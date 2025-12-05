Pikmin 4 podría recibir mejoras en Nintendo Switch 2 tras aparecer listado en la eShop

La eShop volvió a generar conversación, ya que la tienda digital de Nintendo añadió un detalle curioso que encendió las alarmas de los fans. Pikmin 4 apareció en la sección dedicada a juegos que reciben mejoras cuando se juegan en Nintendo Switch 2. Ese movimiento tomó por sorpresa a muchos jugadores.
El juego recibió un contenido adicional importante hace poco. Sin embargo, no tenía mejoras confirmadas para la consola lanzada el pasado 5 de junio. La actualización de listado provocó especulación inmediata. Incluso, algunos creen que podría tratarse del error de un empleado que está a punto de ser regañado.
¿Un descuido o una actualización en camino?
La otra teoría resulta más emocionante para la comunidad. La presencia del juego en esta sección podría adelantar una mejora técnica real. La lista incluye juegos que reciben mejoras de resolución y framerate en Nintendo Switch 2.
Si Nintendo prepara una actualización silenciosa, Pikmin 4 podría lucir más nítido y fluido en el nuevo hardware. Cabe mencionar que la franquicia suele aprovechar bien la fidelidad visual en sus mundos diminutos. Ese avance sería coherente con movimientos recientes de Nintendo.
Por ahora, Nintendo no ha comentado nada al respecto. La comunidad espera claridad y la aparición del juego en la lista podría desaparecer pronto si fue un error. Sin embargo, también podría ser la antesala de una actualización que muchos considerarían bienvenida.
Tendremos que esperar para conocer si Pikmin 4 recibe mejoras en la nueva consola híbrida, y estaremos atentos para informarte sobre cualquier novedad al respecto.
¿Crees que Nintendo prepara mejoras para Pikmin 4? ¿O todo fue un simple desliz? Cuéntanos en los comentarios.
