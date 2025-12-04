Xbox piensa que venderá más consolas gracias a GTA VI y por eso se asoció con Foxconn para garantizar millones de unidades el próximo año

El fabricante hizo una solicitud a las autoridades de Vietnam para cumplir con el pedido de Microsoft

Después de 13 años, en específico el 19 de noviembre, por fin saldrá GTA VI. El juego de Rockstar Games parece destinado a ser un éxito global, pero también hay expectativa por su impacto positivo en sectores clave de la industria. Desde hace tiempo, especialistas aseguran que su estreno beneficiará las ventas de PS5 y Xbox Series X|S, mismas que han ido a la baja en esta generación. El debut es cosa seria y todo indica que Microsoft y Xbox no lo dejarán pasar. De acuerdo con un reporte, la compañía se prepara para lograr mayores ventas de su actual hardware.

Xbox prepara el último golpe para su malograda generación de consolas

Foxconn prepara producción de millones de unidades para Xbox

De acuerdo con un reporte de Reuters, EV Foxconn, filial del fabricante de Taiwán, hizo una solicitud a las autoridades de Vietnam para la fabricación de millones de unidades. Esto incluye partes para consolas Xbox y dispositivos relacionados con la marca de Microsoft.

El documento que da cuenta de la petición señala que en el caso de la compañía norteamericana se trata de un pedido por 4.8 millones.

¿Por qué es relevante? Ante la política arancelaria de Donald Trump y su ofensiva contra la fabricación en China, las compañías que hacen hardware para videojuegos salieron en busca de nuevos países en los que manufacturar. Uno de ellos es Vietnam. Con esta decisión, Microsoft buscaría garantizar una buena cantidad de stock de consolas Xbox Series X|S, así como otros dispositivos, para 2026.

Por otra parte, al tratarse de un proceso complejo debido a la política internacional, empresas como Foxconn tienen que reportar sus planes a las autoridades vietnamitas. En caso de aprobación, se procede con la fabricación.

En este caso, todo apunta hacia el lanzamiento de GTA VI que beneficiará a la actual generación de Xbox.

El debut de GTA VI impulsará las ventas de PS5 y Xbox Series X|S

¿Qué papel tiene GTA VI en esta decisión de Microsoft y Xbox?

Si bien la actual generación de Xbox no ha tenido buenos resultados, de hecho, podría terminar como la de peores ventas en la historia de la marca, se podría beneficiar del evento más importante del próximo año.

La expectativa por el próximo debut de GTA VI es enorme y solo estará disponible en PS5 y Xbox Series X|S. Aunque la base actual está definida, se estima que el juego de Rockstar se volverá un fenómeno de la cultura pop.

Esto atraerá nuevo público a los videojuegos, tan solo por el FOMO, tal y como ha sucedido con otros títulos exitosos y virales. Es por eso que, bajo ese escenario, Microsoft no quiere desaprovechar la oportunidad y ya trabajar para tener el stock suficiente de consolas en vísperas de recibir a nuevos jugadores.

