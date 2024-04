Los mejores libros sobre videojuegos que deben estar en tu biblioteca

Los libros son el medio ideal para conocer con más profundidad los videojuegos, ese entretenimiento que tanto amamos y nos apasiona. Una buena biblioteca nos permite saber cómo se creó nuestro juego favorito, cómo nacieron esos personajes que marcaron nuestra infancia y cómo se formaron los creativos que tanto admiramos.

Son una ventana que nos ofrece un vistazo a la industria, su evolución y sus problemas. Y por qué no, también son una alternativa para dar el paso y convertirnos en desarrolladores. Esta semana se celebró el Día Internacional del Libro, así que decidimos compartirte una lista con publicaciones sobre videojuegos que deben estar en tu librero.

NOTA: LEVEL UP forma parte del programa de afiliados de Amazon México y recibe una comisión en compras realizadas por medio de los enlaces utilizados en esta publicación. Ninguno de los productos mencionados en la publicación fueron establecidos por las marcas o la tienda y no hay contenido patrocinado por las mismas.

Console Wars: SEGA, Nintendo, and the Battle that Defined a Generation

Empezamos la lista con un clásico: Console Wars: SEGA, Nintendo, and the Battle That Defined a Generation, de Blake J. Harris. En sus 576 páginas, el libro nos cuenta la historia de la llamada guerra de consolas entre 2 gigantes de la industria que todo el mundo conoce.

Narra la apasionante historia de cómo Tom Kalinske dejó Mattel y, poco después, se unió a la división americana de SEGA por una invitación de Hayao Nakayama. Es una publicación fundamental para entender la actualidad de ambas compañías y cómo se configuró la industria que todos conocemos.

Habla sobre la competencia feroz, la grandeza que Nintendo ya tenía desde la década de los 90, el difícil camino que SEGA tuvo que recorrer para expandirse y, por supuesto, sus grandes tropiezos que la sacaron del mercado de consolas. Es una lectura entretenida e informativa que, sin duda, vale la pena.

Disponible en Amazon México

Blood, Sweat, and Pixels: The Triumphant, Turbulent Stories Behind How Video Games Are Made

Los videojuegos son un medio increíble que nos da miles de horas de diversión y momentos inolvidables con nuestros seres queridos. Sin embargo, crearlos requiere sacrificios enormes por parte de los desarrolladores, quienes constantemente se someten a jornadas extenuantes de trabajo, tiempos de espera irreales, mucho estrés y malas condiciones laborales.

Jason Schreier, uno de los periodistas más prestigiosos del sector, hizo una radiografía de la industria para dar cuenta de ello en Blood, Sweat, and Pixels. Schreier se da un chapuzón en la historia del desarrollo de Uncharted 4, The Witcher: Wild Hunt, Pillars of Eternity, Destiny, Diablo III, Stardew Valley y más juegos para mostrar lo complicado, volátil y apasionante que es el proceso de creación de un videojuego.

El libro deja claro que no importa si eres una compañía enorme o un desarrollador independiente que trabaja en solitario, en el camino dejarás sangre y sudor para tratar de conseguir el éxito y un lugar en la industria.

Disponible en Amazon México

Press Reset: Ruin and Recovery in the Video Game Industry

Press Reset: Ruin and Recovery in the Video Game Industry es otro acercamiento interesante de Jason Schreier a la industria. Mediante una serie de entrevistas, vuelve a cuestionarse cuál es el verdadero costo humano de los videojuegos y por qué una industria tan masiva no puede ofrecer mejores condiciones laborales a sus creativos.

El libro se enfoca en la historia del desarrollo de BioShock Infinite, Epic Mickey, Dead Space y demás reconocidos juegos para hablar sobre las oleadas de despidos, cierres de estudios y de lo complicado que es mantenerse en el negocio a largo y corto plazo.

Es una lectura llena de historias atractivas que, como jugadores, nos acerca a los videojuegos desde una perspectiva diferente. Se trata de un libro por igual informativo, entretenido y, por supuesto, crudo.

Disponible en Amazon México

Play Nice: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment

Para completar la trilogía de libros de Jason Schreier tenemos Play Nice: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment. Como su nombre lo indica, el autor se sumerge en la apasionante historia de Blizzard, uno de los estudios más reconocidos de todos los tiempos gracias a sagas como Warcraft, StarCraft, Diablo, Overwatch y más.

