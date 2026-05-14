Desde hace varios años, la saga Forza Horizon encontró una fórmula muy difícil de superar. Playground Games entendió que las propuestas de velocidad se tratan de competir y cruzar la meta en primer lugar, pero también de viajar, descubrir lugares increíbles, escuchar buena música y sentir que cada pista puede contar una historia diferente. Por eso, la saga ha preferido convertirse en una celebración del automovilismo y de la cultura de los lugares que visita, lo que se agradece.

Después de recorrer algunos países como Australia, Reino Unido y, por supuesto, México, la 6.º entrega finalmente lleva el Festival de Horizon a Japón, un lugar que parecía destinado para la franquicia desde hace muchísimo tiempo. Y luego de pasar varias horas recorriendo Tokio, los caminos montañosos y enormes paisajes llenos de detalles de Japón, puedo decir algo muy claro: Forza Horizon 6 es el mejor juego de toda la saga. ¿Por qué lo digo? Sigue leyendo para descubrirlo.

Japón roba completamente el protagonismo

Desde los primeros minutos, queda claro que Playground Games decidió perfectamente el tipo de experiencia que quería construir. Japón es un escenario hermoso que se siente auténtico y muy cercano a la realidad.

Algo que me sorprendió bastante fue la enorme atención al detalle. Cuando visité Japón hace algunos años, hubo varias cosas que inmediatamente llamaron mi atención. Los autos allá son muy diferentes, tienen diseños únicos y una personalidad muy marcada. Lo interesante es que esa sensación está perfectamente representada en este Forza Horizon. Mientras recorres las calles encuentras vehículos muy distintos entre sí y muchos exclusivos del mercado japonés que tienen el volante del lado derecho, y eso le da un toque de realismo importante.

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Lo mismo sucede con los pequeños detalles culturales. En Japón es prácticamente imposible caminar por varias calles sin encontrar una máquina expendedora. Hay por todos lados. Y sí, en Forza Horizon 6 también aparecen constantemente. Puede parecer algo menor, pero son precisamente esos elementos los que ayudan a que el mapa se sienta tan especial.

Tokio es la ciudad más impresionante que ha tenido la saga. El famoso cruce de Shibuya luce espectacular, las zonas industriales tienen muchísimo ambiente y los suburbios están llenos de vida. Además, el mapa tiene un recorrido increíble. Hay túneles, carreteras elevadas, templos y a las afueras de la ciudad se encuentran caminos montañosos y enormes zonas rurales que hacen que explorar sea una verdadero deleite. Además, hay varias sorpresas que no te arruinaré.

Incluso las excursiones con Mei, personaje que invita a nuestro personaje a Japón, ayudan muchísimo a reforzar esta sensación de viaje turístico. Mientras recorres distintos puntos importantes del país, ella comparte información interesante sobre cada lugar y hace que todo se sienta más personal. Debo confesar que muchas veces terminé ignorando por completo las clasificatorias del Festival de Horizon solamente para seguir manejando sin rumbo y descubrir nuevos lugares. Sin duda, eso es lo mejor de la entrega.

Un juego que se escucha tan bien como se ve

Hay juegos de carreras que lucen impresionantes, pero que fallan cuando aceleras porque los motores suenan sin fuerza. Aquí pasa exactamente lo contrario. Forza Horizon 6 probablemente es el mejor juego de autos que he escuchado en mucho tiempo.

Desde el primer instante noté que el sonido de los motores tiene un gran peso. Escuchar cómo rugen los autos cuando aceleras mientras atraviesas las carreteras japonesas realmente pone la piel de gallina. Además, Playground Games mejoró los efectos ambientales y eso ayuda bastante a la inmersión.

Un punto importante es que el juego también recrea de muy buena forma el curioso clima de Japón. Se puede disfrutar un día completamente soleado y, pocos minutos después, comienza una lluvia que cambia por completo la conducción. Esto obliga a controlar mucho mejor el volante, ya que el pavimento mojado puede provocar derrapes inesperados y hacer más complicados algunos trayectos.

De hecho, esto me recordó muchísimo algo que viví en Tokio. Me preparaba para salir a recorrer la ciudad aquella mañana con clima perfecto, un sol brillante y sin una sola nube en el cielo. En el noticiero dijeron que llovería más tarde y, honestamente. pensé: “claro, igual de precisos que en México”. Mi sorpresa fue enorme cuando apenas salí del hotel el cielo se oscureció y comenzó a caer una tormenta. Justamente esa sensación impredecible del clima japonés está muy bien representada en Forza Horizon 6 y ayuda muchísimo a que el mundo se sienta vivo.

El juego también se ve espectacular y creo que luce mejor que Forza Horizon 5. Los reflejos, la iluminación y la densidad del mapa hacen que constantemente quieras detenerte para admirar el paisaje.

Hubo un momento que me sorprendió muchísimo. Decidí entrar a un bosque junto a un río con un auto deportivo solamente para disfrutar el paisaje. Todo estaba completamente quieto hasta que aceleré de golpe y el auto lanzó todas las hojas hacia atrás. Ese pequeño detalle se vio increíble y terminó convirtiéndose en uno de esos momentos donde entendí el nivel técnico que alcanzó Playground Games.

Además, el juego incluye un modo Calidad y un modo Rendimiento, dependiendo de lo que prefiera cada jugador. Sin importar cuál elijas, el resultado sigue siendo impresionante. Todo se mueve de forma muy fluida y los paisajes de Japón constantemente parecen sacados de una postal.

