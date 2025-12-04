Xbox ofrece dinero gratuito a jugadores afortunados mediante tarjetas de regalo sorpresa

Según la comunidad, algunos fanáticos de las plataformas de Microsoft pudieron conseguir gratis saldo para su cuenta

En retrospectiva, 2025 fue un año interesante para Xbox. Aunque en los últimos meses vimos lanzamientos destacados de estudios de Microsoft, el servicio Game Pass atravesó por muchos cambios. Algunos fanáticos se quedaron con un sentimiento agridulce, y parece que la compañía lo sabe y por eso cerrará diciembre con regalos.

Poco a poco nos acercamos a la temporada de fiestas, y Microsoft se unirá a las celebraciones con atractivos obsequios para la comunidad. De acuerdo con informes en redes sociales y foros, algunos jugadores afortunados ya pueden reclamar dinero gratuito para gastar en la tienda.

Xbox ofrece tarjetas de regalo con $10 USD a los fans

En un publicación compartida en el subreddit de xCloud, el usuario AnXboxDude mostró una captura de pantalla que muestra un mensaje aleatorio en su bandeja de entrada. El texto adelanta que se trata de un obsequio por parte de la compañía.

“Nos emociona que disfrutes el mundo de los juegos legendarios, las aventuras inolvidables y el entretenimiento sin fin. Te obsequiamos una tarjeta de regalo de Xbox. Úsala para conseguir algo genial de la tienda de Xbox y continuar tu aventura. ¡Que empiece la partida!”, se lee en el mensaje.

En efecto, el usuario en cuestión recibió una tarjeta de regalo. Al hacer clic en “Canjear ahora”, el jugador recibió $10 USD en su cuenta, los cuales podrá gastar en nuevos juegos, paquetes DLC y cualquier otro artículo que se venda en la tienda de Xbox. Es una oferta de tiempo limitado, pues la recompensa caducará el 31 de diciembre de 2025.

Microsoft festeja la temporada de Navidad con tarjetas de regalo para los fanáticos de Xbox

No es la primera vez que Microsoft permite a los jugadores conseguir gratis saldo para sus perfiles, y parece poco probable que sea la última. No obstante, y como suele suceder en estos casos extraordinarios, se desconoce cuáles fueron los criterios con los que se eligió a los fanáticos afortunados que recibieron el obsequio.

¿Cómo conseguir gratis la tarjeta de regalo de Xbox?

AnXboxDude no es el único suertudo que obtuvo el regalo. En la sección de comentarios, otros miembros de la comunidad confirmaron que también recibieron un mensaje con la tarjeta de $10 USD. Dicho esto, otros compartieron con tristeza que se quedaron con las manos vacías.

Parece que es una promoción limitada, y en este momento se desconoce su alcance ante la falta de un comunicado oficial por parte de Microsoft. Es un misterio si los jugadores de México y más países de Latinoamérica también pueden obtener el obsequio, o si se trata de una oferta exclusiva de Estados Unidos y otras regiones.

De cualquier forma, vale la pena revisar la bandeja de entrada para descubrir si fuimos uno de los jugadores afortunados que recibimos gratis la tarjeta de regalo de Xbox con un valor de $10 USD.

Algunos jugadores pueden conseguir gratis el inesperado obsequio de Xbox, pero no es una promoción general

Para comprobar si somos un destinatario afortunado, debemos ir a la sección Chats desde el menú principal de la consola y después seleccionar Grupos y Chats. También podemos revisar la información en la barra de Amigos en la app para PC. También es posible que el mensaje se esconda en la pestaña “Ofertas y Créditos” en la página dedicada al servicio de juego en la nube de la compañía.

Pero cuéntanos, ¿eres uno de los fans recibió el dinero gratuito? Déjanos leerte en los comentarios.

