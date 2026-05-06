Asha Sharma anuncia nueva pantalla de inicio de Xbox Series X|S que lucirá el reciente logotipo de la marca

Aunque los resultados son adversos y estamos en la etapa final del ciclo de Xbox Series X|S, la nueva administración a cargo de Asha Sharma no dejará morir sus consolas. La ejecutiva prometió atender de inmediato la experiencia de usuario en el hardware actual de Microsoft mientras llega Project Helix.

Tal como sucede en semanas recientes, los cambios son rápidos y sin previo aviso. Hoy, la jefa de Xbox presentó la nueva pantalla de inicio y su respectiva secuencia para las consolas actuales, misma que lucirá el nuevo logotipo de la marca.

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Así será la nueva pantalla de inicio de Xbox Series X|S

Asha Sharma inició con la serie de mejoras para la experiencia de usuario en Xbox Series X|S. La jefa de la marca de gaming de Microsoft reveló que una nueva pantalla de inicio está en camino.

De acuerdo con la ejecutiva, la secuencia que se mostrará al encender las consolas llegará mediante una actualización el próximo miércoles 13 de mayo.

Esta nueva versión de la pantalla de inicio lucirá el nuevo logotipo de Xbox con el contraste entre negro y vere que recuerda el inicio de la marca hace casi 25 años. En cuestión de audio, se mantiene la tonada de bienvenida, pero tiene ligeras diferencias con la versión actual, en especial en cuanto a graves.

Como parte del anuncio, Asha Sharma compartió el video con la nueva secuencia. De esta forma, tu Xbox Series X|S se verá y sonará así a partir del próximo miércoles:

New boot up coming next Wednesday. Sound on! pic.twitter.com/9HHrZHwjpH — Asha (@asha_shar) May 6, 2026

Asha Sharma y la reciente generación de consolas de Microsoft

A finales de abril, Asha Sharma reveló en una entrevista para GameFile sus intenciones para dar un último impulso a Xbox Series X|S. La jefa de Xbox no quiere que las consolas simplemente cierren su ciclo de mala forma y considera que es necesario dar la mejor experiencia a los millones de jugadores que dieron su voto de confianza a Microsoft con este hardware.

Al respecto, señaló:

Formamos un equipo e invertiremos en funciones para las consolas. Reforzaremos para asegurarnos de que todo nuestro rendimiento, fiabilidad y calidad sean excelentes. Invertiremos de nuevo para que sea una experiencia de primera clase. Queremos asegurarnos de que todos los jugadores que quieran estar en la novena generación estén en ella con una gran consola con actualizaciones regulares. Creo que [Xbox Series X|S] son un gran hardware, y queremos asegurarnos de que la jugabilidad y la experiencia de plataformas sean excelentes. Sabemos que simplemente no hemos invertido tanto ahí, así que volveremos a eso”.

Si bien la experiencia mejorará para los usuarios de Xbox Series X|S, su situación en el mercado no es alentadora. Según un reporte de Jez Corden, periodista de Windows Central, la división de gaming de Microsoft sacrificó su stock de consolas a nivel mundial para no afectar más sus indicadores financieros. Esto significa que no habrá una cantidad considerable de Xbox Series X|S cuando salga GTA VI el próximo 19 de noviembre.

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