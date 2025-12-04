Red Dead Online celebra la Navidad y Fin de Año: nuevos desafíos, descuentos y recompensas únicas

La Navidad está a la vuelta de la esquina, pero no solo en la vida real, también en los videojuegos. Muchos títulos en línea están estrenando contenido de la temporada de fiestas y en el caso de Red Dead Online hay noticias interesantes. Los festejos decembrinos llegaron al Viejo Oeste con nuevas actividades y recompensas. ¿De qué se trata? Te contamos a continuación.

La Navidad llegó a Red Dead Online

Navidad y Fin de Año se festejan en Red Dead Online

El ambiente navideño ya se siente en Red Dead Online. Rockstar preparó una oleada de novedades para cerrar el año. El modo Sálvese Quien Pueda (Sano y Salvo) recibe una nueva variante ambientada en las fiestas. Por otra parte, Pueblo Armado (Festiva) regresa con más acción y recompensas especiales.

A lo largo de todo el mes, los jugadores encontrarán decoraciones invernales repartidas por la frontera, así como múltiples bonificaciones temáticas que acompañan la temporada.

Durante diciembre, las actividades del Modo Libre y las ventas de muestras ofrecen multiplicadores generosos de RDO$, XP y beneficios de rol, invitando a los naturalistas y demás aventureros a sacar provecho de cada incursión.

Pueblo Armado (Festiva) también ofrece recompensas dobles, junto con un nuevo enfrentamiento en Fort Wallace y el retorno de varios mapas clásicos. Quienes participen en los eventos del Modo Libre recibirán ganancias triples.

Rockstar también preparó obsequios para celebrar las fiestas: entre el 23 y el 31 de diciembre, con solo iniciar sesión, los jugadores recibirán el atuendo Redcliff como regalo navideño. Para comenzar el 2026, del 1 al 5 de enero se entregará un gesto gratuito, un restablecimiento de honor y un tónico para adelgazar.

¿Qué recompensas hay para esta temporada navideña?

Las semanas de diciembre llegan cargadas de recompensas adicionales. Cada tramo del mes ofrece un desafío distinto, desde ganar en la serie destacada para reclamar lingotes de oro hasta cazar animales legendarios. A fin de año, quienes cocinen el guiso diario de Cripps obtendrán un descuento especial en equipo de naturalista avanzado.

Los jugadores que se conecten entre el 9 de diciembre y el 5 de enero obtendrán sin costo la variante invernal del Evans de repetición, mientras que la escopeta Krampus vuelve a estar disponible por tiempo limitado.

Para completar la celebración, diciembre llega con una amplia lista de descuentos: viajes rápidos sin costo, munición tranquilizante gratuita y rebajas importantes en artículos de naturalista, dijes, armas como el rifle Varmint y distintas pistolas, además de estilos personalizados.

Los atuendos de Cripps, caballos árabes y Mustang, sombreros, abrigos y guantes también reciben rebajas sustanciales, convirtiendo este mes en la oportunidad perfecta para renovar el guardarropa del forajido.

