que han trabajado en esta colaboración, ¿creen que hay similitudes entre Apex Legends y Final Fantasy VII que los fanáticos pueden haber pasado por alto?

Duong: Fue divertido ver las reacciones de los jugadores en el sentido de que nadie esperaba este cruce cuando lo anunciamos por primera vez con Square Enix. Creo que las razones por las que esta colaboración tenía sentido fueron debido a las similitudes entre nuestros juegos a pesar de estar en 2 géneros de juegos totalmente diferentes.

Ambos juegos son los mejores en sus respectivos géneros y tenemos una gran cantidad de personajes y mitología distintos que nuestros jugadores aprecian. Con esta colaboración, solo esperamos poder ofrecer eso de una manera interesante para ambas bases de fanáticos.

LEVEL UP: ¿Cómo fue el proceso de creación de las skins? ¿Qué consideraron al decidir que un personaje de FFVII se emparejaba bien con uno de Apex Legends (como Crypto y Cloud o Horizon y Aerith Gainsborough)?

Duong: Si pudiera resumirlo, lo que intentamos hacer es celebrar Final Fantasy y crear una línea de cosméticos inspirada en sus personajes y temas de la franquicia. Para las skins de los personajes, esto significaba que buscábamos menos "integrar" sus personajes 1:1 en nuestro juego y nos enfocábamos más en crear contenido que rindiera homenaje e "inspirado en" los personajes y sus looks icónicos. Tratamos de encontrar personajes que fueran una buena combinación de personalidad entre Apex y Final Fantasy, y luego el equipo pensó: "si esta leyenda de Apex fuera este personaje de Final Fantasy, ¿cómo se verían y cómo llevaríamos a la vida esos aspectos reconocibles?" Queríamos que nuestros jugadores miraran instantáneamente las skins y dijeran "tiene sentido por qué decidieron que 'X' debería rendir homenaje a 'Y' como parte del evento".

Es realmente difícil para mí elegir un favorito porque todos son MUY BUENOS y el equipo hizo un trabajo increíble al darles vida a todos. Si me obligaran a elegir uno, tendría que ser Valkyrie como Yuffie / Wutai Ninja para las skins de las leyendas, y mi skin de arma favorita sería el Havoc con temática de Ifrit.

Yuma: Pensamos que sería mejor que el equipo de Apex creara lo que quisiera crear, en lugar de queSquare Enix dictara la selección de qué tipo de skins deberían crearse para qué personajes. En general, el lado de Square Enix se comprometió a supervisar las skins ellos mismos.

Como dato adicional, en las primeras etapas de planificación, hubo propuestas para skins basadas no en personajes como Cloud, Tifa y Aerith, sino en títulos de trabajo como Shinra Troop, Turks y SOLDIER.

Personalmente, me gusta la skin de Barret para Newcastle. Para la skin de arma, diría que la Wingman con temática de Tifa. ¡El "YEAH!" en el agarre es un buen toque!

LEVEL UP: ¿Cuál fue el mayor desafío de esta colaboración?

Yuma: Las visiones del mundo y configuraciones de ambos juegos están firmemente establecidas, por lo que fusionarlas fue uno de los aspectos más difíciles de la colaboración.

Dicho esto, la colaboración en esta ocasión se trataba de "implementar elementos temáticos de FINAL FANTASY VII REBIRTH en el mundo de Apex", y pensamos que mantener la jugabilidad de Apex era lo más importante.

Por ejemplo, en comparación con la Buster Sword de FINAL FANTASY VII, las recién implementadas "Buster Sword R2R5" y "Buster Sword R5" tienen una hoja más corta. Si el tamaño de la Buster Sword de FINAL FANTASY VII se implementara tal cual, la hoja dificultaría ver la figura del personaje, y el alcance de la espada sería demasiado largo cuando el personaje la balancea, lo cual no es ideal para un juego de disparos en primera persona.

Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a esos problemas, adoptamos un enfoque que se centra en la jugabilidad de Apex.

Y a ti, ¿qué te pareció esta colaboración? ¿Crees que Respawn Entertianment y Square Enix deberían colaborar en más ocasiones? Cuéntanos en los comentarios.

Apex Legends está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC y móviles. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

