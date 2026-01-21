Final Fantasy VII Remake es tan sólo la primera parte de uno de los proyectos más ambiciosos de Square Enix en la última década. No sólo se trató de rehacer uno de los juegos más influyentes de la historia, sino también expandirlo e intentar hacer cosas nuevas con una narrativa y personajes que marcaron época.

Para algunos, el gran problema de este proyecto es que permaneció un rato como un exclusivo para PlayStation. Poco después llegó a PC, pero tuvieron que pasar casi 6 años para que debutara en consolas de otras marcas. Ahora, Final Fantasy VII Remake está a punto de debutar en Xbox Series X y Nintendo Switch 2.

Como puedes imaginar, es esta última versión la que más ha llamado la atención. ¿Qué tal se ve y qué tal va Final Fantasy VII Remake en una consola que es más portátil que sobremesa? En pocas palabras, tenemos una versión satisfactoria, aunque por obvias razones no es la mejor de todas si nos concentramos únicamente en el apartado técnico.

Antes de empezar, quiero dejar claro que esta reseña se enfocará en ver qué tal va el port para Nintendo Switch 2 y dejaré fuera detalles sobre el juego. Es un título que ya lleva 5 años en el mercado y esta es la tercera reseña que se publica en el sitio del mismo. Si quieres saber más sobre por qué es un juego especial, te recomiendo revisar la reseña que Victor Rosas preparó en 2020 o la reseña de Final Fantasy VII Remake Intergrade que hice un año después.

Midgar en tu mochila

Vamos al grano: Final Fantasy VII Remake para Nintendo Switch 2 es un buen port. En temas de resolución, desempeño y calidad de texturas es muy similar a la versión original para PlayStation 4. Es decir, lo jugarás a 30 cuadros por segundo y resolución 1080p; nada mal, aunque por momentos si te dolerá el jugarlo si ya te acostumbraste a los 60 fps de su versión para PlayStation 5.

No obstante, la realidad es que decir que sólo es como la versión para PlayStation 4 es reduccionista y no pinta el panorama completo. Square Enix puso manos a la obra para explotar al máximo todo el potencial de Nintendo Switch 2. Por ejemplo, hay algunas texturas que se acercan más a la versión de PlayStation 5; son detalles pequeños, como el nivel de detalle de piso o carteles con texto que era ilegible en PlayStation 4. También hay algunos volumétricos que apuntan a una calidad similar a la de la edición de la consola más reciente de Sony. Así pues, se nota un trabajo importante por hacer que se vea bien y no sea únicamente un clon del juego que ya corre en PlayStation 4.

La gran ventaja de esta versión es la posibilidad de poder jugarla en cualquier lugar con el modo portátil de Nintendo Switch 2. En la pantalla de la consola el JRPG luce fenomenal y, de no ser porque ya corre en PC portátiles como Steam Deck o ROG Ally, me resultaría difícil de creer que puedo llevar un juego de tal aspecto y dimensiones en una consola para llevar. Lo que sí me sorprendió es que la consola no se calienta con Final Fantasy VII Remake, por lo que la experiencia en mano nunca se vuelve incómoda. Eso sí, hay un par de quejas; la primera es que la batería únicamente dura unas cuantas horas, por lo que maratones sin cargador están lejos de ser una opción. La otra es que si bien mantiene los 30 cuadros por segundo perceptibles en casi todo momento, hay algunas caídas en momentos intensos o en escenas de corte cinematográfico.

Una de las novedades de esta versión es un nuevo modo de juego hecho para aquellas personas que únicamente quieren disfrutar la historia y que tienen poco interés en el combate. Si lo activas, todos tus personajes subirán al máximo nivel; contarán con equipo muy poderoso; vida y MP al tope y Materia de alto nivel. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Una experiencia sencilla y accesible para cualquiera.Si, Final Fantasy VII Remake nunca ha sido un juego extremadamente retador y ya contaba con diferentes niveles de dificultad. Sin embargo, este nuevo modo es algo diferente ya que al darte tanto poder desde el inicio, todo se vuelve express. Ya ni siquiera tienes que molestarte por intentar quebrar a los enemigos o buscar alguna debilidad, ya que con unos cuantos golpes caen derrotados. De este modo, ni siquiera tienes que preocuparte por aprender las mecánicas de combate y todo se vuelve un botonazo y explorar pasillos para conocer la historia. Como alguien que disfruta el combate de Final Fantasy VII Remake recomendaría mejor probarlo en Fácil y a partir de ahí disfrutarlo; sin embargo, entiendo que habrá quienes únicamente quieran pasear por la historia y para ellos es una oportunidad perfecta de hacerlo sin perder tiempo en peleas que, al final, van a sufrir más que disfrutar.

En temas de contenido, Final Fantasy VII Remake Intergrade para Nintendo Switch 2 es una versión completa. No solamente porque incluye todas las actualizaciones, sino también porque cuenta con EPISODE INTERmission, el episodio especial de Yuffie que salió como contenido descargable para el lanzamiento del juego en PlayStation 5. De este modo, los jugadores que han esperado hasta ahora para tenerlo podrán disfrutar una versión completa. Por si fuera poco, si lo compras en la eShop antes de que termine enero, también recibirás una copia digital de Final Fantasy VII para que le des un vistazo al original.

Un port sorprendente que no se siente como milagro

Final Fantasy VII Remake Intergrade para Nintendo Switch 2 es una versión fantástica que, sin duda alguna, deleitará a todos aquellos que no han tenido la oportunidad de jugarlo en otras plataformas. Es un port que no sólo cumple, sino que por momentos sorprende ya que deja en evidencia que a Square Enix no le bastó con irse por el camino fácil, sino que decidió entregar la mejor versión posible de este clásico contemporáneo. Hizo un gran trabajo y merece muchos aplausos.

Eso sí, debo admitir que, por maravillosa que sea esta versión, tampoco se siente como un milagro y esto lo digo como halago. Ya se sienten lejanos donde ver juegos AAA de compañías third-party en una consola de Nintendo se antojaba como algo simplemente imposible. Sí, es un hecho que Nintendo Switch 2 tiene limites si lo comparamos con lo que pueden hacer otras plataformas; no obstante, es refrescante ver que juegos de la última década tienen la posibilidad de jugarse en el ecosistema de Nintendo sin ser versiones que adolecen en varios sentidos.

Final Fantasy VII Remake Intergrade llegará a Nintendo Switch 2 el 22 de enero. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con este aclamado JRPG de Square Enix.