REPLACED por fin tiene fecha de lanzamiento y llegará con una propuesta retrofuturista imperdible a Game Pass

La espera por REPLACED ha sido larga y llena de incertidumbre. El proyecto llamó la atención desde su revelación inicial gracias a su estilo retrofuturista y su atmósfera cargada de tensión. Hoy, por fin, Thunderful Games y Sad Cat Studios respondieron a la gran pregunta que los fans han repetido desde hace años.

El estudio anunció que REPLACED llegará el 12 de marzo de 2026 para Xbox Series y PC mediante Steam, Epic Games Store, GOG y Microsoft Store. El juego también estará disponible en Game Pass, lo que ampliará su alcance desde el primer día. Su director, Yura Zhdanovich, reconoció el largo camino para llegar a esta fecha y agradeció al público por su paciencia. El mensaje dejó claro que el equipo quiere entregar una experiencia pulida y memorable.

¿Qué es REPLACED?

REPLACED es un plataformer de acción cinemática en 2.5D ambientado en una versión alterna de 1980 Estados Unidos marcada por una catástrofe nuclear. Esta versión del país mantiene ciudades dominadas por corporaciones corruptas que controlan la vida humana como mercancía. En este mundo hostil, el jugador encarna a R.E.A.C.H., una IA atrapada contra su voluntad en un cuerpo humano.

La misión consiste en descubrir los secretos de Phoenix Corporation, organización responsable del protagonista y de gran parte de la corrupción que domina Phoenix City. La narrativa promete decisiones complejas, personajes moralmente ambiguos y un misterio central que se revelará lentamente durante la campaña.

El juego destaca por su enfoque en el movimiento fluido y el combate rápido. Los jugadores podrán correr, escalar y encadenar golpes cuerpo a cuerpo con ataques a distancia para crear enfrentamientos dinámicos. La exploración mantendrá un ritmo constante mientras se recorren distritos destruidos, zonas industriales y calles neonizadas que amplían el tono cyberpunk.

Aquí puedes ver el trailer:

Una propuesta con efectos visuales modernos sobre pixel art

REPLACED también sobresale por su estilo artístico. Cada escena presenta pixel art hecho a mano reforzado con efectos modernos y una banda sonora llena de sintetizadores que refuerzan su identidad retrofuturista. La campaña será completamente para un jugador y promete una aventura intensa centrada en temas como humanidad, identidad y control.

