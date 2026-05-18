XBOX da voz a sus jugadores con el lanzamiento de un nuevo foro y opciones para que sus sugerencias lleguen a Microsoft

XBOX Player Voice se lanza como un punto de comunicación con la comunidad

XBOX experimenta cambios constantes tras la llegada de Asha Sharma a la dirección del negocio de videojuegos de Microsoft. En todo caso, un pilar para esta nueva administración es la cercanía con los usuarios. La ejecutiva piensa que la clave para levantar de nueva cuenta a la marca está en los fans y todo lo que tienen qué decir.

Como parte de las modificaciones, hoy se anunció un nuevo espacio para que la comunidad le diga directamente a XBOX lo que piensan, lo que sugieren. Aquello que les agrada y lo que no. Inicia la nueva era de XBOX Player Voice.

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¿Qué es XBOX Player Voice y cómo funciona?

Por medio de una publicación en sus cuentas de redes sociales, XBOX anunció el lanzamiento de XBOX Player Voice, un foro que servirá como canal de comunicación entre los fans y el equipo responsable de la marca.

Se trata de un sitio web en el que la comunidad puede opinar, sugerir y criticar libremente con la certeza de que sus palabras serán leídas por los equipos de Microsoft.

El proceso de retroalimentación es sencillo. Basta con que los jugadores interesados en decir algo a la marca ingresen en este enlace y envíen su mensaje. La diferencia es que el sistema les avisará el estado del proceso de retroalimentación. Esto es, si su comentario ya fue recibido y leído por el equipo responsable; si su sugerencia escaló para dar forma a algún cambio dentro de la marca y su oferta de servicios y contenido; si su propuesta fue rechazada.

Al respecto, XBOX señala:

“Queremos dejar claro: esto no significa que cada retroalimentación vaya a convertirse en una característica o a un cambio. Construir a través de una gran plataforma global implica sopesar muchas entradas. Pero una mejor visibilidad ayuda a cerrar la distancia entre lo que nos cuentas y lo que ves que ocurre a continuación en XBOX.”

Got thoughts you want to share? We want to hear them!



Today we launched XBOX Player Voice, your spot to share feedback, track what happens next, and see your ideas in action. Find out more: https://t.co/y4ABlCppao — XBOX (@XBOX) May 18, 2026

¿Cuáles son los recientes cambios que sucedieron en la marca de videojuegos de Microsoft?

La nueva dirección de Xbox no pierde el tiempo y trata de mejorar la posición de la marca en el final del ciclo de sus actuales consolas y en la previa al debut de Project Helix.

Entre los cambios recientes se encuentra el nuevo estilo de escritura de la marca, ahora se escribe toda en mayúsculas, XBOX, en un guiño a su primera generación.

Por otra parte, se presentó un nuevo logotipo que recuerda el inicio de Microsoft en el sector de las consolas. Esto vino acompañado de una nueva pantalla de introducción.

En cuanto a las exclusivas, Asha Sharma prometió revisar la estrategia multiplataforma, pero la expectativa es que no haya modificaciones en el corto y mediano plazo. Esto significa que juegos como el siguiente Halo y Gears of War sí saldrán en PS5.

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