Por supuesto, también ayuda muchísimo que esta vez puedas disfrutar mejor las vistas gracias a las diferentes cámaras. Normalmente, juego en tercera persona porque prefiero ver mi auto mientras manejo. Esta vez, terminé cambiando constantemente entre perspectivas. Por ejemplo, la cámara desde el volante ayuda a ver mejor los interiores del auto, y la vista en primera persona te hace sentir como si estuvieras volando bajo en la carretera a toda velocidad. Te recomiendo probar todas porque cada una cambia bastante la experiencia.

Más de 550 autos y muchísimo por descubrir

Si algo caracteriza a Forza Horizon, es la enorme cantidad de contenido. Y sí, esta entrega vuelve a ser un auténtico monstruo. Hay más de 550 autos disponibles y prácticamente existe algo para todos los gustos: desde clásicos JDM (Japanese Domestic Market) hasta superdeportivos modernos. Además, conseguir nuevos vehículos sigue siendo bastante divertido. Algunos se pueden comprar, otros se ganan en la ruleta de la suerte, algunos se desbloquean al avanzar la campaña, otros se reciben como recompensas especiales si jugaste entregas anteriores y varios más están abandonados por el mapa esperando a ser encontrados.

También me gustó mucho cómo el juego adapta ciertos detalles de conducción al contexto japonés. En Japón se maneja del lado contrario al que usamos en México, así que durante las primeras horas seguramente terminarás invadiendo carriles o casi chocando de frente por ir en sentido contrario. Parece algo simple, pero ayuda muchísimo a sentir que realmente estás manejando en suelo nipón.

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La campaña también funciona bastante bien. En esta ocasión, comienzas como un simple turista que quiere abrirse camino dentro del Festival de Horizon. A diferencia de Forza Horizon 5, aquí no llegas como una leyenda reconocida. Poco a poco debes demostrar tu talento participando en diferentes tipos de carreras y retos para subir en las clasificatorias y ganar pulseras.

Eso sí, aunque la campaña cumple, muchas veces terminé más interesado en explorar Japón que en seguir avanzando en el festival. Y creo que eso habla muy bien del diseño del mapa.

Además de las carreras tradicionales, existen actividades curiosas como los trabajos de medio tiempo o “baito”, como dicen en japonés. Básicamente, te conviertes en un repartidor de comida y debes entregar pedidos mientras completas distintos retos adicionales. Algunas entregas exigen velocidad, mientras otras te recompensan por derrapar, hacer maniobras arriesgadas o hasta destruir algunas cosas a tu paso. Son actividades simples, pero bastante entretenidas.

Otra de las opciones más interesantes, y sin duda mi favorita, es Discover JAPAN, un modo que constantemente te motiva a la exploración en general y a descubrir secretos escondidos en el mapa. Ya sea encontrar lugares emblemáticos, destruir letreros especiales o descubrir mascotas ocultas, siempre existe algo nuevo por hacer.

Y si solamente quieres relajarte, incluso puedes usar a ANNA, tu asistente virtual, para activar la conducción automática y dedicarte a observar los paisajes tranquilamente. Esto me ayudó muchísimo a disfrutar el mapa mientras descansaba en ratos de la intensidad al volante. Por supuesto, ANNA también ofrece un modo de cámara para tomar fotografías y hasta un dron para capturar mejores tomas de Japón.

Finalmente, está una interesante opción de comprar propiedades personalizables. Puedes conseguir tu casa, modificar sus espacios y crear zonas especiales para presumir tu colección de autos en un gran garaje. Estoy seguro de que la comunidad utilizará bastante esta especie de editor dentro del juego.

Una oportunidad desaprovechada con la música

Aunque el soundtrack tiene canciones bastante buenas y prácticamente es la entrega de la saga que ofrece más en este aspecto, sentí una pequeña decepción.

Sí, hay 9 estaciones de radio, la mayor cantidad hasta ahora en Forza Horizon, y algunas canciones realmente funcionan muy bien mientras manejas. Incluso pude disfrutar “Bling-Bang-Bang-Born”, el pegajoso opening de Mashle. El problema es que constantemente terminé pensando lo mismo y hasta hacía referencia a la palabra “uta”, canción en japonés, pero de una forma no muy positiva: “uta… otro tema en inglés”.

Sinceramente, siento que Playground Games desaprovechó una oportunidad enorme. Japón tiene una industria musical gigantesca, llena de artistas reconocidos mundialmente, bandas legendarias y música tradicional increíble. Por eso resulta extraño que solamente una estación esté dedicada completamente a la música japonesa.

El soundtrack cumple y tiene variedad, pero esperaba una celebración mucho más grande de la música japonesa.

El mejor Forza Horizon, hasta ahora

Quizá la parte más impresionante de Forza Horizon 6 es que logra que disfrutes aún más una fórmula que parecía completamente dominada. Sí, muchas cosas siguen siendo familiares y algunas estructuras apenas cambian respecto a entregas anteriores como la clasificatoria del Festival de Horizon.

La buena noticia es que Japón termina elevando absolutamente todo. El mapa es gigantesco, hermoso y está lleno de detalles que constantemente te invitan a seguir manejando. Los autos se sienten increíbles, el sonido de los motores es espectacular y la exploración a toda velocidad logra convertirse en el verdadero corazón de la experiencia.

Como dije al principio, Forza Horizon 6 es el mejor juego de toda la saga. Más allá de competir, ganar carreras o desbloquear vehículos nuevos, este juego te hace sentir que estás viviendo un viaje por uno de los países más fascinantes del mundo.

Nadie debería desaprovechar la oportunidad de conocer cada rincón de este mapa, por lo que te invito a activar tu modo japonés con un té verde, un okonomiyaki y hasta unos mochi de postre, y prepárate para gozar la máxima velocidad mientras ves el Monte Fuji de fondo. ¡Ganbare!

¿Le darás una oportunidad a esta entrega de Forza Horizon? Cuéntanos en los comentarios.

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