Star Wars Outlaws: construyendo una galaxia con carisma y cinematografía

Hay muchas razones para ser fanático de Star Wars. Algunos se enamoraron de la franquicia por su fantástica mitología que genera ilusiones y grandes sueños; otros lo hicieron por su emblemático diseño de mundo que ha inspirado a más de uno a convertirse en artista. Podría quedarme el día entero dando razones, pero sin duda, lo que más atrajo a la mayor cantidad de personas es su carismático elenco de personajes y fantástica cinematografía.

Intentar imitar lo que George Lucas hizo con su trilogía de películas del siglo pasado es sencillo. Lo que se percibe como una misión imposible es replicar las mismas emociones que generó. El estilo de Lucas se ha estudiado hasta el cansancio, por lo que seguir la fórmula es cuestión de tomar un manual. El verdadero reto se encuentra en generar un universo capaz de robarse el corazón de la audiencia al hacernos creer en la magia de la ciencia ficción.

Supongo que nadie en Ubisoft Massive pensó que iba a ser sencillo, pero decidieron tomar el reto de crear algo nuevo para los fanáticos de Star Wars. Recientemente tuve la oportunidad de visitar sus oficinas en Malmö, Suecia para aprender más sobre su proceso creativo y entender cómo crearon una aventura que tiene todo para ganarse un lugar en una galaxia muy, muy lejana.

Dando vida a la galaxia con sus personajes

El hecho de que Star Wars Outlaws sea de mundo abierto no hizo que Ubisoft se olvidara de contar una historia y al centro de ellas se encuentran los personajes. Hace unos días ya te conté qué podemos esperar en términos de narrativa, pero la realidad es que esta historia sería muy poco sin aquellos individuos que se encuentran al centro del conflicto.

Es por esto que, en la visita al estudio, Ubisoft Massive también se dio un tiempo para acercarnos al equipo de arte y que nos contaran sobre dar vida a estos personajes por medio de diseño. En esta plática conocimos a Marthe Jonkers, directora asociada de arte; Iuliia Misil, artista conceptual senior; Xenia Storganova, artista experta de personales y Samuel de Vos, jefe de arte conceptual. Fue una plática que nos permitió ver que, si bien el equipo de narrativa es crucial en la construcción de los personajes, el equipo de arte aporta un montón a esa personalidad y carisma que nos engancha por medio de elementos visuales.

Pero, ¿cómo inicia el trabajo de dar vida visual a los personajes de Star Wars Outlaws? Respetando los pilares del diseño de Star Wars. Ya lo vimos en el artículo pasado, pero vamos a repasar qué es lo que hace que un personaje de Star Wars se sienta como un personaje de Star Wars:

Siluetas fuertes

La audiencia debe entender el diseño en 3 segundos

Dar personalidad con color, movimiento y sonido

Debe ser creíble, reconocible y tangible

Una pieza de arte que refleja las bases de las estrellas de Outlaws

Pero, ¿cómo se refleja esto en el diseño de personajes de Star Wars Outlaws? Comenzamos con Kay, la protagonista de esta historia. Estamos hablando de una aventurera que comienza su historia como una ladrona joven, impulsiva, de mecha corta y también con grandes ambiciones. Con este concepto, el equipo de arte tuvo que crear un diseño que refleja estos aspectos de su personalidad de una forma que resulte evidente, sutil y sencilla.

Comenzamos por la ropa: Kay lleva prendas que van con su personalidad y necesidades. Por ejemplo, lleva zapatos cómodos, pero que también resultan aptos para todo terreno. También está su chaqueta, la cual está un poco dañada ya que ha sido testigo de múltiples aventuras. Por otro lado, en una de sus muñecas lleva un tatuaje de Nix, su fiel acompañante, lo que muestra la profunda conexión que tienen y deja claro que Kay tiene una naturaleza jovial e impulsiva. Curiosamente tampoco es su único tatuaje, ya que lleva otro en el pecho y hombro. Es un diseño basado en mapas de estrellas, lo cual representa los deseos de libertad de Kay y se convierte en un elemento que nos deja ver que es un personaje con un pasado y grandes sueños de un futuro mejor. La cereza en el pastel es el pin con el que Kay mantiene en forma su peinado. Es un objeto que le permite tener una silueta reconocible, además de que narrativamente tiene un peso ya que ella lo creó y se trata de una herramienta que le resulta útil en la narrativa.

Pero, ¿qué hay de Nix? Con la ayuda de Lucasarts del equipo de arte tuvo la oportunidad de diseñar una nueva especie llamada merqaal. Los merqaal son una especie que está inspirada en los ajolotes, pero que tiene un diseño que trasciende a este emblemático animal mexicano al tomar elementos de cómo funciona la fauna de la Tierra mientras combinaban elementos amenazantes y atractivos de criaturas reales. Por ejemplo, la especie de Nix viene de un planeta con condiciones hostiles, así que es un ser con garras y colmillos aptos para cazar. Dicho esto, también querían que se viera bonito, así que tiene ojos expresivos que le permiten desplegar una amplia gama de emociones, así como un pelaje con el que dan ganas de acariciarlo.