El libro es un vertiginoso viaje por los apasionantes inicios de la compañía en 1994, su acelerado crecimiento y su largo camino a la consolidación hasta convertirse en uno de los estudios más prestigiosos, queridos y reconocidos de toda la industria.

Por supuesto, también se habla de su lado oscuro, así que se profundiza en los múltiples tropiezos, polémicas y escándalos que protagonizó como parte de Activision y bajo el mando de Bobby Kotick. Schreier no decepciona y ofrece una publicación obligada para cualquier fan interesado en el estudio y su futuro.

Disponible en Amazon México

El gen de la creatividad: Lo que inspiró a Kojima para crear Metal Gear y Death Stranding

La industria está llena de desarrolladores talentosos que desbordan creatividad en cada uno de sus juegos, pero muy pocos lo hacen como Hideo Kojima. El creativo japonés se ha convertido en un creativo consagrado de los videojuegos por sus ideas atrevidas, inusuales y, en ocasiones, desconcertantes.

El gen de la creatividad ofrece un acercamiento humano y muy personal al jefe de Kojima Productions, y nos habla del proceso creativo que lo llevó a desarrollar obras maestras como Metal Gear y Death Stranding.

Mediante su pasión por el cine, la música y la literatura, Kojima nos permite echar un vistazo a su interesante vida, a su formación multifacética y a su sed insaciable por crear. Sin duda, un libro indispensable para los amantes de los videojuegos y cualquier medio creativo.

Disponible en Amazon México

Ask Iwata

Satoru Iwata tiene un lugar muy especial en la historia de Nintendo y en el corazón de los jugadores. El expresidente de la compañía es recordado con cariño cada año desde su repentino fallecimiento en 2014, pues dejó una huella imborrable y un gran legado.

Ask Iwata es un merecido tributo al trabajo y al conocimiento del directivo, quien siempre se caracterizó por su atinado enfoque para los negocios, su habilidad para resolver problemas y por ser uno de los representantes más carismáticos de la compañía de Mario y más icónicos personajes.

La obra recopila algunas de sus invaluables enseñanzas que llevaron a Nintendo a la cima por años y que la ayudaron a lidiar con una de sus más grandes crisis durante la época de Wii U y su fracaso. Un gran libro sobre un gran hombre al que los jugadores debemos mucho.

Disponible en Amazon México

Disrupting the Game: From the Bronx to the Top of Nintendo

Satoru Iwata hizo mancuerna con un directivo que supo afrontar una de las épocas más oscuras de Nintendo y sacar todo adelante. Por supuesto, nos referimos a Reggie Fils-Aimé, expresidente de Nintendo of America, quien se convirtió en todo un ícono de la industria a escala mundial.

Disrupting the Game: From the Bronx to the Top of Nintendo nos cuenta la historia del empresario, quien tuvo que salir de Haití cuando era niño para iniciar una nueva vida con su familia en Estados Unidos. El propio Fils-Aimé narra cómo superó muchos retos y entró en una industria en crisis para llevar el nombre de Nintendo a un nuevo nivel.

La autobiografía nos permite conocer otro lado muy encantador de ese Fils-Aimé sumamente carismático que vimos en decenas de eventos. Muchos lo consideran también un excelente libro sobre negocios y toma de decisiones.

Disponible en Amazon México

DOOM Guy: Life in First Person

Hay un nombre que siempre debe ser mencionado cuando se habla de desarrolladores legendarios: John Romero, cocreador de DOOM, Quake y Wolfenstein 3D. De la misma forma, hay un libro que todo fan del desarrollador debe leer: DOOM Guy: Life in First Person.

En su autobiografía, Romero por fin nos revela detalles de su vida y todo lo que tuvo que padecer para convertirse en uno de los padres de los shooters. Profundiza en su pasión por las computadoras y la programación, sus éxitos y fracasos, su relación con John Carmack, la importancia de id Software y mucho más.

El libro recopila vivencias e historias apasionantes de una extensa carrera de más de 40 años, por lo que se convierte en una montaña rusa que vale la pena visitar más de una vez. DOOM Guy: Life in First Person simplemente es imprescindible para los fans del creativo y sus obras maestras.

