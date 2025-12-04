Gratis: la Epic Games Store te regala 2 juegos divertidos que ya puedes descargar en tu PC

Estamos iniciando un nuevo jueves y hay nuevas entregas completamente gratuitas en la Epic Games Store que puedes conseguir. Te invitamos a que sigas leyendo para descubrir lo que tienes que hacer para reclamar los juegos que ya están disponibles.

En esta ocasión, la Epic Games Store está regalando la copia de The Darkside Detective y Jackbox Party Pack 4, entregas que ofrecen bastante y que seguramente te harán pasar un buen rato en tu PC.

¿Cómo conseguir el título gratuito?

Haz clic en este enlace para reclamar The Darkside Detective y este enlace para Jackbox Party Pack 4.

Da clic en el botón Obtener en la parte derecha de la pantalla

Aparecerá una pantalla con la información de la compra; en este caso, sin costo

Presiona Realizar pedido

Cabe mencionar que la entrega estará disponible gratis hasta las 10:00 AM, hora de la Ciudad de México, del 11 de diciembre.

¿Qué es The Darkside Detective?

En caso de que no lo sepas, The Darkside Detective presenta Twin Lakes, una ciudad llena de cultos, demonios y misterios sobrenaturales. Ahí trabaja el detective Francis McQueen, líder de la mal financiada División Oscura. McQueen investiga casos paranormales que nadie más quiere atender, enfrentando cualquier amenaza sobrenatural que se cruce en la ciudad, porque él es el inspector de lo oculto.

Haz clic en todo lo que se te ponga por delante, sobre todo en los lugares más misteriosos e inquietantes, y usa tu ingenio para darle carpetazo a todos esos casos de una vez por todas.

¿Qué es Jackbox Party Pack 4?

Jackbox Party Pack 4 es la entrega más grande de la franquicia que incluye 5 y medio juegos pensados para hacer reír a cualquier grupo. Entre ellos están Fibbage 3, con nuevas preguntas y el modo “Enough About You”; Survive the Internet, donde los jugadores manipulan comentarios ajenos; Monster Seeking Monster, un juego de citas entre monstruos; Bracketeering, centrado en debates disparatados; y Civic Doodle, una competencia por mejorar murales comunitarios.

Todos los juegos se controlan desde dispositivos como teléfonos, tablets o computadoras, eliminando la necesidad de mandos adicionales. Además, esta colección añade funciones especiales pensadas para streamers, lo que la convierte en una opción ideal tanto para reuniones locales como para audiencias en línea.