"No hay 2 sin 3" es una frase que probablemente no tenga significado, pero es una forma perfecta de decir que Kay y Nix no están solos. De hecho, su grupo de aventureros se completa con ND-5, el droide que muchos consideran sexy. La intención de Ubisoft Massive nunca fue que este individuo despertara pasiones, sino crear a un individuo con un diseño que revele de quién se trata. Por ejemplo, ¿ves que ND-5 lleva una enorme gabardina? No es porque constantemente tenga frío, sino que la lleva porque le avergüenza su pasado y quiere esconder las cicatrices que le dejaron batallas anteriores. Esta inseguridad también se refleja en sus animaciones, ya que ND-5 tiene una postura ligeramente arqueada, como si quisiera esconderse entre la multitud (algo difícil para un droide de más de 1.90 metros de altura).

"Todas las personas tenemos esta clase de detalles que cuentan una historia"

Un detalle a considerar es que en Ubisoft Massive no parecían preocupados por hacer personajes perfectos, más bien lo que querían era garantizar que tuvieran identidad y personalidad. En el caso de Kay podemos ver a una aventurera con un montón de imperfecciones que le dan vida. No tiene la apariencia de una supermodelo, sino de una ladrona cuyo cuerpo ha sufrido por sus fechorías. Esto lo podemos ver en las pecas que le surgieron por la larga exposición al sol; las bolsas debajo de sus ojos que son consecuencias del estrés y una nariz ligeramente curvada que nos deja ver que fue rota en alguna pelea. Todas las personas tenemos esta clase de detalles que cuentan una historia y para Massive era importante tenerlo en Outlaws.

Si bien conocer el proceso creativo fue interesante, con lo que verdaderamente me quedo es con el inmenso amor que este equipo mostró por los personajes. Era imposible esconder la sonrisa cuando Misiul pidió que se hiciera una pequeña pausa para sacar un gorro tejido con forma de Nix antes de soltarse y ponerse a hablar sobre este ajolote intergaláctico o dejar de emocionarse cuando escuché a Jonkers y De Vos hablar sobre lo que significó poner su granito de arena en el universo Star Wars. Me quedó claro que estaba viendo a un equipo que no sólo ama la franquicia, sino que está inmensamente orgulloso de lo que lograron. Ya veremos si su trabajo hará vibrar los corazones de los jugadores. Yo creo que así será.

Nix toma inspiración de varias criaturas

Corazón cinematográfico

Star Wars es una de las franquicias más grandes del cine, por lo que era prácticamente imposible evitar que Massive bebiera de sus raíces cinematográficas para crear una experiencia que se sienta fiel a la pantalla grande. Para lograrlo, la compañía trabajó con un equipo conformado por expertos en el campo como Bogdan Draghici, director cinematográfico (Avengers: Endgame y Solo: A Star Wars Story); y con Matthew Karpinski, director de animación que trabajó en proyectos de Ubisoft como Tom Clancy’s The División 2 y South Park: The Fractured But Whole.

Con este talento y creatividad a bordo, Ubisoft Massive pudo apuntar alto y apostar por hacer que Star Wars Outlaws sea una experiencia que respete la estética y cinematografía de la trilogía original de Star Wars, pero que la eleve a estándares modernos, justo como lo hizo Rogue One. Esto fue un proceso que involucró decisiones técnicas, creativas y artísticas muy interesantes.

Por ejemplo, uno de los puntos más importantes de la cinematografía es la fotografía y la construcción de tomas. Para que Outlaws se viera como un juego de Star Wars, Draghici y su equipo estudiaron el trabajo de los directores de la trilogía original y de J. J. Abrams para capturar su estilo, sin hacer una copia exacta. Por ejemplo, notaron que Lucas tiene un estilo muy angular que suele posicionar a los personajes al centro con tomas amplias; por su parte, de Irin Kershner aprendieron a llenar la zona central con personajes y la forma en la que posiciona la cámara para que las cosas parezcan grandes. Por otro lado, a Richard Marquand lo ven como una mezcla de los estilos mencionados, pero con configuraciones de cámara sencillas. Para finalizar, de J. J. Abrams aprendieron la forma en la que mueve la cámara mientras conserva líneas geométricas en las tomas.

Outlaws apuesta por ser una experiencia cinematográfica

El trabajo del equipo de cinematografía fue más allá de simplemente estudiar y también tuvieron que poner manos a la obra en dar vida a las diferentes escenas de Star Wars Outlaws. El primer paso fue el proceso de casting, algo sumamente importante ya que como dice Martin Scorsese “más del 90% de dirigir una película es tener el casting adecuado”. Es así como Ubisoft Massive inició un proceso para buscar a su elenco de bribones perfecto, el cual está conformado por Humberly González (Kay); Jay Rincon (ND-5), Camille Loselle D’Aragon (titiritera de Nix) y otros. Estos actores trabajaron juntos en set con trajes de captura de movimiento que permitieron que sus acciones se convirtieran en movimientos en el juego. Eso sí, antes de llegar a ese punto hubo un largo proceso que involucró pruebas de química entre el elenco, storyboarding y selección de estudios donde grabar.