Disponible en Amazon México

Masters of DOOM: How Two Guys Created an Empire and Transformed Pop Culture

Si para ti no hay nada mejor que id Software y sus juegos, entonces Masters of DOOM: How Two Guys Created an Empire and Transformed Pop Culture es el libro ideal. David Kushner hizo una investigación de más de 5 años para contarnos los pormenores de la relación entre 2 genios de la industria: John Carmack y John Romero.

La publicación ahonda en la relación llena de contrastes entre dichos creativos que, pese a sus diferencias, lograron crear algunas de las franquicias más icónicas de la industria y tener impacto en la cultura popular a través de los videojuegos y la tecnología.

Ofrece datos muy fascinantes sobre el desarrollo de importantes clásicos a la vez que profundiza en los desafíos empresariales y conflictos entre Carmack y Romero que, pese a todo, impulsaron a id Software hacia el éxito.

Disponible en Amazon México

The Game Console 2.0: A Photographic History from Atari to Xbox

El hardware es parte fundamental de la historia de los videojuegos, por lo que The Game Console 2.0: A Photographic History from Atari to Xbox es una gran alternativa para hacer un repaso histórico por todas esas consolas que nos dieron buenos momentos.

El fotógrafo Evan Amos nos deleita con imágenes que nos muestran el exterior y las entrañas de más de 100 consolas de Nintendo, PlayStation, Xbox, SEGA, Atari y otras compañías que han apostado por este negocio. Asimismo, muestra algunos de sus accesorios y cuenta un poco de su historia para poner todo en contexto.

El resultado es un libro fascinante que resume muy bien la evolución del hardware a lo largo de 9 generaciones, todo sin profundizar en cuestiones técnicas. Seguramente te sorprenderás con la gran cantidad de consolas de las que habla esta publicación y que no conoces.

Disponible en Amazon México

A Handheld History

Hay otro libro muy llamativo para los amantes del hardware que están interesados, sobre todo, en los dispositivos portátiles. A Handheld History es una publicación de la editorial Lost In Cult que sorprende por el completo recorrido que hace por la historia de las consolas para llevar.

Sus 270 páginas son un tour que inicia con el legado de Gunpei Yokoi y la creación del Game & Watch. Posteriormente, ofrece un recorrido por fabulosos sistemas como el Game Boy y sus múltiples variantes, PSP, PS Vita, Atari Lynx, Game Gear, Nintendo Switch y muchos más.

No sólo reúne las historias de éxito, también habla de los grandes fracasos en el sector de las portátiles. Además, dedica algunas de sus páginas a los mejores juegos que hemos podido disfrutar en dichas consolas.

Disponible en Amazon México

Art of Atari

El ascenso y la caída de Atari dejaron a su paso muchísimo material visual que ahora forma parte del imaginario colectivo. El escritor Tim Lapetino se dio a la tarea de contarnos la historia de la compañía y recopilar el increíble arte de sus juegos en Art of Atari.

El libro es un recorrido lleno de nostalgia por ilustraciones y arte que Atari usó en anuncios, catálogos, portadas y demás material para promocionar sus títulos y consolas durante 40 años. La investigación que tiene detrás lo convierte en una de las obras definitivas sobre la compañía y todo su legado.

Por tal motivo, es una obra esencial para los amantes de lo retro y, a la vez, es una excelente publicación para que los jugadores más jóvenes se acerquen y conozcan una parte de los inicios de la industria.

Disponible en Amazon México

Once Upon Atari: How I made history by killing an industry

Atari es una de las compañías pioneras y más influyentes en la historia de los videojuegos. Su ascenso marcó el camino para que la industria llegara a un nuevo nivel, mientras que su caída dio el paso a una nueva era que revolucionó el medio para siempre.

Debido a esto, su historia es una de las más apasionantes. Howard Scott Warshawh, exdiseñador de la mítica empresa, cuenta la historia de éxito y fracaso de Atari desde una perspectiva más personal en Once Upon Atari: How I made history by killing an industry.

Narra los problemas que la compañía enfrentó como abanderada de la industria, sus más destacados aciertos y, por supuesto, habla sobre el papel que tuvo en la crisis de 1983, año en que la industria estuvo cerca de colapsar y que fue un punto de no retorno para Atari.

