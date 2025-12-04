SEGA usará IA para mejorar la eficiencia en los procesos de desarrollo, aunque reconoce que es un tema polémico para áreas creativas

Las herramientas de inteligencia artificial ya son parte de la creación y producción en distintos sectores, incluyendo los de entretenimiento. Los videojuegos no son ajenos y cada vez más empresas se apoyan en esta tecnología para cumplir con distintos objetivos. Hasta ahora, no se trata de cuánto, sino del cómo, y hay compañías que optan por la transparencia al hablar sobre el tema. Una de ellas es SEGA, que recientemente reconoció que usarán la IA para hacer más eficientes algunos procesos.

SEGA adoptará la IA en sus procesos de desarrollo

SEGA acepta que usará IA ¿Cómo impactará esto a su desarrollo de videojuegos?

Durante la sesión de preguntas y respuestas que siguió a la presentación de su informe financiero (vía VGC), los socios de SEGA cuestionaron el plan a futuro para sus próximos proyectos.

Los inversionistas pidieron respuestas a la compañía japonesa sobre el camino a seguir: ¿hacer proyectos cada vez más costosos y ambiciosos o mejorar el uso de recursos apoyados en la tecnología?

Al respecto, SEGA señaló que optarán por la segunda opción. Esto es, mejorar la eficiencia y asignación de recursos y para ello usarán la polémica, pero tal vez necesaria, IA.

La empresa de Sonic the Hedgehog dejó claro que la integración de la IA será según cada caso. Reconocen que es un tema polémico a nivel creativo, por lo que buscarán la mejor manera para convertirla en una herramienta de apoyo que no genere tensiones en áreas clave:

“En lugar de seguir completamente la tendencia hacia el desarrollo a gran escala, también buscaremos mejoras en la eficiencia, como aprovechar la IA”, dice la respuesta oficial de la compañía. Sin embargo, dado que la adopción de la IA puede enfrentar una fuerte resistencia en áreas creativas como la creación de personajes, procederemos evaluando cuidadosamente los casos de uso adecuados, como la optimización de los procesos de desarrollo.”

El uso de inteligencia artificial sigue generando escándalo en los videojuegos

Aunque polémicas, las herramientas IA avanzan en el desarrollo de videojuegos y hoy son parte de varios proyectos. No todo se trata de casos radicales como el de KRAFTON que apostará por ser una empresa IA con un centro de datos impresionante que tomará decisiones y acciones por los humanos.

Compañías como Electronic Arts, en específico su división EA Sports, adoptaron esta tecnología para mejorar sus procesos de desarrollo. El Motion Capture es una técnica del pasado para juegos deportivos y hoy es posible transformas partidos o sesiones reales en datos para un videojuego. Es por eso que cada entrega de una serie deportiva cuenta con niveles de realismo que antes eran impensables o muy costosos.

Recientemente, Tim Sweeney, director general de Epic Games, consideró que no era necesario asignar un tag o una marca a un juego donde se indicara que estaba hecho con IA. El directivo piensa que la tecnología ya es parte de la industria y entre más pronto la aceptemos, mejor.

Agreed. The AI tag is relevant to art exhibits for authorship disclosure, and to digital content licensing marketplaces where buyers need to understand the rights situation. It makes no sense for game stores, where AI will be involved in nearly all future production. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) November 26, 2025

