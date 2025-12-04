Five Nights at Freddy’s 2 es destrozada por la crítica y debuta con peor calificación que la primera película

Las reseñas afirman que la nueva cinta de Universal Pictures y Blumhouse tiene un mal guión, es aburrida y no da miedo

Five Nights at Freddy’s sacudió la escena cinematográfica en octubre de 2023. De inmediato se convirtió en el mejor estreno en la historia de Blumhouse Productions y terminó su recorrido por la cartelera con una recaudación global de casi $300 millones de dólares. Lo anterior es un logro impresionante si tomamos en cuenta que recibió críticas muy negativas. Y sí, la secuela sigue con la mala racha en lo que se refiere a la recepción.

A pesar de que el primer filme protagonizado por Josh Hutcherson fue incapaz de cautivar a los expertos en cine y al público general, enamoró a los fans de la popular saga de terror con su festival de referencias e increíble diseño de producción. Pero claro, muchos esperaban que la nueva entrega corrigiera los errores.

Lamentablemente, y según las primeras reseñas que ya salieron a la luz, Five Nights at Freddy’s 2 es otra decepción que enfrentará dificultades para cautivar a las personas ajenas a los juegos originales de Scott Cawthon.

Five Nights at Freddy’s 2 debuta con 22 en Metacritic

Tras una larga espera, FNAF 2 finalmente se estrenó en los cines de México y se espera que empiece su proyección en Estados Unidos y otros territorios a partir del viernes 5 de diciembre. Los medios especializados y creadores de contenido ya compartieron sus opiniones, y una vez son negativas.

Five Nights at Freddy’s 2 debutó con una puntuación mediocre de 22 en Metacritic basada en 11 reseñas. Como siempre advertimos, cabe la posibilidad de que ese porcentaje aumente o disminuya a medida que más portales publiquen su veredicto; sin embargo, es casi imposible que se vea una mejora sustancial.

El filme dirigido por Emma Tammi y producido por Jason Blum aún no tiene una calificación promedio en otras plataformas de cine, así que deberemos esperar para descubrir cuál será su porcentaje en el Tomatómetro de Tomatazos.

Five Nights at Freddy’s 2 debutó con una puntuación muy baja de 22 en Metacritic, peor que la primera entrega de 2023

Si bien las películas de terror suelen tener una mala recepción con la crítica especializada, el caso de Five Nights at Freddy’s 2 es preocupante. Recordemos que la precuela se lanzó con un puntaje medio de 29 en Metacritic, el cual aumentó a 33 pocos días después. Así pues, la secuela debutó con una peor calificación.

Por supuesto, la última palabra la tendrán los fanáticos. Al igual que la primera adaptación live-action de la franquicia, esta nueva entrega apostará por contentar a los seguidores del juego con easter eggs, guiños y cameos. Deberemos esperar para descubrir si la cinta cumple con las expectativas de su público objetivo.

Críticos repudian Five Nights at Freddy’s 2

Mientras tanto, es prudente revisar las primeras opiniones para saber qué podemos esperar de Five Nights at Freddy’s 2. Debemos destacar que la película tiene 0 reseñas positivas en este momento en Metacritic, con 4 opiniones mixtas y 7 calificaciones negativas.

El portal The Associated Press otorgó una calificación de 0 y afirmó que FNAF 2 es un “desastre incoherente” que, en el pasado, habría debutado directamente en DVD. Por su parte, The Next Best Pictures fue un poco más amable y le dio un puntaje de 10 sobre 100 bajo el argumento de que ni siquiera los sustos ofrecen una descarga de adrenalina y que fracasa en su intento de crear un impacto con su historia.

La revista Variety es contundente y afirma que, posiblemente, Five Nights at Freddy’s 2 es incluso peor que la primera película, y por esa razón le dio una puntuación de 20/100. Comentarios como estos se repiten con regularidad en el resto de opiniones, y el consenso general es que la cinta es aburrida, no da miedo y tiene un guión débil.

Al igual que como sucedió con la primera película, FNAF 2 recibió críticas pésimas por parte de los medios especializados

Los pronósticos señalan que la secuela tendrá un peor lanzamiento que el filme de 2023, al menos en Estados Unidos. Sin duda, la mala recepción por parte de la crítica podría tener un impacto negativo en la taquilla durante el primer fin de semana en los cines de todo el mundo.