Disponible en Amazon México

The Comic Book Story of Video Games: The Incredible History of the Electronic Gaming Revolution

Si tienes mucho interés en la historia de los videojuegos, pero los libros con enormes párrafos no son lo tuyo, entonces The Comic Book Story of Video Games: The Incredible History of the Electronic Gaming Revolution puede ser la alternativa que has estado buscando.

El escritor Jonathan Hennessey y el ilustrador Jack McGowan decidieron hacer una colorida novela gráfica sobre el origen y la evolución de los videojuegos. Para ello, se remontan a los avances tecnológicos de la Segunda Guerra Mundial y los primeros arcades y llegan hasta los títulos más populares para móviles.

La obra se lee como si fuera un cómic, así que se disfruta de principio a fin. No sólo está dirigida a los apasionados del medio, pues también es muy accesible para quienes desean conocer por primera vez los videojuegos.

Disponible en Amazon México

Video Game of the Year: A Year-By-Year Guide to the Best, Boldest, and Most Bizarre Games from Every Year Since 1977

¿Te imaginas un libro donde se hable de los mejores videojuegos de cada año de las últimas 4 décadas? Pues ya existe y se llama Video Game of the Year: A Year-By-Year Guide to the Best, Boldest, and Most Bizarre Games from Every Year Since 1977.

El escritor Jordan Minor decidió aprovechar el fenómeno del GOTY para remontarse hasta 1977 e ir hasta 2022 para elegir el título más destacado de cada año. Para ello, hizo una investigación y múltiples entrevistas, que le sirvieron para ver la recepción y el impacto social que tuvieron dichos juegos en su debut original.

Pong, The Legend of Zelda, Final Fantasy VII, Rock Band, Fortnite y Animal Crossing: New Horizons son algunos de los títulos que desfilan en esta publicación, donde diversos expertos de la industria ponen su granito de arena para conformar esta atractiva y completa antología.

Disponible en Amazon México

Enciclopedia Super Mario Bros 30.° Aniversario

Sin duda, Super Mario Bros. es una de las franquicias más importantes e influyentes de la historia. Nintendo aprovechó las celebraciones por sus 30 años para lanzar una fascinante enciclopedia de 256 páginas llenas de material que todo fan de la saga amará.

Enciclopedia Super Mario Bros 30.° Aniversario ofrece material gráfico e información que cubren 3 décadas de historia del icónico fontanero y demás personajes, que conquistaron a los jugadores desde la época del NES.

Incluye una entrevista con Takashi Tezuka, reconocido productor de Nintendo, e información detallada de 17 excelentes juegos de la franquicia, desde Super Mario Bros. a Super Mario 3D World. Un material que debe estar sí o sí en los libreros de los fans de Nintendo.

Disponible en Amazon México

The World of Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 es una experiencia que difícilmente se olvida. CD Projekt RED adaptó de forma magistral el universo de la franquicia de Mike Pondsmith en Night City, un lugar palpitante y uno de los mundos más increíbles que ofrecen los videojuegos.

The World of Cyberpunk 2077 nos permite conocer con mayor profundidad cada detalle del popular y polémico RPG. Dark Horse y CD Projekt RED ofrecen una publicación llena de increíble arte e información esencial para comprender lo complejo que fue dicha producción.

Desde los impresionantes diseños de personajes y escenarios hasta los intrincados detalles de la trama y la cultura cyberpunk, este libro es un tesoro para los fans tanto de la franquicia como de la ciencia ficción en general.

Disponible en Amazon México

The Art of Diablo

Desde sus inicios, Diablo fue un deleite a nivel visual gracias al excelente trabajo de los artistas de Blizzard. Como su nombre lo indica, The Art of Diablo ofrece una mirada al proceso creativo detrás del arte de la icónica franquicia.

El libro reúne impresionantes imágenes que han nutrido el imaginario de todos los jugadores que han visitado Santuario al menos una vez. Abarca más de 25 años de historia, pues recopila arte que se remonta a los inicios de la saga hasta Diablo IV.

Cada página es un tributo al talento y la visión artística que ha dado vida a ese mundo de fantasía oscura con millones de fans. The Art of Diablo es un libro que debe estar en la colección de los amantes de Blizzard.

Disponible en Amazon México

The Art of Ghost of Tsushima

Sucker Punch sorprendió a todos con Ghost of Tsushima, un título que destaca por igual debido a sus mecánicas, su mundo y su cautivadora ambientación. El estudio logró conquistar a los jugadores gracias a su visión acertada y cuidadosamente elaborada del Japón feudal, la cual se reflejó de manera magistral en su increíble arte.

