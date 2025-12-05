Gratis: Deus Ex: Mankind Divided y otros 13 juegos estarán disponibles sin costo y para siempre en PC gracias a este servicio de suscripción

Hoy más que nunca, es fácil encontrar promociones que nos permiten conseguir juegos a un precio económico. Los servicios de suscripción también son una excelente opción para ampliar nuestra librería sin hacer una gran inversión. Precisamente, pronto será posible reclamar completamente gratis un total de 14 títulos de PC.

Esta oferta es cortesía de Amazon Prime, que también da acceso ilimitado a la colección audiovisual de Prime Video y ofrece envíos sin costo en su tienda en línea. De igual forma, esta iniciativa nos permite reclamar toda clase de recompensas especiales en el terreno de los videojuegos.

Y es que, aunque Prime Gaming desapareció y ya es cosa del pasado debido a que se fusionó con el servicio en la nube Amazon Luna, el programa mensual de juegos gratuitos sigue vigente. Los usuarios deben saber que en las próximas semanas podrán reclamar gratis más de 10 juegos. A continuación, compartimos todos los detalles.

Video relacionado: El fracaso estrepitoso de Amazon Games

Deus Ex: Mankind Divided, LEGO 2K Drive y más juegos estarán gratis en PC

En noviembre, los suscriptores de Amazon Prime tuvieron la oportunidad de conseguir New Tales from the Borderlands, Fallout 76 y otras experiencias sin costo extra. La alineación de diciembre es igualmente llamativa, así que vale la pena estar atento al calendario de estreno.

Posiblemente el juego más interesante del mes sea Deus Ex: Mankind Divided, un ambicioso título de rol y ciencia ficción desarrollado por Eidos Montreal. Se trata de la secuela directa del juego de 2013 y una vez más se enfoca en Adam Jensen, un agente que se embarca en una travesía por desenmascarar una gran conspiración.

Esta entrega fue uno de los lanzamientos destacados en 2016 y se ganó el aplauso de la comunidad gracias a su increíble ambientación y sus mecánicas RPG. Y aunque la historia es muy interesante y está llena de giros, tristemente tiene un final abierto que adelanta una continuación que jamás llegará. A pesar de sus pequeños defectos, los suscriptores de Amazon Prime deberíamos conseguirlo gratis en PC mientras sea posible.

Deus Ex: Mankind Divided y LEGO 2K Drive estarán disponibles totalmente gratis a través del servicio Amazon Prime durante diciembre de 2025

Durante diciembre, también tendremos la oportunidad de conseguir sin costo adicional una copia de LEGO 2K Drive, un videojuego de carreras en el que podremos personalizar nuestros vehículos con las famosas piezas de coleccionables. Este título forma parte de la primera tanda de regalos junto a GYLT y Forgotten Realms: The Archives – Collection One.

Para aquellos que prefieren los juegos de rol, permítanos decirles que también podrán conseguir sin cargo extra las 2 primeras entregas de la serie Fallout, así como 3 experiencias retro ambientadas en el mundo mágico de Dungeons & Dragon.

Conseguir 14 juegos gratuitos de PC a través de Amazon Prime

A diferencia de Xbox Game Pass, PlayStation Plus y servicios similares, los obsequios de Amazon Prime están disponibles para siempre, así que no es necesario mantener la suscripción para acceder a los juegos después de que los agregamos a nuestra colección digital.

Eso se debe a que el programa Prime Gaming proporciona códigos que se canjean directamente en otras tiendas, por lo que los obsequios no están vinculados con la suscripción. Para aprovechar este beneficio, es necesario tener una cuenta en GOG, Epic Games Store, Legacy Games y la app de Amazon Games.

A continuación, compartimos la lista completa de juegos que podremos conseguir gratis durante diciembre de 2025:

Forgotten Realms: The Archives – Collection One (GOG) ― Ya disponible

GYLT (Amazon Games App) ― Ya disponible

LEGO 2K Drive (Epic Games Store) ― Ya disponible

Forgotten Realms: The Archives – Collection Two (GOG) ― 11 de diciembre

Christmas Adventure: Candy Storm (Legacy Games) ―11 de diciembre

Ashworld (GOG) ― 18 de diciembre

Bo: Path of the Teal Lotus (GOG) ― 18 de diciembre

Forgotten Realms: The Archives – Collection Three (GOG) ― 18 de diciembre

Gunslugs 2 (GOG) ― 18 de diciembre

Fallout (GOG) ― 23 de diciembre

Fallout 2 (GOG) ― 23 de diciembre

Deus Ex: Mankind Divided (Epic Games Store) ― 30 de diciembre

Dreamscaper (Epic Games Store) ― 30 de diciembre

Living Legends: The Crystal Tear Collector’s Edition (Amazon Games Store) ― 30 de diciembre

Estos son los próximos 14 juegos gratuitos de Prime Gaming (Amazon Luna)

Pero cuéntanos, ¿cuál título te llamó la atención? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con juegos gratuitos.

Video relacionado: ¿La PC ya ganó? El CEO de Take-Two revela el futuro del Gaming

Fuente