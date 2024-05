Ed Boon reflexiona sobre Mortal Kombat 1: desafíos, innovaciones y el futuro de la icónica franquicia

En el marco de CCXP México, platicamos con el líder creativo de NetherRealm Studios y la figura más prominente detrás del desarrollo de Mortal Kombat; nos referimos a Ed Boon. Durante la charla, Boon reconoció los múltiples problemas del juego, abordó preocupaciones sobre microtransacciones y reflexionó sobre la longevidad de Mortal Kombat en un mercado saturado de nuevos títulos que explotan en popularidad de manera súbita.



Como recuerdas, Mortal Kombat 1 debutó con una buena aceptación crítica, sin embargo, una vez que llegó a las manos de los jugadores, surgieron numerosos reportes problemáticos relacionados con la conectividad del título y otros males. Al respecto, el creativo comentó que su equipo está consciente de los inconvenientes y que trabajan para superar esa etapa y fortalecer el título: “Cuando lanzamos el juego tuvo algunos problemas con las características en línea y otros aspectos. Hemos estado abordando esos problemas de manera constante y estamos decididos a dejarlos atrás [arreglarlos]. Nuestro plan es seguir apoyando este juego durante, al menos, otros 2 años. Así que tenemos mucho por hacer. Nuestro enfoque principal en este momento, durante la primavera y el verano, es abordar cualquier preocupación que los jugadores puedan tener y fortalecer el juego tanto como sea posible.”

La última vez que Ed Boon visitó tierras aztecas fue en 1998, durante la filmación del comercial de Mortal Kombat 4, según nos comentó en la entrevista; ahora, con décadas de experiencia, regresa a México para formar parte de las actividades de CCXP México y mostrar importantes avances relacionados con su más reciente producción: Mortal Kombat 1. En el evento, Boon mostró un avance del próximo peleador que debutará en el juego, Homelander de The Boys. Sin embargo, aprovechamos la ocasión para indagar sobre el futuro de los aspectos temáticos, como los atuendos de Scorpion y Sub-Zero inspirados en la celebración del Día de Muertos. Al respecto, el diseñador se mostró sorprendido por el resultado y dijo que no será su único acercamiento: “Claro, definitivamente estamos considerando varias opciones. La respuesta a esas skins fue fantástica, lo que nos impulsó a explorar más. Nos encantaría ampliar nuestra oferta. Es una idea en la que estamos interesados, hacer algo diferente pero también mantenernos fieles a la cultura mexicana. Así como lo hicimos con Brasil, estamos ansiosos por seguir esa tendencia con estas skins.”





El tema regional también se prestó para cuestionar al directivo sobre los hábitos de consumo locales; específicamente, sobre las dificultades económicas de la región en el tema de las microtransacciones, considerando que Mortal Kombat 1 es un título con precio premium y que los ingresos en esta región son bajos, lo que dificulta consumir paquetes de contenido o DLC. Su comentario fue: “Absolutamente. Eso es definitivamente algo que hemos escuchado de los jugadores. Como dije, la primavera y el verano traerán muchas sorpresas divertidas en términos de regalos y demás. Realmente queremos asegurarnos de que la mayor cantidad posible de jugadores disfruten nuevo contenido en el juego, porque lo que dijiste está totalmente en nuestras mentes. No todos pueden permitirse comprar todo; nunca esperamos que todos compren cada elemento de DLC. Queremos que los jugadores obtengan muchos de ellos dentro del juego, pero somos plenamente conscientes de tus preocupaciones y estamos comprometidos para abordarlas.”

Nuestra plática con Ed Boon nos llevó a recordar el lanzamiento de Mortal Kombat 1; específicamente, que se estrenó junto a otros exponentes del género, como Street Fighter 6 y TEKKEN 9, y le preguntamos si este asunto jugó a favor o en contra del estudio: “Oh, eso es una buena pregunta, pero no estoy del todo seguro. Supongo que el éxito de Mortal Kombat 1 indica que realmente no nos perjudicó. Sin embargo, creo que la gente simplemente está interesada en los juegos de lucha, en general. Es gratificante presenciar la popularidad de Mortal Kombat 1, TEKKEN, Street Fighter y el género en su conjunto. Es notable cómo los juegos de lucha se han convertido en un fenómeno tan significativo. En 2023, por ejemplo, estábamos entre los 8 mejores juegos en ventas, lo cual es un logro bastante importante para un juego de lucha en medio de varios géneros. Así que, cada vez que veo un nuevo lanzamiento de TEKKEN o Street Fighter, me emociona mantener la prominencia de los juegos de lucha.”



Por otro lado, 2023 y el inicio de 2024 vieron un auge de títulos frescos que dominaron la lista de ventas e impusieron récords de jugadores concurrentes, como Palworld, Helldivers 2 y Baldur’s Gate 3. En este sentido, quisimos saber qué piensa Boon sobre el reto de mantener relevante una franquicia con 30 años de antigüedad: “Me parece increíble. El hecho de que, 30 años después, sigamos siendo uno de los juegos más vendidos es simplemente increíble. Creo que, dentro de poco, vamos a superar los 100 millones de juegos vendidos, lo cual ni siquiera puedo imaginar. Así que, el hecho de que los jugadores sigan interesados en Mortal Kombat tantos años después, y de que algunos ni siquiera habían nacido cuando salió el primero, me parece asombroso. “





Charlar con las mentes detrás de los videojuegos siempre es una ocasión especial, sin embargo, cuando se trata de leyendas como Ed Bood es un momento singular. Lo decimos porque, usualmente, la industria tiene la mala costumbre de atribuir la creación de las cosas a una figura en particular, y en este sentido, preguntamos a Boon cuál es su opinión sobre esta situación: “Bueno, una de las cosas a tener en cuenta fue cuando salió el primer juego de Mortal Kombat y cuando salió Doom y cuando, digamos, Metal Gear Solid o algo así, y había equipos mucho más pequeños en ese momento. Cuando salió Mortal Kombat solo había pocas personas que trabajaban en el juego, y yo era una de ellas; así que sabes, mi nombre y el de John Tobias están asociados con Mortal Kombat. Lo mismo pasa con John Romero y John Carmack, y Doom. Pero ahora que el equipo consta de cientos de personas, creo que mi nombre sigue siendo reconocido porque estuve involucrado en el primer juego, pero ahora la cantidad de personas que contribuyen a Mortal Kombat y, ya sabes, artistas increíbles, animadores, músicos, es simplemente enorme, son cientos de personas. Así que creo que el nombre se debe a que los equipos eran más pequeños."

Finalmente, preguntamos a Boon sobre sus ambiciones para Mortal Kombat 1, considerando que ha comentado que pretende dar soporte y contenido a Mortal Kombat 1 durante muchos años, incluso más tiempo que a otros juegos del estudio. Quisimos saber si este enfoque sigue presente o si cambió la perspectiva de trabajo: “Absolutamente, los planes siguen en marcha. Mañana marca el comienzo de nuestros anuncios sobre lo que está por venir de Mortal Kombat. Tenemos mucho preparado, incluidos proyectos planificados para dentro de más de un año que aún no podemos revelar. Me encantaría compartir todos los detalles contigo en este momento, pero hay una multitud de contenido en el horizonte: nuevos personajes, emocionantes cameos, sorpresas inesperadas y mucho más. Puedes estar seguro de que nuestro compromiso sigue siendo inquebrantable. Tenemos la intención de apoyar la franquicia durante muchos años más.”

