La Profeco resuelve disputa con Dell por laptops que se vendieron en el Buen Fin 2016 a $679 pesos ¿Qué hacer si fuiste afectado?

En ese entonces, la compañía de cómputo cancelo las órdenes, dando pie a una demanda colectiva

Un error en la publicación de un precio puede salir muy caro para las compañías y distribuidores. Para muestra lo que sucedió en el Buen Fin 2016 con la marca Dell pues algunas de sus laptops de aquel entonces se ofrecieron en su sitio en línea por solo $679 pesos. Los usuarios aprovecharon la pifia, pero sus órdenes fueron canceladas. Esto dio pie a una demanda colectiva con Profeco y este fin de semana por fin hubo resolución favorable para los afectados. ¿De qué se trata? ¿Qué hacer si tu orden de aquel entonces se canceló? Te contamos a continuación.

Dell México nunca olvidará el Buen Fin 2016

La Profeco y Dell logran acuerdo sobre laptops que se vendieron a $679 pesos en el Buen Fin 2016

Hace unos momentos, la cuenta oficial de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en X anunció que llegó a un acuerdo con Dell México en pro de los consumidores afectados en el Buen Fin 2016.

El 15 de noviembre de 2016, durante el Buen Fin de ese año, la página oficial de Dell México ofreció las laptops Alienware 17 R4, Alienware 15 R2, XPS e Inspiron con un precio de $679 MXN.

La información se compartió de inmediato en foros y redes sociales, por lo que las personas adquirieron los equipos a ese precio en el sitio oficial. Tras darse cuenta del error en el precio publicado, Dell México procedió a la cancelación de todas las órdenes. Sin embargo, de acuerdo con la legislación mexicana en materia de derechos del consumidor, el precio publicado debe ser claro y se considera definitivo, por lo que se tiene que respetar.

Cabe señalar que, en ese entonces, algunos de esos equipos podían costar hasta $1800 dólares. Si consideramos el tipo de cambio que había en ese momento en nuestro país, esas laptops costaban cuando menos $31 mil pesos.

#boletíndeprensa Profeco logra acuerdo con Dell México en favor de personas consumidoras afectadas en El Buen Fin



Este acuerdo busca resarcir a quienes fueron afectados por la cancelación unilateral de compras durante #ElBuenFin 2016, cuando se ofertaron laptops desde $679 pesos… pic.twitter.com/29p0ZLpf5p — Profeco (@Profeco) January 18, 2026

La demanda colectiva triunfó 9 años después

Aunque las quejas se realizaron desde el momento en que se cancelaron las órdenes, la acción legal se formalizó mediante Profeco en abril de 2021. El Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México admitió una acción colectiva en contra del proveedor Dell México, S.A. DE C.V..

Ese año y tras confirmar la demanda colectiva, el comunicado oficial de la Profeco señaló:

“Los consumidores creyeron haber encontrado una oferta al comprar o intentar adquirir vía electrónica estos modelos de computadoras portátiles. Sin embargo, la proveedora procedió a cancelar el proceso de venta con el argumento de que se trató de un error en la actualización de su página en internet, por lo cual no podía cumplir con la oferta. Ante esto, una colectividad de consumidores se vio afectada en su ánimo de consumo de adquirir un bien o producto, el cual no puede ser negado”.

Una de las laptops que costaban $679 pesos en el Buen Fin 2016

¿Qué debes hacer si fuiste afectado y cómo adherirte al convenio?

De acuerdo con el comunicado que emitió hoy la Profeco, se llegó a un acuerdo satisfactorio con Dell México para poner fin a la demanda colectiva.

No se indica específicamente el beneficio que obtendrán los afectados, pero la procuraduría invita a quienes fueron parte de esa polémica a sumarse al convenio. Esto significa que, aunque no hayas sido parte de la demanda original, puede adherirte a la resolución si compraste alguna de las laptops mencionadas por $679 pesos y tu orden fue cancelada.

Al respecto, la Profeco informa:

“Con ello, se resarcirá a las personas representadas y a quienes cumplan los requisitos para adherirse a los beneficios alcanzados con la acción colectiva. Quienes hayan sido afectadas y afectados por la cancelación unilateral de las compras realizadas el 15 de noviembre de 2016, relativas a la oferta de venta de diversos equipos de cómputo tipo laptop con un precio desde $679.00 pesos por parte de Dell México, pueden adherirse al convenio. Para ello, se pueden comunicar al teléfono 55 5625 6700 extensiones 11122, 11292, 11948 y 11121, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. De igual manera pueden consultar los requisitos y formularios en el Portal de Acciones Colectivas https://acolectivas.profeco.gob.mx y remitir la documentación correspondiente al buzón acolectivas@profeco.gob.mx. El plazo para la adhesión y entrega de documentos concluirá el 28 de mayo de 2027 y no habrá prórroga”.