Tanto el estudio como Dark Horse decidieron recopilar dicho material en una publicación que fue bien recibida por su formato y presentación impecables. El libro ofrece un apasionante viaje a través de las Islas de Tsushima y sus hermosos paisajes que, sin duda, fascinará a los fans del juego y a los amantes de la cultura japonesa.

La publicación es una oportunidad de una nueva forma en la rica atmósfera de Ghost of Tsushima. Cada una de sus páginas refleja el cuidado y la dedicación de Sucker Punch para capturar la esencia y la belleza del épico viaje samurái de Jin Sakai, el protagonista de la saga.

Disponible en Amazon México

El arte de Death Stranding

Hideo Kojima y Yoji Shinkawa nos han deleitado por décadas con sus creaciones. Death Stranding no es una excepción, pues el título cautiva con su singular estética, el diseño de sus personajes y su desolado mundo, que transmite una atmósfera muy particular.

El arte de Death Stranding recopila material conceptual de calidad invaluable que todo fan del título sabrá valorar. Cuenta con cientos de ilustraciones de los protagonistas, las locaciones más emblemáticas del juego, enemigos, vehículos, armas y mucho más.

La aventura de Sam Porter Bridges no dejó indiferente a ningún jugador, así que este libro es una excelente oportunidad para profundizar más en la filosofía de diseño y desarrollo del más reciente juego de Kojima.

Disponible en Amazon México

Gears of War: Retrospective

Gears of War ha marcado a generaciones completas de jugadores con sus mecánicas, sus personajes, su intensa acción y, por supuesto, con su brutal imaginario. Gears of War: Retrospective hace un completo recorrido desde los inicios de la saga hasta Gears 5 para deleitar a los fans con su mejor arte.

El editor Arthur Gies se dio a la tarea de recopilar declaraciones de desarrolladores, diseñadores, artistas y demás creativos para complementar la publicación. Está repleta de atractivo material que fascinará a todos los seguidores de Marcus Fenix y compañía.

Incluye desde los diseños de los personajes más relevantes de la saga, sus criaturas, vistazos a las cinemáticas hasta una completa recopilación de arte conceptual sobre la creación de este popular universo. Sin duda, un libro para todo fan de Gears of War y Xbox.

Disponible en Amazon México

Novelas de Five Nights at Freddy's

Five Nights at Freddy's es una franquicia multimedia desde hace años. Si bien su expansión al cine es muy reciente, su presencia en el terreno de la literatura está más que consolidado gracias a las diversas novelas que ha publicado Scott Cawthon, creador de la franquicia de terror.

Five Nights at Freddy's: Los Ojos de Plata, Five Nights at Freddy's: Los otros animatrónicos y Five Nights at Freddy's: El Cuarto Armario son 3 de las más importantes publicaciones que el desarrollador lanzó en conjunto con la escritora Kira Breed-Wrisley.

Todas ellas profundizan, mucho mejor que los juegos, en el lore de la franquicia, en los aterradores hechos que ocurrieron en Freddy Fazbear's Pizza y en la historia de los espeluznantes animatrónicos.

Disponible en Amazon México

Novelas de Death Stranding

Si el universo de Death Stranding te capturó y ya le diste varias vueltas el juego, probablemente el siguiente paso para ti sea leer su adaptación a novela. Hideo Kojima y el escritor Hitori Nojima publicaron 2 tomos que retoman el argumento principal del juego y lo exploran narrativamente de una forma más profunda.

Estas novelas ofrecen una oportunidad única para sumergirse en la compleja trama y en los interesantes personajes del juego. A través de la prosa de Nojima y la visión de Kojima, es posible experimentar la historia de una manera completamente nueva y disfrutar desde otra perspectiva todo lo que ofrece su universo.

Es una publicación especialmente dirigida a los fanáticos que buscan una experiencia aún más inmersiva y reflexiva. Asimismo, es para quienes no están familiarizados con los videojuegos, pero quieren conocer el trabajo de Kojima.

Disponible en Amazon México

Philosophy Through Video Games

Los videojuegos no son simplemente entretenimiento. Son también productos culturales que, como tales, pueden ser analizados desde diferentes perspectivas. Philosophy Through Video Games es un atractivo acercamiento a ellos por medio de la filosofía.

