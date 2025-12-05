Monster Hunter prepara un gran Showcase con novedades importantes de Stories 3 y Wilds

Capcom anunció un nuevo Monster Hunter Showcase que se celebrará el 8 de diciembre a las 4:00 PM, hora del centro de México, un evento que promete novedades fuertes. La compañía quiere cerrar el año con actualizaciones de 2 juegos clave que mantienen emocionada a la comunidad. La transmisión se podrá ver en YouTube en inglés y japonés, y contará con la conducción del productor Ryozo Tsujimoto, una señal de que habrá anuncios importantes.

La presentación ofrecerá nueva información sobre Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, la próxima entrega RPG que llegará en 2026. También mostrará un deep dive del Free Title Update 4 de Monster Hunter Wilds, una actualización que debutará el 16 de diciembre y expandirá la aventura con contenido adicional para los cazadores más dedicados.

Novedades para Monster Hunter Stories 3

Capcom revelará más detalles de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, una entrega que llegará el 13 de marzo de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series, PC y Nintendo Switch 2. El Showcase mostrará nuevos elementos de la historia, mecánicas adicionales y mejoras visuales que buscan aprovechar mejor el hardware moderno.

El título sigue la línea narrativa de la serie, pero promete una aventura más oscura centrada en anomalías que distorsionan el mundo. El público espera ver nuevos monstruos, sistemas de combate profundizados y quizá un adelanto de sus primeras cinemáticas. El Showcase podría ofrecer la primera visión completa de su jugabilidad real.

Deep dive del nuevo contenido de Monster Hunter Wilds

Capcom también dedicará espacio al Free Title Update 4 de Monster Hunter Wilds, disponible actualmente en PlayStation 5, Xbox Series y PC. El análisis del contenido mostrará nuevas criaturas, armas ajustadas, misiones adicionales y mejoras de calidad de vida que buscan afinar la experiencia.

Además, el evento es una oportunidad para que Capcom presente el futuro inmediato del juego. Los fans esperan revelaciones sobre nuevas regiones, variantes de monstruos y contenido endgame que prolongue la vida del proyecto. Con la actualización programada para lanzarse el 16 de diciembre, este Showcase podría funcionar como trailer final para preparar a los jugadores. ¿Podría llegar a Nintendo Switch 2? Toca esperar.

