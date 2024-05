ALZARA Radiant Echoes: quiere ser un JRPG mágico que toma inspiración de donde menos imaginas

Aunque no hay duda de que forman parte de los juegos de rol, es una realidad que los JRPG son títulos con un sabor distinto al resto de las producciones del género. Tanto así, que sus franquicias y títulos más emblemáticos han logrado tener una enorme influencia entre algunos desarrolladores occidentales, quienes han utilizado esta inspiración para crear juegos de rol con un estilo diferente a lo que normalmente se hace en esta parte del mundo.

En los últimos años hemos visto el lanzamiento de títulos como Chained Echoes o Sea of Stars, los cuales demuestran que los desarrolladores de Occidente son capaces de crear juegos que nos remontan a la era dorada de los JRPG. Subiéndose a este tren próximamente tendremos a ALZARA Radiant Echoes, un nuevo proyecto de Studio Camelia que hace poco pudimos ver en una presentación virtual. Por lo que vimos, se perfila para ser un juego único y sumamente interesante.

Aventura en el mediterraneo

ALZARA Radiant Echoes: tomando lo mejor de Golden Sun, Avatar y Lost Odyssey

Uno de los elementos que instantáneamente me llamó la atención de ALZARA Radiant Echoes es que sus inspiraciones no se encuentran en lugares tan comunes. Un montón de indies inspirados en los JRPG citan a joyas como Chrono Trigger, Final Fantasy IV o Mother como sus principales influencias. Todos estos son grandes juegos, por lo que nunca está de más tener títulos similares; sin embargo, fue una bocanada de aire fresco que Studio Camelia se inspira en exponentes menos obvios.

Según los desarrolladores de Studio Camelia, ALZARA Radiant Echoes toma inspiración de Golden Sun, Final Fantasy X y Lost Odyssey. Sus influencias no sólo se quedan en los JRPG, puesto que también tomó varias lecciones de Avatar: The Last Airbender, la popular serie animada de Nickelodeon. Con todo esto crea una nueva aventura que nos transporta a un bello mundo mediterraneo para consentirnos con una narrativa que promete ser atrapante y un emocionante sistema de combate.

Esto último fue una de las cosas que hizo brillar a ALZARA Radiant Echoes en la presentación virtual. Se trata de un sistema de batalla por turnos que está enfocado en compartir y en el trabajo en equipo. Esto al dividir a tu equipo en 2 líneas, lo que te obligará a intercalarlos entre el frente de batalla y la retaguardia para permitir que se recuperen. Cada héroe domina uno de los elementos primarios (hay 10 en total) y puede combinar sus habilidades con las de otros para combinar elementos y así crear nuevas tácticas para vencer enemigos.

Un detalle interesante de ALZARA Radiant Echoes es que todos los personajes tienen la capacidad de funcionar como guerreros o unidades de soporte. Eso sí, todas las habilidades elementales utilizan Echoe, un recurso de batalla que se recupera al quedarse en la retaguardia. De este modo, tendrás que saber combinar y cambiar a tu grupo de héroes para crear combinaciones poderosas que marquen diferencia.

Además, el combate promete presentar cierto elemento de riesgo y recompensa. Resulta que todos los héroes tienen la capacidad de invocar a un Zals, entidades poderosas que fueron los responsables de darle magia a los humanos. Dicho esto, traer a estos personajes a que te apoyen en la batalla tiene un precio y no, no se trata de Echoe. Para poder invocarlos tendrás que sacrificar temporalmente algunas de las características de tus personajes. Es decir, tendrás que perder fuerza o ponerte en una posición vulnerable para aprovechar su poder.

Un sistema de combate diferente

Todo esto suena bien pero, ¿qué hay de la historia? ALZARA Radiant Echoes nos transporta a un hermoso archipiélago mediterraneo que está al borde de la guerra por culpa de una invasión. Así pues, los jugadores acompañarán a un grupo de 4 héroes (Kayloa, Adil, Hugust y Nakheel) para expandir la Resistencia y defender a la gente de Taqsim.

Si bien no sabemos mucho más sobre la historia, sí sabemos que Studio Camelia pudo especial atención para que se sienta como un verdadero JRPG con diferentes detalles. Si bien el juego es una aventura 3D, también presenta un overworld 2D como el de juegos clásicos del juego. Este mapa dibujado en acuarela por Mosqui puede ser explorado a pie o en un barco que será desbloqueado más adelante.

Además, el equipo de desarrollo se alió con creativos que los fanáticos del género reconocerán. Para empezar tenemos que su banda sonora es compuesta por Motoi Sakuraba, quien ha trabajado en franquicias como Dark Souls, Baten Kaitos, Star Ocean y Golden Sun. Por otro lado, sus personajes principales fueron diseñados por la artista japonesa Yoshiro Ambe, quien ha colaborado en juegos como Trials of Mana, Genshin Impact y Fire Emblem Heroes.

¿Te llama la atención lo que te conté de ALZARA Radiant Echoes? Entonces es hora de que sepas que el proyecto necesita tu apoyo.

Para que ALZARA Radiant Echoes se haga realidad, Studio Camelia busca recaudar $XXXX USD por medio de una campaña de recaudación en Kickstarter. Si quieres apoyarla puedes hacerlo aquí.

Como es costumbre, apoyar la campaña de recaudación te dará diferentes beneficios dependiendo de la cantidad que aportes. Si quieres una copia digital de ALZARA Radiant Echoes y aparecer en sus créditos basta con que te apoyes con $27 USD. En cambio, si quieres una copia física y otras beneficios podrás hacerlo al pagar $98 USD.

Se espera que ALZARA Radiant Echoes llegue en algún punto de 2026 a consolas y PC.

