Games With Gold enero: descarga TEKKEN 6 gratis

Games With Gold, el programa que recompensa con juegos a los miembros de Xbox LIVE Gold, seguirá en pie el próximo 2020. De hecho, Microsoft ya anunció cuales serán los primeros títulos que recibirán gracias a Games With Gold.

Por medio de una publicación en Xbox Wire, Microsoft anunció que la alineación de Games With Gold de enero estará encabezada por Styx: Shards of Darkness (disponible del 1 al 31 de enero) y Batman: The Telltale Series (del 16 de enero al 15 de febrero). Ambos son títulos para Xbox One que ofrecen experiencias muy diferentes. Mientras el primero es una aventura de acción y sigilo, el segundo es una aventura narrativa del Caballero de la Noche.

Pero, ¿qué hay para los dueños de un Xbox 360? Ellos tendrán la oportunidad de descargar TEKKEN 6 (del 1 al 15 de enero) y LEGO Star Wars II: The Original Trilogy (16 al 31 de enero). Te recordamos que todos los juegos para Xbox 360 que llegan a Games With Gold son retrocompatibles con Xbox One y este caso no será la excepción.

A continuación, te presentamos una lista con los juegos de Games With Gold de enero de 2020:

Games With Gold de enero 2020

Styx: Shards of Darkness (Xbox One) ― del 1 al 31 de enero

TEKKEN 6 (Xbox One y Xbox 360) ― del 1 al 15 de enero

Batman: The Telltale Series (Xbox One) ― del 16 de enero al 15 de febrero

LEGO Star Wars II: The Original Trilogy (Xbox One y Xbox 360) ― del 16 al 31 de enero

¿Qué te pareció la alineación de enero de Games With Gold? ¿Estás emocionado por conseguir alguno de estos juegos? Cuéntanos en los comentarios.

