Xbox defiende a Mixtape de las críticas en redes sociales. ¿Cuáles son las polémicas sobre el indie del momento?

Por lo general, los editores y dueños de grandes plataformas de gaming mantienen la neutralidad y dejan que los títulos hablen por sí solos. Sin embargo, en una era donde las críticas, polémicas y odio inundan las redes sociales, hay ocasiones en que se hace necesario defender una obra. Tal es el caso de Xbox, cuya cuenta oficial salió en defensa del indie del momento, Mixtape, tras las críticas que hay en su contra y que contrastan con las calificaciones que otorgan los especialistas.

NO TE LO PIERDAS: Uno de los memes y dilemas más populares de internet se convirtió en un videojuego; el caracol inmortal llega a tu escritorio de Windows y te olvida a moverte

Xbox defiende a Mixtape y Annapurna Interactive agradece el gesto

Hace unos momentos, la cuenta oficial de Xbox en X hizo una publicación que ya está dando de qué hablar en la comunidad de los videojuegos. Al respecto, dice:

“Recordatorio: solo porque no te guste personalmente un juego, no significa que sea un mal juego.”

Reminder: just because you're not personally into a game, doesn't mean it's a bad game — Xbox (@Xbox) May 11, 2026

Aunque no hace referencia directa a un juego, los fans saben de qué se trata. En estos momentos, las redes sociales y foros son un campo de batalla tras el lanzamiento de Mixtape. Este juego de “aventura” con estilo narrativo es obra de Beethoven & Dinosaur y fue editado por Annapurna Interactive.

El editor tiene muy buena reputación respecto a los juegos que apoya en su publicación. Muchos de ellos considerados entre los mejores indies de la historia. Sin embargo, en este caso la realidad es diferente.

Mixtape recibió muy buenas críticas y es uno de los juegos mejor calificados en lo que va del año. Eso desde el lado de los especialistas, pues los jugadores no tardaron en tundirlo en la red. Los comentarios de odio por su propuesta y contenido no cesan. Es por eso que Xbox salió en defensa con un argumento en pro del gaming y la diversidad de gustos que debe existir en la industria y sus usuarios.

Por su parte, la cuenta oficial de Annapurna respondió a la publicación con un GIF amistoso y también compartió lo dicho por Xbox en su propia red social.

¿Por qué hay odio contra el indie del momento?

Mixtape debutó el pasado 7 de mayo con una propuesta de tipo narrativo y protagonizada por un grupo de jóvenes en la era de los 90. La influencia del movimiento grunge, la escena alternativa, el MTV de aquellos años y el contaste muy marcado con la decada anterior son parte de la esencia de este juego.

Sin embargo, algunos jugadores consideran que no se trata realmente de un “videojuego” pues lo que más se hace en términos de “acción” es caminar. De ahí que lo llamen de forma despectiva “simulador de caminata”.

Otros criticaron las referencias a la época que busca representar, como las bandas que se mencionan con cierta inexactitud. Ejemplo de ello los diálogos que relacionan a Pearl Jam y Green Day con la escena alternativa.

Algunos jugadores cuestionaron que un juego “indie” tenga presupuesto para pagar por licencias de bandas y solistas como The Smashing Pumpkins, Joy Division, The Cure, Portishead, Iggy Pop, B.J. Thomas y más.

Finalmente, están las críticas que consideran que Mixtape, su concepto y su estética tienen que ver con la tendencia “woke” y no representan fielmente las tendencias de hace más de 20 años.

ENTÉRATE: Productor de la serie de Devil May Cry para Netflix cree que la mayoría de las próximas películas basadas en videojuegos darán “cringe” o se cancelarán

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.