El libro recopila una serie de ensayos de diversos filósofos que —desde la ética y la estética— hablan de las implicaciones morales, la identidad, el arte interactivo y la inteligencia artificial de los videojuegos.

Los autores consideran que los videojuegos son un medio más de reflexión sobre lo que nos rodea, así que hacen interesantes acercamientos a World of Warcraft, Baldur's Gate, DOOM, Grand Theft Auto, Civilization, Mortal Kombat y muchos títulos que merecen ser analizados desde esta perspectiva.

Disponible en Amazon México

Bosquejo de una metafísica del videojuego

Otro genial acercamiento académico al medio es Bosquejo de una metafísica del videojuego. El filósofo Joaquín Antonio Siabra reflexiona para responder una pregunta importante: ¿cómo es posible la experiencia del videojuego entendido como mundo virtual?

El autor parte de la lógica, la estética, la política y la teoría de los mundos posibles para analizar cómo se genera la experiencia del jugador, el mundo virtual y los mecanismos de poder de los videojuegos. El resultado es un texto que desborda ideas que, sin duda, interesarán a muchos jugadores.

Se trata de una lectura especializada que acerca al lector a las ideas de destacados filósofos y, a la vez, le presenta una perspectiva muy diferente de los videojuegos más allá del simple entretenimiento.

Disponible en Amazon México

¿Por qué los videojuegos pueden mejorar tu vida y cambiar el mundo?

A pesar de su enorme popularidad, los videojuegos aún son blanco de estigma en la sociedad. En ocasiones, son vistos como una simple vía de escape a la realidad o como una peligrosa puerta a comportamientos antisociales, a la adicción y a otros padecimientos.

En ¿Por qué los videojuegos pueden mejorar tu vida y cambiar el mundo?, la escritora y diseñadora Jane McGonigal busca frenar dicha perspectiva y mostrar lo benéfico que es disfrutar videojuegos. Resalta el poder que tienen para hacer a las personas más creativas, enfocadas y sociales.

Muestra al jugador como una persona dispuesta a afrontar retos, estrechar lazos, buscar soluciones y a nunca rendirse con tal de superar una barrera. Es una lectura muy interesante que propone acabar con los prejuicios que rodean a esta genial forma de entretenimiento.

Disponible en Amazon México

How to Make a Video Game All By Yourself: 10 steps, just you and a computer

Hacer videojuegos es una tarea muy complicada y es fácil que el joven aspirante a desarrollador se abrume y renuncie a su sueño. Matt Hackett, creativo independiente, lo sabe muy bien, por lo que escribió How to Make a Video Game All By Yourself: 10 steps, just you and a computer para motivar a todos los interesados en crear juegos.

Hackett apuesta por una guía motivacional más que por un libro lleno de conocimiento técnico. Los interesados en el desarrollo encontrarán una serie de consejos para iniciar proyectos, elegir las herramientas adecuadas y crear algo único que llame la atención de los jugadores.

Es ideal para las personas que ya tienen las herramientas básicas y están a punto de iniciar su primer proyecto. También es ideal para aquellas que han perdido el ánimo en el camino y necesitan un empujón para continuar.

Disponible en Amazon México

Code Gamers Development: Essentials: A 9-Week Beginner's Guide to Start Your Game-Development Career

Si quieres ser un desarrollador de videojuegos, pero no tienes ni la más remota idea de cómo empezar, entonces Code Gamers Development: Essentials: A 9-Week Beginner's Guide to Start Your Game-Development Career es una gran alternativa para ti.

El creativo A.E Colonna decidió reunir en su libro los conceptos básicos de la creación de videojuegos. Comparte su conocimiento sobre diversos lenguajes de programación, motores de desarrollo y demás herramientas esenciales para iniciar, con un enfoque especial en Unity y C#.

Además, hace un acercamiento a todo lo relacionado con la planeación de mecánicas, escenarios, interfaz y demás elementos fundamentales para un videojuego. Es una muy buena publicación para los principiantes que necesitan una completa guía que los oriente en sus primeros pasos.

Disponible en Amazon México

¿Qué te pareció esta selección de libros? ¿Cuáles llamaron más tu atención? ¿Cuáles planeas añadir a tu colección? Compártenos tu opinión en los comentarios.

