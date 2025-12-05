Lollipop Chainsaw RePOP recibirá gratis estos 4 atuendos diseñados por fans y así de bien se ven

Hace unos meses, Lollipop Chainsaw RePOP cumplió 1 año en el mercado y lo celebró invitando a los jugadores a diseñar un atuendo que podría llegar al juego si resultaba ganador. Ya conocemos los resultados y al final no sólo se agregará gratis 1, sino 4 atuendos.

Los fans no dejaron pasar la oportunidad de confeccionar un atuendo que amarían que Juliet Starling luciera en el juego. Originalmente un atuendo sería el único ganador, pero luego de ver las geniales propuestas de los jugadores, Dragami Games aumentó la cantidad de ganadores a 3 determinados según la cantidad de me gusta, junto con uno más que se elegiría por los desarrolladores mediante el Dragami Prize.

Por si te lo perdiste: Lollipop Chainsaw tendrá un anime y un juego nuevo.

Así se ve el disfraz Cutie Zombie Hunter en Lollipop Chainsaw RePOP (imagen: Dragami Games)

A través de su sitio en línea, Dragami Games reveló los 4 diseños ganadores. Es importante mencionar que dichos diseños se adaptaron con la intervención de los artistas de la compañía a excepción de uno, que convierte a la porrista en un sexi súcubo y que no requirió ninguna clase de ajuste.

“¡Gracias por todas las propuestas geniales! ¡Todos los diseños eran excelentes!”, expresó la compañía japonesa.

Todos estos atuendos llegarán gratis a Lollipop Chainsaw RePOP

Tal como se anticipó, los 4 disfraces ganadores se añadirán al título completamente gratis y ya sabemos cuándo se lanzará: a mediados de este mes.

Hay que dejar claro que se trata de 4 diseños ganadores, pero no todos llegarán al mismo tiempo, sino que primero lo hará el disfraz Cutie Zombie Hunter con la próxima actualización, por lo que fue el único que ya se mostró justo como será dentro del juego.

A continuación puedes ver los 4 diseños ganadores.

Entérate: Dragami Games está escuchando sugerencias de los fans para el nuevo juego de Lollipop Chainsaw.

Dragami Games añadirá a Lollipop Chainsaw RePOP estos 4 atuendos a creados por fans (imagen: Dragami Games, Warner Bros.)

Consigue Lollipop Chainsaw RePOP a un bajísimo precio

Para celebrarlo, Dragami Games pondrá Lollipop Chainsaw RePop con hasta 40% de descuento a partir de hoy hasta el 7 de enero del año próximo.

¿Qué te parecen los diseños ganadores? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

Lollipop Chainsaw RePOP está disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con la serie si visitas esta página.

