La Epic Games Store se actualiza con mejor rendimiento y más novedades

Epic Games continúa trabajando para mejorar diversos apartados de su tienda online de juegos. La Epic Games Store recibió una última actualización para cerrar el año, así que ya cuenta con algunas funciones adicionales y otros añadidos importantes llegarán pronto.

Para empezar, habrá más oportunidades de que consigas descuentos para tus juegos favoritos. Esto será posible gracias a la llegada de los cupones, que están disponibles en eventos especiales de la tienda.

Estas recompensas te darán la oportunidad de ahorrarte hasta $10 USD en tus próximas compras. Los cupones llegaron con el Evento de aprecio al creador, pero pronto estarán disponibles en más ventas de temporada y promociones.

Además, la tienda ahora luce mejor que nunca, pues su vista de cuadrícula permite ver más juegos al mismo tiempo. Asimismo, la vista en forma de lista muestra de mejor manera el tiempo total de juego y el tamaño que ocupan los títulos. También se optimizó la carga de las imágenes para renderizar tu biblioteca de forma más rápida.

We're wrapping up 2019 with an #EpicGamesStore End of Year Development Update.



Check out the blog for some information on what we've recently launched, and what's on the horizon for 2020. https://t.co/jSgX968nBJ