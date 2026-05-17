¿Mixtape dejará de venderse y desaparecerá de las tiendas digitales? Annapurna aclara los rumores sobre el juego más polémico de 2026

La editorial abordó la supuesta posibilidad de que el criticado videojuego de Beethoven and Dinosaur desaparezca por temas de licencia

La primera mitad del año estuvo llena de grandes lanzamientos y sorpresas que acapararon los titulares de los medios y se convirtieron en el centro de la atención. Uno de los proyectos que dio mucho de qué hablar en semanas recientes fue Mixtape, que fácilmente se alza como uno de los estrenos más polémicos de 2026 hasta la fecha.

El videojuego narrativo de Beethoven and Dinosaur volvió a ser tema de conversación en días recientes, pues hay quienes aseguran que sólo es cuestión de tiempo para que deje de venderse y desaparezca para siempre de las tiendas digitales de Xbox, PlayStation y PC. En medio de los rumores, el editor Annapurna Interactive abordó el tema y tranquilizó a la comunidad.

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Las licencias de las canciones de Mixtape se pagaron a perpetuidad

El título indie se ambienta durante la década de 1990 y sigue las desventuras de 3 amigos, quienes realizan un último viaje juntos. Los momentos más memorables e icónicos están acompañados de una bella banda sonora conformada por canciones de Iggy Pop, The Smashing Pumpkins y otras grandes bandas de la época.

Debido a que el soundtrack es una parte integral de la experiencia, hay quienes temen que Mixtape deje de venderse una vez que caduquen las licencias de los temas musicales. Es una preocupación lógica, pues proyectos como Spec Ops: The Line y Forza Horizon 4 se retiraron del mercado cuando los derechos de marca expiraron.

Pero, ¿acaso el juego de Beethoven and Dinosaur podría sufrir el mismo destino? Parece poco probable. En una entrevista reciente con el medio Kotaku, el director creativo Johnny Galvatron disipó los miedos de que las licencias de las canciones puedan ser un problema a largo plazo.

Las licencias de las canciones de Mixtape se pagaron a perpetuidad para evitar que el juego desaparezca de las tiendas digitales de PC, Xbox y PlayStation

El desarrollador reveló que el equipo pagó extra por los derechos de los temas musicales a perpetuidad, lo que, en teoría, debería proteger el proyecto de una posible eliminación de las tiendas digitales. Así pues, todo parece indicar que Mixtape permanecerá a la venta por mucho tiempo más.

Por si había dudas al respecto, el publisher Annapurna Interactive se pronunció sobre el tema en un post en redes sociales y desmintió los rumores recientes.

“Oímos a algunas personas decir que Mixtape sería retirado de las tiendas debido a que las licencias de música expirarán. Eso es una mentira. Que tengan un gran fin de semana”, comentó la compañía.

A pesar de la polémica, Mixtape es uno de los juegos mejor calificados de 2026

Las declaraciones de Annapurna Interactive y el director Johnny Galvatron deberían tranquilizar a los fanáticos que temían que, en algún futuro, fuera imposible adquirir el título narrativo en consolas y PC mediante plataformas digitales.

A pesar de las buenas noticias, algunos jugadores aprovecharon la oportunidad para arremeter una vez en contra de Mixtape. Y es que aunque el videojuego ambientado en la década de 1990 recibió elogios de la crítica y es uno de los lanzamientos mejor calificados de 2026 hasta la fecha, ahora mismo está en el centro de la polémica.

El juego de Beethoven and Dinosaur presume una puntuación promedio de 86 en Metacritic y figura en el puesto número 12 de los mejores juegos del año, incluso por encima de Monster Hunter Stories 3 y Pragmata de Capcom. En Steam también tiene reseñas muy positivas, lo que demuestra que fue del agrado de quienes lo compraron.

Mixtape tiene 86 en Metacritic

Aun así, Mixtape es el blanco de las críticas del Internet. Los jugadores se lanzaron en contra del gameplay limitado y la falta de un sistema de decisiones que influya en la historia, e incluso muchos se apresuran a decir que es una película. Otros indican que es un título “progre” por el diseño de los personajes y algunos temas que se abordan en la aventura.

Pero dinos, ¿crees que el juegos merece las reseñas negativas por parte de los jugadores? Déjanos leerte en los comentarios.

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