Si bien todo esto es un proceso creativo en el que Ubisoft Massive corrió el kilómetro extra para crear algo único, la realidad es que no es lo más ambicioso del proyecto. Lo que verdaderamente se lleva la corona es Project Lens, un proyecto con el que estudiaron los mismos modelos de lentes con los que se filmaron diferentes películas de Star Wars para recrearlos en un ambiente digital y poder utilizarlos en el motor Snowdrop. En específico, el equipo se enfocó en recrear el lente Ultra Panavision 70, el cual se usó en el rodaje de Star Wars: Rogue One para así poder recrear sus características más importantes y ser lo más fieles al material fuente. Por ejemplo, esto les permite utilizar el color y la temperatura para subconscientemente generar diferentes sensaciones en la audiencia.

Pero, ¿cómo lo lograron? Con un inmenso esfuerzo del equipo técnico. Al respecto, nos platicaron Stephen Hawves, director técnico de arte y Roxana Tudor, directora técnica de programación. Para esto analizaron el lente, la forma en la que funciona y los resultados que obtiene con esto. Lo interesante es que esto les permitió entregar un sistema que combina diferentes efectos visuales (en lugar de usarlos de forma separada) el cual funciona en momentos de gameplay y cinematográficos.

Una aventura cinematográfica, pero no un pelijuego

Ahora bien, que Star Wars Outlaws tenga inspiraciones cinematográficas no quiere decir que sea un pelijuego. Claro que el juego presentará varias cutscenes, así como secciones que recuerdan a títulos como Uncharted y Tomb Raider; sin embargo, la realidad es que es un mundo abierto en el que Ubisoft Massive quiere que puedas escribir tu propia historia.

No, Star Wars Outlaws no tendrá múltiples finales, pero sí presentará varias decisiones en tu camino que, aunque no cambiarán el destino de Kay, sí impactarán la forma en la que el mundo percibe su prescencia. La idea es que, como un bribón, tengas la oportunidad de jugar según tus propias reglas para vivir una aventura que sientas propia.

Una de las formas en las que esto se verá reflejado es con el sistema de reputación. En Star Wars Outlaws te toparás con 4 facciones ―el Hutt Cartel; el Pyke Syndicate; Crimson Dawn y Ashiga Clan― que te asignan diferentes tipos de misiones para que te lleven recompensas. El detalle es que se trata de grupos que están en conflicto, por lo que trabajar para uno significa afectar a otro y eso cambiará la forma en la que se comportan contigo. Nadie es tu amigo, así que si ayudas a Crimson Dawn es probable que Jabba the Hutt se moleste y mande a sus esbirros a atacarte cada vez que visites Tatooine. Además, tu reputación puede abrirte algunas puertas, pero también cerrarte muchas otras lo que te obligará a escabullirte. Este tipo de consecuencias entregarán una experiencia diferente a cada jugador.

Claro que estas facciones no son las únicas que mandan en la galaxia, puesto que el Imperio siempre estará observando. Al explorar el mundo tendrás la oportunidad de romper sus reglas, pero eso será como ponerte una diana sobre la cabeza puesto que los soldados del Imperio te perseguirán. Tendrás la opción de evadirlos hasta que se olviden de ti, pero si tus fechorías fueron lo suficientemente graves, tu única alternativa será pelear.

Las actividades en mundo abierto no terminan ahí. Star Wars Outlaws también te dará la oportunidad de participar en diferentes actividades como jugar en minijuegos arcade, participar en apuestas, ser parte de emocionantes carreras e incluso conseguir información que te sirva para conseguir mejoras. Así pues, promete ser una aventura con mucho que hacer más allá de la historia principal, pero tendremos que esperar a jugarlo para ver qué tan entretenido resulta.

Un mundo que reacciona a tus acciones

Un proyecto respaldado por pasión y talento

Entre más aprendí de Star Wars Outlaws más ganas tenía de jugarlo. Como mencioné en mi artículo pasado, es un juego hecho por un equipo lleno de pasión y no tuvo que pasar mucho tiempo para que esa sensación se volviera contagiosa. Nadie debe tomar este artículo como un previo del juego ni como un juicio del mismo por una simple razón: no lo es. Después de conocer a la gente detrás de este proyecto me quedó claro que el objetivo de la cobertura merecía ser su creatividad y el cómo están creando un ambicioso proyecto.

Está por verse si toda esta pasión resulta en una experiencia jugable que esté al nivel del amor que los desarrolladores pusieron en Star Wars Outlaws. Por el momento, lo único que queda es estar pendiente para descubrir si Ubisoft Massive rompe el molde y nos entrega una aventura digna de Star Wars. En lo personal, no puedo esperar para descubrirlo.

Star Wars Outlaws debutará el 30 de agosto en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Sigue este enlace para conocer más sobre el próximo juego de mundo abierto de Ubisoft Massive.